В Германии заявили, что речи Бербок вызывали смех даже у сторонников кабмина

Эксперты: Бербок после ухода с поста больше не сыграет важной роли в политике

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Бербок со своими нелепыми заявлениями вызывала смех даже среди политических сторонников нынешнего правительства, передает РИА «Новости».

После ухода с нынешнего поста в связи с ожидаемыми выборами и созданием нового кабмина она больше не сыграет важной роли в политике, предположил он.

По его словам, шутить про Бербок всегда хорошо, но сама министр против этого – ей хочется быть воспринятой всерьез. Так или иначе, серьезного будущего для Бербок в политике собеседник не видит.

«Она уйдет в отставку (из правительства) как обычный член Бундестага, ей дадут какую-нибудь работу, место, чтобы у нее были деньги, но она никогда больше не сыграет важную роль в немецкой политике. Смотреть за ней было слишком страшно», – считает собеседник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Бербок допустила возможность отправки германских миротворцев на Украину после достижения перемирия. Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что отправка немецких военных на Украину исключена. Немецкий политолог Александр Рар объяснил скандал вокруг заявлений Бербок.