Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.17 комментариев
Группировка «Восток» нанесла поражение ВСУ в районе Старомайорского
Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции в районе Старомайорского и нанесла поражение ВСУ
Группировка войск «Восток» в ходе боев на Украине заняла более выгодные позиции. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
«Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение живой силе и технике 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Старомайорского», – передает слова Гордеева ТАСС.
По его словам, в ходе боев ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку Crub и буксируемую гаубицу М777.