Главные мировые русофобы послали Зеленскому опасные сигналы

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НОВОСТЬ ЧАСА

Вице-адмирал призвал проучить корабли США в Черном море

9 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 11:00  |  vz.ru
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Спецпосланник США найдет повод похоронить «Северный поток – 2»

США нашли новый способ остановить газовую трубу России Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Санкции не помогли США остановить строительство «Северного потока – 2». Стройка продолжается, и в этом году газопровод будет достроен. Поэтому США разворачивают новый план борьбы. Главная роль в нем отведена специально созданной должности – спецпосланнику США. Судя по всему, его задача – убедить европейцев самим остановить стройку. Как он это сделает? Подробности...
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Сколько мест в парламенте получат новые единороссы

Избиратели больше не хотят видеть своими кандидатами спортсменов или представителей шоу-бизнеса Александр Рюмин/ТАСС
На осенних выборах наиболее упорная борьба развернется в округах, уверены эксперты. Если по партийным спискам предсказуемо выиграет «Единая Россия», то на местном уровне, где соревнуются личности, у оппозиции есть все шансы отжать у единороссов десятки мандатов. Впрочем, 180-190 мест из 225 возможных правящая партия, скорее всего, себе завоюет. И поможет ей в этом поколение «новых единороссов». Подробности...
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США сделали невольный подарок российской разведке

Ту-204ОН – крайне нужный ВВС России самолет-разведчик wikimedia.org
В Минобороны России могут потирать руки: США приняли решение списать самолеты-разведчики, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе. Эти машины больше не будут исследовать российскую территорию. Зато российские самолеты – аналоги Ту-204ОН продолжат службу на новом поприще, и это можно назвать своеобразным подарком со стороны американских властей. Подробности...
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Главные мировые русофобы послали Зеленскому опасные сигналы

Зеленский демонстративно появился среди своих войск в бронежилете president.gov.ua
«Начало боевых действий станет началом конца Украины». Это откровенное заявление по поводу обострения обстановки в Донбассе сделал замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Недвусмысленный сигнал послан Москвой не только Киеву, но и двум группам стран Запада, которые явно разошлись в своих оценках действий Украины в Донбассе. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Вакцинация в Европе перетекла в скандал

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Русской вакцине доверяют только на территории бывшей ГДР – потому что их с детства кололи советскими вакцинами от полиомиелита, туберкулеза и ничего не случилось. Западные немцы смотрят на них, как на давно чипированных русскими. Западные очень верят местной прессе. Подробности...
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Жители Донецка надеются на мир

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
За последние годы уже не раз были обострения, и ходили слухи о предстоящей большой войне, которой не было. За последние годы люди уже стоически научились относиться к любой информации. Подробности...

Отстаньте от старика Байдена и его мальчика, они планету спасают

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Перед нами не автобиография наркомана из обычной семьи. Нет, мы видим причесанную историю испорченного ребенка из элиты, которому всегда можно было и можно сейчас всё то, за что тысячи простых американцев ежегодно отправляются в тюрьму на десятки лет. Этому мажору читателя еще и призывают сочувствовать. Подробности...
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

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Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Вице-адмирал призвал проучить корабли США в Черном море
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    Главные мировые русофобы послали Зеленскому опасные сигналы

    Зеленский демонстративно появился среди своих войск в бронежилете    9 апреля 2021, 11:00
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Начало боевых действий станет началом конца Украины». Это откровенное заявление по поводу обострения обстановки в Донбассе сделал замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Недвусмысленный сигнал послан Москвой не только Киеву, но и двум группам стран Запада, которые явно разошлись в своих оценках действий Украины в Донбассе.

    Украина продолжает готовиться (ну или демонстрировать готовность) провести военную операцию в Донбассе. 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в зону будущих боевых действий – по его словам, речь шла о рабочей поездке с целью подбодрить солдат и пообщаться с ними, поднять боевой дух.

    Сложно сказать, как образ Зеленского в бронежилете не по размеру может поднять боевой дух, однако украинского лидера можно понять. Ему хочется с кем-то поговорить, а серьезные люди в массе своей с ним разговаривать отказываются.

    Например, судя по ряду сигналов из Москвы, украинский лидер явно недоговороспособен в глазах президента России. В частности, ряд СМИ и экспертов утверждали, что хозяин Кремля настаивал, чтобы переговоры в рамках «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) превратились в тройку, без украинского представителя.

    Однако куда более неприятной для Киева с имиджевой точки зрения является поведение европейских партнеров Украины. Они не просто согласились с предложением Владимира Путина и стали говорить с ним в рамках тройки, но и (опять же по ряду утечек) не хотят даже в двустороннем формате общаться с Зеленским. Зато обсуждают происходящее на Украине напрямую с президентом России – в частности, в четверг состоялся разговор российского лидера с канцлером Германии. Как сообщается на сайте Кремля, «президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения».

    Почему же такое произошло? Ряд экспертов считает, что резкое обострение ситуации в Донбассе привело к расколу западного блока на тех, кто винит в этом обострении Москву, и тех, кто здраво оценивает реальность и винит в происходящем Киев.

    Поджигатели

    В рядах группы поддержки Киева американцы, канадцы и британцы – те, кого условно называют «англосаксами». Те, которые либо поддерживают украинских радикалов по внутриполитическим причинам, или же те, кто намерен сдерживать Россию по всем фронтам. В том числе при удобном случае устроив ей войну на периферии – на Украине, после чего инициировать новый виток санкций и попыток изоляции Москвы как «агрессора».

