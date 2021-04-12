В США оценили вероятность войны между Россией и Украиной

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12 апреля, понедельник | Последнее обновление — 15:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Погиб тушивший «Невскую мануфактуру» в Петербурге пожарный
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Нация, не имеющая святых, была бы забыта Богом. Но это невозможно, и они есть везде, канонизированные или неизвестные. Нация, потерявшая монархию и аристократию, – это нация с несчастной судьбой.
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Человечество уверенно идет не к коллективному «миру полдня», а к «часу быка» и оруэлловским кошмарам. И никакой гений-одиночка вроде Илона Маска не переключит этот тумблер.
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Само это стремление русского духа, столь грандиозный замысел, все же не могут не восхищать. Особенно в сравнении с современным западным трансгуманизмом, озабоченным лишь вечным сохранением жалкой индивидуальной жизни, хотя бы даже и в виде записанной на флешку матрицы сознания.
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В США оценили вероятность войны между Россией и Украиной
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Ни России, ни Украине невыгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе, считает обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос.
По словам журналиста, в настоящее время нет объективных признаков того, что Россия планирует ввести войска в Донбасс, поскольку тем самым она нарушила бы Минские соглашения, а также оказалась под угрозой новых санкций и «военных последствий». Поэтому, по мнению Эпископоса, перемещения российских войск следует воспринимать лишь как сигнал о готовности Москвы отреагировать при наступлении солдат ВСУ на восток Украины, передает РИА «Новости».
Киев размышляет примерно в том же направлении, считает автор статьи. Если Украина захочет силой решить конфликт в самопровозглашенных народных республиках, то рискует остаться без поддержки США и Европы. В этом случае киевские власти повторят стратегические ошибки Тбилиси, следствием которых стал вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году.
Таким образом, если одна из сторон первой начнет войну, она окажется в невыгодном положении: несмотря на нынешнюю эскалацию, геополитические расчеты Москвы и Киева не изменились, подытожил эксперт.
Ранее Кремль выразил надежду, что Киев полностью прекратит провокационные действия в отношении Донбасса, проявив тем самым политическую мудрость.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что «начало боевых действий станет началом конца Украины». Между тем пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Киев не планирует наступление в Донбассе.
В Европарламенте захотели отключить Россию от SWIFT
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Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер заявил, что «ответ» Запада Москве «должен быть недвусмысленным и сильным».
Вебер считает, что Москва «продолжает курс опасных провокаций». По его мнению, «усиление военного присутствия» у границы с Украиной «является испытанием Запада». По мнению Вебера, ответ должны дать и ЕС, и США, причем «время дозированных санкций минует», если наступит эскалация ситуации на востоке Украины.
В качестве мер, которые «должны стать реальными вариантами в случае эскалации», Вебер предложил «масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT». Он заявил, что «Северный поток — 2» в таком случае тоже «ни в коем случае не имел бы под собой оснований», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Напомним, в марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
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США предупредили Россию о последствиях в случае агрессии на Украине
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Россию могут ожидать серьезные последствия в случае ее агрессивных действий на Украине, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.
«На сегодняшний момент я могу сказать вам о серьезной обеспокоенности по поводу российских действий у границы Украины… Мы находимся в очень тесном контакте и взаимодействии с нашими партнерами и союзниками в Европе, все разделяют нашу обеспокоенность. Президент Байден очень ясно выразился по этому вопросу: если Россия будет действовать опрометчиво или агрессивно, будет цена, будут последствия», – передает РИА «Новости» слова Блинкена.
Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон и Москва имеют точки соприкоснования, например, контроль над вооружениями.
Ранее в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы. В свою очередь офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.
Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
Министр обороны Германии захотела узнать, куда перемещаются войска России
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует раскрыть информацию о перемещении войск у границы с Украиной.
По словам министра, если Москве «нечего скрывать», российская сторона «легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Путин указал Меркель на провокации Киева в Донбассе.
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Экс-глава СБУ заявил о миллиардной выплате Украины России и Белоруссии
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Украина за первые три месяца 2021 года добровольно внесла в бюджет России и Белоруссии 1 млрд гривен, заявил бывший председатель СБУ, депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
«Украина выплатила более 1 млрд гривен за только три месяца и восемь дней этого года. Уплатила в бюджет Российской Федерации и Беларуси для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины», – приводит слова Наливайченко РИА «Новости».
По его словам, именно в эту сумму Киеву обошлась покупка электроэнергии в Белоруссии и России. В феврале этого года на украинских электростанциях произошли две аварии и Киев обратился к Минску с просьбой об экстренной поставке электроэнергии. В этом же месяце Украина нарастила в два раза закупки электроэнергии из России.
Напомним, в прошлую пятницу в Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины. В начале марта и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.
