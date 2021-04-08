Жители Донецка надеются на мир

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НОВОСТЬ ЧАСА

РФПИ попросил Словакию вернуть партию «Спутника V»

8 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 19:35  |  vz.ru
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Инфляция снова стала проблемой России

Россия столкнулась с рекордным ростом цен за четыре года Григорий Сысоев/РИА Новости
Самый страшный сон российского регулятора сбывается. Инфляция в марте достигла своего рекордного уровня за последние более чем четыре года. Это значит, что Центробанк продолжит поднимать ключевую ставку и дальше. Почему цены в России идут вверх и как их остановить?  Подробности...
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Zoom подталкивает Россию к отказу от западного софта

Даже конкуренты признают – Zoom контролирует четверть российского рынка видеосвязи Cadu Rolim/imago-images.de/Global Look Press
Сервис видеоконференций Zoom, к которому все привыкли во время самоизоляции, может ограничить свою работу в РФ. Владеющая им компания из-за опасения санкций планирует закрыть доступ к продукту российским госструктурам, в том числе школам и вузам. Эксперты полагают, что России пора избавляться от цифровой зависимости от Запада, ведь вслед за Zoom аналогичные решения могут принять и другие IT-гиганты. Подробности...
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США сделали невольный подарок российской разведке

Ту-204ОН – крайне нужный ВВС России самолет-разведчик wikimedia.org
В Минобороны России могут потирать руки: США приняли решение списать самолеты-разведчики, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе. Эти машины больше не будут исследовать российскую территорию. Зато российские самолеты – аналоги Ту-204ОН продолжат службу на новом поприще, и это можно назвать своеобразным подарком со стороны американских властей. Подробности...
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Украина спровоцировала кризис у западного соседа

Чаус нужен нынешним киевским властям для окончательной дискредитации Порошенко кадр из видео
Украину и Молдавию потряс политический скандал с детективной подоплекой. В его центре – бывший киевский судья, которого похитили в центре Кишинева и вывезли на Украину, скорее всего, в багажнике машины дипкорпуса. Молдавский экс-президент Додон фактически обвинил нынешнего лидера республики Санду в сговоре с Зеленским с целью киднеппинга. Зачем украинским властям мог понадобиться беглый судья?  Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Жители Донецка надеются на мир

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
За последние годы уже не раз были обострения, и ходили слухи о предстоящей большой войне, которой не было. За последние годы люди уже стоически научились относиться к любой информации. Подробности...

Отстаньте от старика Байдена и его мальчика, они планету спасают

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Перед нами не автобиография наркомана из обычной семьи. Нет, мы видим причесанную историю испорченного ребенка из элиты, которому всегда можно было и можно сейчас всё то, за что тысячи простых американцев ежегодно отправляются в тюрьму на десятки лет. Этому мажору читателя еще и призывают сочувствовать. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как так получилось, что русские земли оказались за границей

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Результатом бездумной и безразличной к русскому народу советской политики стало то, что после распада СССР русские превратились в один из крупнейших в мире разделенный народ. За пределами России сейчас обитает около 30 миллионов русских. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария
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Китай «отжимает» у России союзника

Зачем Украине новая война

Лукашенко открыл фронт против Польши

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: РФПИ попросил Словакию вернуть партию «Спутника V»
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    Сергей Миркин

    Жители Донецка надеются на мир

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		8 апреля 2021, 19:00

    События, происходящие в настоящее время вокруг ЛДНР, не могут не вызывать эмоциональной реакции жителей Донецка и сказываются на их психологическом состоянии. Люди мучаются вопросом: решится ли президент Украины Владимир Зеленский отдать своим войскам приказ напасть на Донбасс?

    Жители Донецка, пережившие события 2014 – начала 2015 годов, когда артиллерийские снаряды буквально летали над головой, когда, ложась спать, ни один горожанин не знал, проснется ли завтра или его дом будет разрушен украинскими пушками, когда каждый день опасались, что украинские каратели прорвутся в Донецк, и начнутся бои в городских условиях, понимают, какой ужас может начаться в случае обострения противостояния. У меня есть знакомая семейная пара, оба на пенсии. Жена постоянно сидит в Интернете, читает различные сценарии возможного развития событий. Причем выбирает самые апокалиптические прогнозы.