    Также немаловажной целью для Лондона и Вашингтона является ослабление Евросоюза и срыв «Северного потока – 2». Не только как экономического проекта, но и как важный символ успешной сепаратной политики Европы по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.

    Признаком консолидации этой группы стран выглядит проведенное и. о заместителя министра обороны США по политическим делам Амандой Дори межгосударственное совещание. В ходе прошедшей виртуальной встречи представительница министерства обороны США обсудила с коллегами из Канады, Литвы, Польши и Великобритании ситуацию вокруг Украины. По результатам переговоров Дори заявила, что все участники «подтвердили решительную поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям», а также обсудили беспокоящие их вопросы, касающиеся усиления военной активности России в регионе.

    На фоне экстренных совещаний представителей министерств обороны стран – участниц НАТО на Украину отправился министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Одной из его причин в Twitter ведомства названа «угроза миру на границах Украины». «Вероятно, со стороны США было дано поручение Варшаве донести до Киева некую консолидированную позицию пятерки стран, которые накануне обсудили проблему Донбасса», – предположил политолог Андрей Кортунов в беседе с газетой ВЗГЛЯД реальную причину срочного визита дипломата.

    Вряд ли эти страны напрямую толкают Киев на обострение конфликта в Донбассе, но подобная их поддержка вполне может быть интерпретирована Украиной именно таким образом. Как в свое время Саакашвили в 2008 году ожидал прямого вмешательства США во время агрессии Грузии в Южную Осетию и ответных действий России.

    К другой группе западных стран, откуда в последнее время явно идут сигналы недовольства Киевом и Зеленским, относятся прежде всего Германия и Франция (да и Евросоюз в целом). Берлин (как и Париж) приложил множество усилий для деэскалации ситуации на Украине. Германия заинтересована в реальном выполнении пунктов Минских соглашений и превращении Украины в нейтральное, не пророссийское, но при этом и не агрессивное по отношению к России государство. То есть фактически к сведению российско-западной партии за Украину вничью.

    Берлин, как и Париж, еще могут понять нежелание и неспособность Зеленского выполнять Минские соглашения. Однако они категорически против срыва им того шаткого статус-кво, который установился в Донбассе, и начала Киевом новой стадии войны. От которой Германия понесет серьезные политические и экономические убытки.

    Поспешил

    Казалось бы, Украине в этой ситуации нужно балансировать. Попытаться наладить диалог с Европой, к которой она так демонстративно стремиться, учесть какие-то ее пожелания и требования. Диверсифицировать свои связи в рамках коллективного Запада. Однако вместо этого Киев, уверенный во всемогуществе американской «крыши», в последнее время занимался тем, что оскорблял Германию.

    И речь даже не о продолжающихся попытках срыва «Северного потока – 2» (после того, как Меркель выбила выгодный для Украины договор о транзите российского газа, а также гарантировала, что даже после запуска СП-2 газ через Украину будет идти), а об играх на памяти Второй мировой войны. О хамской статье посла Украины в Германии Андрея Мельника, в которой он не только обвиняет Запад в слабости и неспособности вернуть Украине Крым, но и пишет, что «моральный долг Федеративной Республики Германии положить конец незаконной оккупации Крыма проистекает в первую очередь из сохраняющейся исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию, жертвами которой стали более восьми миллионов украинцев». Это все равно, что физически здоровый попрошайка, которому прохожий устал давать деньги на майданный опохмел, начинает в ответ оскорблять дающего самыми обидными для него словами.

    По всей видимости, за эти ошибки украинской власти все-таки придется заплатить. Отношения Киева с ведущими европейскими странами подпорчены вне зависимости от того, начнет Киев новую войну в Донбассе или нет.

    Конечно, речь не идет о том, что та же Меркель отдаст украинский государственный проект России на блюдечке. Не снимет она и антироссийские санкции (являющиеся важным признаком единства ЕС и потому их нужно снимать тоже коллективным решением). Однако Берлин будет куда более рационально оценивать различные российские предложения по деэскалации ситуации на Украине, а также переносить символические персональные санкции на экономические проекты.

    В свою очередь, никакой реальной компенсации за это Зеленский от американцев не получит. В Вашингтоне прямым текстом говорят, что ограничатся лишь моральной поддержкой и не станут с барского плеча давать ни членство в НАТО, ни план действий по членству (так называемый ПДЧ), способным хоть как-то поднять рейтинг украинского лидера.

    «Мы их сильно поддерживаем, мы с ними взаимодействуем, работаем, чтобы дать отпор дестабилизирующим действиям, но это решение должно принять НАТО», – вылила ушат холодной горилки на голову Зеленского пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. И это на фоне слов замглавы администрации Владимира Путина Дмитрия Козака о том, что «начало боевых действий станет началом конца Украины – самострелом, выстрелом себе не в ногу, а в висок». Для непонятливых было добавлено, что если в ходе начала Украиной войны в Донбассе «там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту».

    Иначе говоря, ни Запад (несмотря на явный раскол в своей позиции по поводу Киева), ни тем более Россия настоятельно не рекомендуют Украине делать в Донбассе лишние агрессивные телодвижения. Скоро станет ясно, правильно ли понял Зеленский все эти сигналы.

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