Украинский генерал посоветовал не надеяться на Запад в вопросе Донбасса

Володин предсказал направление «ударов» США по России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что следующие «удары» по России со стороны США могут быть направлены на промышленность и топливно-энергетический комплекс.

«В последние дни от президента Соединенных Штатов, западных политиков и ряда деятелей культуры прозвучали заявления с обеспокоенностью соблюдением прав человека в нашей стране. Эти люди, наверное, сильно заняты, возможно, у них не хватает времени, чтобы сделать заявления в связи с ситуацией вокруг Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена», – сыронизировал Володин в своем Telegram.

По его словам, можно было бы ожидать, что люди с активной жизненной позицией, политики и деятели культуры выступят с предложением о присуждении Ассанжу и Сноудену Нобелевской премии мира, но этого не произошло. «Вот если бы Ассанж и Сноуден аналогичные открытия и публикации сделали в отношении России, Китая и ряда других стран, которые составляют конкуренцию или мешают Соединенным Штатам, заявления по их защите и воспеванию как борцов за свободу звучали бы отовсюду», – добавил спикер Госдумы.

«Россия исходит из принципа невмешательства в дела суверенных государств. Но в сложившейся ситуации правильно было бы дать оценку действиям властей тех стран, где нарушаются права человека, и выступить в поддержку правозащитников, страдающих от этих режимов: в США это граждане, пришедшие обсудить итоги выборов и обвиненные в терроризме с мерой наказания 25 лет тюремного заключения, в Прибалтике, на Украине, в Великобритании – осужденные и гонимые. Со своей стороны обязательно займусь изучением материалов о судьбах людей, которые пострадали за защиту прав граждан от властей этих государств», – отметил Володин.

Он также указал, что у США и их союзников нет морального права делать заявления о правах человека в России, а при соответствующем желании предложил в первую очередь начать с себя.

«А тем, кто на них обращает внимание, хочу сказать: задайте себе вопрос, почему подобных заявлений не было в 90-е годы, когда повсеместно нарушались права человека, но никто из тех, кто сегодня выступает, тогда даже не подумал начать этот разговор. Ответ прост. Россия была слаба, процесс ее разрушения был на пике. Это не только устраивало США и европейские государства, но и было выгодно. Заявления о нарушении прав человека начались ровно с того момента, как только страна стала решать внутренние проблемы и усиливаться на международной арене. Вспомните борьбу с терроризмом на Кавказе. В западном определении это были не террористы, а добрые дядечки, борющиеся за свободу», – указал Володин.

Он также вспомнил реакцию Запада на воссоединение России с Крымом. «Объединился разделенный народ после референдума в Крыму. Можно было бы порадоваться за него. Все было сделано в рамках международных норм и правил. Нет – ввели санкции. Потом – обвинения в отравлении. До сегодняшнего дня не предъявили доказательной базы, не ознакомили с существом дела по этому вопросу. Вообще много странного и неизвестного в этом. Несмотря на озвученное отравляющее вещество, применение которого гарантирует летальный исход, все живы и здоровы. Включая тех, кто контактировал с якобы отравленными вещами. Но звучат обвинения, санкции, угрозы», – напомнил спикер Госдумы.

Он также предсказал направления следующих ударов по России. «Что будет дальше? Совершенно очевидно, развитие России как сильного суверенного государства невыгодно. Более того, сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема. Именно с этим связана истерика, а по-другому не назовешь заявления, которые звучат практически каждодневно. Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране», – отметил он.

«Видя, что экономика развивается даже в ситуации с пандемией, предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации. Поэтому, если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям. И нам всем вместе необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне», – заключил Володин.