    Например, что украинцы «отрежут» республики от границы с РФ, в результате чего заморят Донецк голодом, или что вместе с ВСУ в наступление пойдут войска НАТО. При этом женщина верит во все «предсказания» и устраивает мужу истерики. Их пожилой мужчина уже не выдерживает, и предпочитает уходить из дома, пока супруга немного успокоится. Звучит смешно? Да, можно было бы посмеяться, если бы речь шла о фильме или спектакле, но это жизнь. И женщине страшно за будущее детей, внуков, мужа, свою собственную жизнь. И таких, как она, много, потому что у подавляющего большинства жителей республики, начиная с 2014 года, ощущение, что мы сидим на пороховой бочке, которая может взорваться в любой момент.

    В 2015 году, после подписания Минских соглашений, жизнь в республике стала налаживаться по сравнению с 2014 годом. Начали выплачивать пенсии и зарплаты. Российский рубль стал основной платежной валютой. Открылись магазины, кафе, кинотеатры, которые закрылись, когда началась война. Многие уехавшие из Донецка люди вернулись. На улицах снова появилось много машин, не такое количество, как в 2013 году, но все равно немало. Это создавало разительный контраст с 2014 годом, когда летом можно было идти по центральным улицам города и в течение получаса увидеть 10-20 автомобилей. Город ожил. И у многих жителей это породило иллюзию мира. 

    Есть среди дончан и диаметрально противоположная точка зрения. Довелось слышать от знакомого такие слова: «А, может, и лучше, чтобы началась война? Расставит все по своим местам. В подвешенном состоянии уже жить надоело». Неопределенность – одна из самых больших проблем современного Донбасса. ЛДНР живут между небом и землей. Были десятки договоренностей о перемирии, но нет мира. Республики уже почти Россия, валюта здесь рубль, нормативные акты, правила делопроизводства и т.п. – все переводится на российские стандарты, сотни тысяч жителей республик имеют паспорта РФ, но юридически ЛДНР – не Россия.

    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

    А по Минским соглашениям вообще Украина, по факту – непризнанные державы. В большинстве своем люди хотят в Россию - те, что хотели на Украину, уехали еще в начале войны. Да и не смогут жители донецкой и луганской земли быть частью Украины. Донбасс и Украину разделяет река крови. Слишком много горя украинские солдаты принесли жителям нашего края.

    Никто в здравом уме не хочет возвращения Донбасса на Украину. Проукраински настроенные жители ЛДНР – это очень редкие, хотя и существующие, исключения. Это либо люди, живущие в мире иллюзий и верящие, что если войти в состав Украины, то вернется сытая жизнь 2013 года, либо украинские националисты, которым еще во времена Кучмы и Ющенко промыли мозги. Подавляющее большинство граждан донбасских республик связывают надежды на мир и стабильность с тем, что рано или поздно войдут в состав России

    В свете этого некоторые жители Донбасса надеются, что украинское наступление приведет к тому, что руководители в Москве примут решение и помогут региону, как в 2008 году Южной Осетии, протянув руку, а затем и признав ее вместе с Абхазией. В 1995 году иначе поступили руководители в Белграде, отдав Сербскую Краину на растерзание хорватам. На Донбассе люди уверены, что Россия никогда так не поступит в отношении республик - в силу исторических, политических и культурных традиций самой России. Проще говоря, в силу того что русские своих не бросают.

    И все же большинство жителей Донецка надеются, что войны не будет, потому что прекрасно – на собственном опыте – знают, что война может быть красивой только в компьютерной игре, в реальности это страдания, боль и смерть. И ничего ни прекрасного, ни величественного в битвах нет, а есть кровь и обезображенные тела.

    Кроме того, за последние годы уже не раз были обострения, и ходили слухи о предстоящей большой войне, которой не было. За последние годы люди уже стоически научились относиться к любой информации. И с изрядной долей фатализма - особенно те, что не покинули город в 2014 году. Когда в любой момент в твой дом может прилететь снаряд, не чувствуешь себя вершителем своей судьбы. «Что будет, то будет» – это девиз многих жителей города. Ведь жить в состоянии постоянного стресса и страха невозможно. Уверовать в судьбу или положиться на волю бога – это один из способов самоуспокоения. Но без этого нельзя, особенно когда живешь в условиях перманентной войны. А еще нельзя без надежды. И сегодня жители Донбасса уповают только на помощь и поддержку России.

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