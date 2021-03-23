AstraZeneca уличили в предоставлении неполных данных о вакцине

Независимый совет по мониторингу данных и безопасности в США обеспокоен тем, что компания AstraZeneca могла представить неполные данные об эффективности разработанной ей вакцины от коронавируса.

Согласно заявлению американского института аллергии и инфекционных заболеваний, в США «обеспокоены опубликованной AstraZeneca информацией о первоначальных данных клинических испытаний ее вакцины от COVID-19», передает РИА «Новости».

«DSMB выразил обеспокоенность тем, что AstraZeneca могла включить устаревшую информацию из исследования, что могло дать неполное представление о данных об эффективности препарата», – говорится в заявлении.

В институте призвали компанию AstraZeneca к сотрудничеству с Независимым советом по мониторингу данных и безопасности в США для анализа данных об эффективности препарата и обеспечения скорейшего обнародования наиболее точных и актуальных данных.

Ранее AstraZeneca сообщила, что независимая комиссия не выявила повышенного риска тромбоза среди получивших вакцину от коронавируса. Испытания, которые проводились в США, Чили и Перу, показали эффективность вакцины в 79% против коронавируса, протекающего с симптомами, и в 100% против тяжелого течения COVID-19.

Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.

До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.