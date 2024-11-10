В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнила Росавиация, временные ограничения на работу введены в аэропорту Шереметьево с 09.45 мск 10 ноября. Это решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В данный момент воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы, передает РИА «Новости».

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта работают над тем, чтобы обеспечить безопасность полетов. Ранее аналогичные ограничения были введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Ранее Собянин заявил, что восемь беспилотников, направлявшихся на Москву, были сбиты силами ПВО Министерства обороны в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна, а также силами ПВО Министерства обороны России были сбиты три беспилотника в городских округах Раменское и Коломна.