Рособоронэкспорт показал новую систему борьбы со всеми типами беспилотников в Индии

Рособоронэкспорт на выставке Aero India-2021 впервые представил систему по борьбе со всеми существующими, а также перспективными беспилотниками.

«Мы представляем комплекс систем для подавления и уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Особенность в том, что в одном подразделении собраны различные средства для обнаружения цели, для поражения ее в различных зонах. Чем больше разновидных изделий в одном подразделении, тем это подразделение более устойчиво к воздействию противника. Эта система впервые представлена на международных выставках», – передает РИА «Новости» слова представителя компании в ходе презентации на российском стенде на выставке.

Он отметил, что система объединяет зенитные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и станции РЛС, а также средства автоматизации и управления.

«Мы предлагаем зенитные комплексы типа «Панцирь С-1», «Тор-М2КМ», ПЗРК «Игла-С», боевую машину отделения ПЗРК «Гибка-С», это в части огневых средств. В части комплексов радиоэлектронной борьбы - «Репеллент», «Купол», «Рубеж-автоматика», «Пищаль-ПРО». В качестве радиолокационных станций тоже можно составлять различные варианты, в том числе РЛС «Подлет-Е», новейшую П-18-2 «Прима» и другие. И все это интегрируют средства автоматизации и управления», – пояснил представитель компании.

«Надо ориентироваться на противника, сперва посмотреть, какие у него есть беспилотные летательные аппараты, оценить свои войска, свои объекты прикрытия, и уже строить систему так, чтобы она могла отразить и подавить беспилотные аппараты противника. Мы специально насыщали эту систему такими средствами, чтобы она могла отразить и подавить все существующие на сегодня и перспективные беспилотные летательные аппараты», – добавил он.

Ранее Рособоронэкспорт сообщил, что Россия предложит арабским партнерам средства по борьбе с беспилотниками в ходе выставки Dubai Airshow-2019.