Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.2 комментария
В аэропорту Саратова ввели ограничения из-за угрозы БПЛА
В саратовском международном аэропорту Гагарин ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Причиной временных ограничений стала информация об угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов, предоставленная Министерством обороны, передает ТАСС со ссылкой на главу региона Романа Бусаргина.
В пресс-службе аэропорта пояснили, что ограничения действуют как на прием, так и на отправку воздушных судов.
В воскресенье на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения, после чего их сняли. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву.