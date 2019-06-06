«Бластер» для охоты на беспилотники создан в России

На международном салоне «Комплексная безопасность – 2019» в Москве представили ручной комплекс борьбы с беспилотниками «Гарпун-2М», внешний вид устройства напоминает футуристический бластер.

«Комплекс позволяет в ручном режиме сбивать беспилотные аппараты, данный комплекс закупают частные лица и силовые структуры», – сообщили в Центре материально-технического обеспечения Федеральной противопожарной службы, где разработали аппарат, передает РИА «Новости».

Там добавили, что комплекс может заблокировать каналы управления беспилотника и лишить возможности получать команды от оператора. Для этого нужно направить комплекс в сторону БПЛА и нажать на спусковой крючок. «Гарпун-2М» направит в сторону беспилотника помехи, которые расходятся веером на 20 градусов.

Представители разработчика отметили, что большой интерес к комплексу проявили компании топливно-энергетического сектора и представители силовых ведомств.

«Комплекс используют для защиты нефтяных вышек, а также публичных лиц. Средняя цена аппарата – 1,3 млн рублей», – сообщили они.

Ранее сообщалось, что появилась модернизированная версия ЗРК «Панцирь-С1М», которая после усовершенствований сможет уничтожать все типы беспилотников.