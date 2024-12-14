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Минобороны Болгарии сообщило о строительстве объектов для бригады НАТО
Министр обороны Болгарии сообщил о планах строительства объектов для бригады НАТО
На юго-востоке Болгарии, недалеко от города Ямбол, планируется строительство комплекса объектов для размещения многонациональной бригады НАТО численностью около 3 тыс. человек, при этом боеприпасы будут храниться отдельно от казарм и населенных пунктов.
Комплекс объектов для размещения многонациональной бригады НАТО планируют построить в Болгарии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова.
Жилые, учебные и спортивные объекты будут расположены в Кабильском военном округе недалеко от города Ямбол на юго-востоке страны. Боеприпасы, которые будут использоваться, будут храниться на складах «за пределами населенных пунктов и казарменных территорий», подчеркнул министр.
По данным Болгарского телеграфного агентства, бригада НАТО будет насчитывать около трех тысяч человек. Сейчас Болгария ведет переговоры с агентством НАТО по обеспечению и закупкам для того, чтобы определить стоимость проекта строительства.
Напомним, ранее в Болгарии на улицах Пловдива появились баннеры с лозунгом «Россия – наш друг». В болгарском парламенте пророссийски настроенные политики займут пятую часть мест.
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