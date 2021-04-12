В Кремле призвали Киев проявить политическую мудрость в отношении Донбасса

Кремль надеется, что Киев полностью прекратит провокационные действия в отношении Донбасса, проявив тем самым политическую мудрость, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Надеемся на то, что политическая мудрость возобладает в Киеве, дело не будет принимать серьезного оборота и провокационные действия все-таки сойдут на нет», – передает его слова ТАСС.

Песков также отметил важность заботы об интересах русскоговорящего населения на юго-востоке Украины. «Россия в целом считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире. А что касается русскоязычных граждан, которые проживают в двух самопровозглашенных республиках [Донбасса], – особенно, потому что именно они отвергнуты своим собственным государством», – сказал представитель Кремля.

Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил: «Начало боевых действий станет началом конца Украины». Между тем, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Киев не планирует наступление в Донбассе.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.