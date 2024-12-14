Министр обороны Болгарии сообщил о планах строительства объектов для бригады НАТО

Tекст: Мария Иванова

Комплекс объектов для размещения многонациональной бригады НАТО планируют построить в Болгарии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова.

Жилые, учебные и спортивные объекты будут расположены в Кабильском военном округе недалеко от города Ямбол на юго-востоке страны. Боеприпасы, которые будут использоваться, будут храниться на складах «за пределами населенных пунктов и казарменных территорий», подчеркнул министр.

По данным Болгарского телеграфного агентства, бригада НАТО будет насчитывать около трех тысяч человек. Сейчас Болгария ведет переговоры с агентством НАТО по обеспечению и закупкам для того, чтобы определить стоимость проекта строительства.

Напомним, ранее в Болгарии на улицах Пловдива появились баннеры с лозунгом «Россия – наш друг». В болгарском парламенте пророссийски настроенные политики займут пятую часть мест.

Между тем президент Польши Анджей Дуда открыл последний элемент американской системы ПРО в Европе, базу в Редзиково, и подтвердил, что размещенные в Польше комплексы направлены против России.