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Погребинский оценил итоги визита Зеленского к Эрдогану
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«Сигнал Эрдогана адресован не столько России, сколько Германии и Франции, выступающих против членства Украины в НАТО. Это напоминает известную фразу, приписанную Бродскому: «Если Евтушенко против колхозов, то я – за», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение президента Турции поддержать перспективу членства Украины в НАТО.
«Действия Эрдогана – это классическая восточная политика, а Восток, как известно, дело тонкое. В его заявлениях нет противоречий, потому что он пытается лавировать между крупными внешними игроками. Например, если Эрдогану важно сохранить приемлемые отношения с Путиным, он высказывается в поддержку Минских соглашений. А если ему важно сохранить экспорт беспилотников – он может сказать что-то приятное для Зеленского», – сказал киевский политолог Михаил Погребинский.
«Что касается якобы поддержки членства Украины в НАТО – этот сигнал адресован не столько России, сколько Германии и Франции. Здесь можно вспомнить известную фразу, приписанную Бродскому: «Если Евтушенко против колхозов, то я – за». То есть если Берлин и Париж выступают против вступления Украины в НАТО, тогда Турция занимает противоположную позицию. Мы прекрасно знаем, в каком состоянии находятся отношения Турции и Запада, особенно после скандала со стулом для Урсулы фон дер Ляйен и тем, как Эрдоган раздражает Вашингтон своим сотрудничеством с Россией», – добавил политолог.
«Поэтому я не вижу каких-то значимых достижений по итогам визита президента Украины в Стамбул. Это лишь продолжение политики Зеленского, которая на 90% состоит из пиара. А Эрдоган просто маневрирует исходя из своих интересов», – заключил Погребинский.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал перспективу членства Украины в НАТО. Об этом стало известно по итогам визита президента Владимира Зеленского в Стамбул. Кроме того, Эрдоган высказался в поддержку Минских соглашений по Донбассу. Он также поддержал «Крымскую платформу», «которая призвана объединить земли Украины».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Кремль рассказал о разногласиях с Францией и ФРГ по Донбассу
Франция и Германия имеют некоторые разногласия с Москвой по Донбассу, они хотят, чтобы Россия проявляла большую гибкость, при этом обе страны понимают, что минские договоренности необходимо выполнить, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Во многом да. Есть определенные разногласия и с нами тоже. Есть пожелание к нам, проявлять большую гибкость, как участнику минского процесса. Но в целом есть понимание, что есть документ, безальтернативный в настоящий момент документ, который надо выполнять», – цитирует РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, понимают ли французские и немецкие коллеги, кто в реальности не выполняет минские договоренности. Он также отметил, что «документ этот недвусмысленный, там все написано черным по белому». «И суть, и последовательность шагов, там все подписано».
Также Песков заявил, что контакты на уровне политсоветников «нормандского» формата по урегулированию в Донбассе очень сложные, эта работа ведется для подготовки нового саммита.
«Работа ведется по линии политсоветников очень напряженная. Политсоветники «четверки» (Украина, Россия, Франция, ФРГ – прим. ВЗГЛЯД) находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон. Но тем не менее он ведется. И ведется он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах», – заявил представитель Кремля.
Песков также дал утвердительный ответ на вопрос, будет ли Россия стоять на том, чтобы было выполнено хоть что-то для проведения встречи, на которой настаивает президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
В Кремле заявили о неприемлемости войны с Украиной
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не собирается двигаться к войне с Украиной и никто не приемлет какую-то возможность такой войны. Он также отметил, что в Донбассе происходит активизация провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины.
«Конечно, никто не собирается двигаться к войне и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что «также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине».
Он также отметил, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договоренностей и активизация провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины.
«Поскольку в целом напряженность, деэскалация не происходит, напряженность очень высокая, то подобные провокации, они могут в одночасье воспламенить огонь этой самой гражданской войны внутри украинского конфликта. Поэтому мы все постоянно говорим о нашей обеспокоенности», – подчеркнул Песков.
По его словам, заявления из Киева о том, что Минские соглашения уже чуть ли не бесполезный рудимент, вызывают недоумение не только в России, но и во Франции и Германии.
Кроме того, представитель Кремля сообщил, что Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут там.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
Напомним, 6 апреля Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
Польский политолог предсказал два исхода вооруженного конфликта на Украине
Вооруженный конфликт на Украине грозит государству распадом, заявил польский политолог Мацей Вишневский.
По его словам, конфликт, «даже локальный», завершится либо «распадом» государства, либо «сменой власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией». При этом «в случае полномасштабной войны Украина ее проиграет». «Сомнений нет», – приводит его слова НТВ.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил: «Начало боевых действий станет началом конца Украины».
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Журналисты в Нидерландах ознакомились с «перехватом» СБУ разговоров об MH17
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Журналисты в Нидерландах утверждают, что якобы получили доступ к телефонным разговорам Сергея Дубинского – обвиняемого по делу о крушении Boeing на Украине. «Записи» сделаны Службой безопасности Украины.
Утверждается, что речь идет о тысячах перехваченных телефонных разговоров. 12 бесед уже были опубликованы Совместной следственной группой, которая ведет расследование. Как заявляет Nieuwsuur, «беседы подтверждают сделанный ранее ССГ и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», передает ТАСС.
При этом отмечается, что Дубинский «в течение нескольких часов не знал, что сепаратисты на востоке Украины сбили Boieng». Сообщается, что журналисты получили доступ к аудиокассетам с записями разговоров, которые Дубинский вел в июле и августе 2014 года – до, во время и после авиакатастрофы, передает РИА «Новости».
РЕН ТВ напоминает, что когда Россия передавала Совместной следственной группе данные о том, откуда велся удар, группа просто проигнорировала их, передает РЕН ТВ.
17 июля 2014 года малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
СМИ: Киев впервые поднял в воздух в Донбассе турецкие беспилотники
Украина накануне впервые использовала закупленные у Турции беспилотники Bayraktar в Донбассе, сообщили украинские СМИ.
Уточняется, что ударный БПЛА 9 апреля пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета. Задача полета дрона неизвестна, сообщает «Украинский милитарный портал».
Ранее военный эксперт Александр Михайловский предположил, что военные силы Украины при конфликте с Донбассом планируют использовать вместо солдат ударные беспилотники Bayraktar TB2.
Накануне в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Напомним, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
Турецкая компания Baykar подтвердила покупку беспилотников Украиной
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Киев уже приобрел турецкие ударные беспилотники Bayraktar, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано, сообщили в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar.
«Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военные сотрудничество, то не с нами, а с министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами – это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», – сообщили в пресс-службе Baykar, передает РИА «Новости».
Тем временем пресс-служба офиса главы украинского государства сообщила, что Анкара и Киев планируют подписать ряд двусторонних документов во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.
«Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов», – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Ранее администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Путин обсудил с Эрдоганом уклонение Киева от выполнения минских соглашений
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Президент Владимир Путин в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по его просьбе изложил российские подходы к разрешению кризиса на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
«По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский «Комплекс мер» 2015 года», – сообщается на сайте Кремля.
Путин в ходе переговоров выразил обеспокоенность тем, что Киев уклоняется от реализации Минских соглашений, и в последнее время возобновляет «опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения».
Ранее администрация Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Позднее в пресс-службе производителя турецких беспилотников компании Baykar сообщили, что Киев уже приобрел одноименные ударные беспилотники, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД России подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Тем временем в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией.
В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс украинских праворадикалов
В Донбасс прибыли представители украинских праворадикальных организаций с задачей проведения провокационных обстрелов территории ДНР, заявил замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Нашей разведкой отмечается прибытие в зону ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады экипированных и вооруженных представителей праворадикальных организаций Украины», – цитирует РИА «Новости» Басурина.
По его словам, представители украинских праворадикальных организаций прибыли «по согласованию с СБУ с задачей проведения провокационных обстрелов территории республики».
В пятницу Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы.
В свою очередь в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.
Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню Никитича объявили украинцами
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На Украине историки и филологи утверждают, что Московское княжество «присвоило» себе «украинских» богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича.
Как утверждает 24tv.ua, украинские специалисты заявили, что Илью Муромца звали Ильей Чобитько, или Ильей Муровцем. Родился богатырь, по их мнению, в деревне Моровск (ранее – Муромск) под Черниговом, а не в селе Карачарово под Муромом. Алешу Поповича, как утверждается, звали Олешко – это, по мнению украинских исследователей, был рыцарь из города Пирятин на Полтавщине, а не боярин из Ростова.
Про Добрыню Никитича украинские историки и филологи заявили, что тот был «воеводой князя Владимира Великого», жил на территории Киевской Руси, которая находилась «в пределах нынешней этнической Украины, но простиралась и значительно севернее» – до Новгорода, передает РИА «Новости».
Как заявили украинские исследователи, былины об украинских богатырях передавались «из уст в уста», но Московское княжество в определенный момент решило «присвоить» себе героев.
Уже не первый год Киев занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм. Например, украинские власти пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского и других известных людей. На Украине заявляли, что Россия якобы «украла» у Киева название «Русь», а россиян правильнее называть «московитами». Кроме того, на Украине существует целый разряд литературы, которая замаскирована под серьезные исторические исследования, а на самом деле является дешевой фантазией.
США и Британия заявили о «российских провокациях» против Украины
Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании Энтони Блинкен и Доминик Рааб провели телефонные переговоры, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
США и Британия «обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций». Кроме того, они заявили о «необходимости немедленного прекращения наращивания сил и подстрекательской риторики», которые на Западе приписывают России, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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