Минфин подготовил новые правила инвестирования средств ФНБ

Минфин подготовил новые правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты, надеется на их утверждение в ближайшее время, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Действительно, в правительстве подготовлены новые правила, они сейчас находятся на рассмотрении в правительстве, и надеемся, что в ближайшее время будут утверждены», – передает РИА «Новости» слова Силуанова.

При этом он отметил: в том случае, если не удастся быстро согласовать правила, у кабмина есть действующие правила. «Они (действующие правила) может быть менее современные, будем так говорить, потому что мы предусматриваем участие ФНБ в проектах, в которых, в первую очередь, заинтересованы предприниматели. Мы говорим о том, что от объема проекта участие ФНБ должно быть не более чем на 25% или от объема заемных средств не более чем на 40%», – отметил Силуанов.

По его словам, финансируемые из ФНБ проекты должны создавать дополнительные рабочие места, новую экономику и так далее. «Если мы не сумеем быстро принять эти решения, а я думаю, мы все-таки сумеем это сделать, будем по старым», – указал министр.«Мне кажется, что это в первую очередь должны быть инфраструктурные проекты, окупаемые инфраструктурные проекты. ВСМ (Москва – Санкт-Петербург) один из таких», – добавил он.

Силуанов не стал говорить о том, сколько проектов потенциально может быть профинансировано из ФНБ.

«Все зависит от объема проектов, понимаете. Есть наши оценки возможного участия ФНБ, если брать в меру консервативные оценки, то это где-то триллион рублей на три года. Но если посмотреть проекты, по которым целесообразно вкладывать средства ФНБ, то например, это проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург, только один этот проект стоит 1 трлн рублей, весь проект. Если мы говорим о том, что он на 25% (будет профинансирован из ФНБ – прим. ВЗГЛЯД), то значительная часть уже может быть направлена на такого рода проект», – добавил он.

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