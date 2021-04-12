В США оценили вероятность войны между Россией и Украиной

Ни России, ни Украине невыгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе, считает обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос.

По словам журналиста, в настоящее время нет объективных признаков того, что Россия планирует ввести войска в Донбасс, поскольку тем самым она нарушила бы Минские соглашения, а также оказалась под угрозой новых санкций и «военных последствий». Поэтому, по мнению Эпископоса, перемещения российских войск следует воспринимать лишь как сигнал о готовности Москвы отреагировать при наступлении солдат ВСУ на восток Украины, передает РИА «Новости».

Киев размышляет примерно в том же направлении, считает автор статьи. Если Украина захочет силой решить конфликт в самопровозглашенных народных республиках, то рискует остаться без поддержки США и Европы. В этом случае киевские власти повторят стратегические ошибки Тбилиси, следствием которых стал вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году.

Таким образом, если одна из сторон первой начнет войну, она окажется в невыгодном положении: несмотря на нынешнюю эскалацию, геополитические расчеты Москвы и Киева не изменились, подытожил эксперт.

Ранее Кремль выразил надежду, что Киев полностью прекратит провокационные действия в отношении Донбасса, проявив тем самым политическую мудрость.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что «начало боевых действий станет началом конца Украины». Между тем пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Киев не планирует наступление в Донбассе.