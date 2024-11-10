В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.18 комментариев
Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Москвы
Работа аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский восстановлена после снятия временных ограничений, ранее введенных Росавиацией.
Как сообщили в пресс-службе авиагавани, временные ограничения, введенные ранее на работу Домодедово, были отменены в 10:32 по московскому времени, передает ТАСС.
Пресс-служба Домодедово подтвердила, что аэропорт работает в штатном режиме.
В сообщении Росавиации говорится, что в результате утренних ограничений работы аэропортов Москвы 36 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы.
Напомним, в воскресенье в Москве временно приостановили работу аэропорта Шереметьево для обеспечения безопасности полетов, начиная с 09.45 10 ноября. Кроме того, аналогичные ограничения были введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский.
В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву.