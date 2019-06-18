«Рособоронэкспорт» показал новый комплекс борьбы с беспилотниками

«Рособоронэкспорт» (входит в состав Ростеха) разработал комплекс борьбы с беспилотниками под названием «Ступор».

Новинка будет представлена на 10-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходящей с 18 по 20 июня в Уфе, передает ТАСС.

«В Уфе представим новинки нашего каталога – средства борьбы с беспилотниками», – приводятся слова генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

Отмечается, что переносной комплекс электромагнитного подавления беспилотников «Ступор» может вызвать особый интерес у иностранных заказчиков.

Также внимание участников форума может привлечь радиолокационная система обнаружения и сопровождения наземных, надводных и воздушных целей «Енот», обнаружитель взрывчатых веществ и опасных химикатов «Кербер-Т», новейшие автоматы Калашникова серий АК203, АК-12 и АК-15 и новейший водометный автомобиль «Шторм», представленный в виде натурного образца, добавили в компании.

На стенде «Рособоронэкспорта» представят вертолет круглосуточного применения Ка-226 и специальные автомобили «Тигр» и «Тайфун» для оперативного перемещения в том числе специальных и антитеррористических подразделений.

В форуме участвуют делегации более 120 стран мира, делегации возглавляют секретари советов безопасности, главы силовых ведомств, советники президентов по нацбезопасности.

Ранее на международном салоне «Комплексная безопасность – 2019» в Москве представили ручной комплекс борьбы с беспилотниками «Гарпун-2М», внешний вид устройства напоминает футуристический бластер.

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