Россия представит арабским странам средства по борьбе с беспилотниками

Россия предложит арабским партнерам средства по борьбе с беспилотниками в ходе выставки Dubai Airshow 2019, сообщил «Рособоронэкспорт».

Выставка пройдет в Дубае 17-21 ноября.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что защита от разведывательных и ударных БПЛА объектов особой важности, в том числе стратегических транспортных узлов, инфраструктуры предприятий нефтегазового сектора, атомной энергетики становится все значимей, передает ТАСС.

«В связи с этим в рамках Dubai Airshow мы не только обсудим с арабскими партнерами ход выполнения действующих контрактов, но также проведем с ними переговоры по новейшим российским средствам борьбы с БЛА, выделив их в самостоятельное направление работы», – сказал глава компании.

В июне «Рособоронэкспорт» разработал комплекс борьбы с беспилотниками под названием «Ступор».