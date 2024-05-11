Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.17 комментариев
Пентагон решил закупить ракеты GMLRS на 332 млн долларов
Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на производство ракет GMLRS
Минобороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на производство ракет Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), которые в том числе поставляются на Украину.
Общая сумма контракта составляет 332 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Отмечается, что срок выполнения заказа 20 октября 2027 года.
Большая партия снарядов и управляемых ракет GMLRS для РСЗО HIMARS вошла в новый пакет помощи Украине, который предоставили США в марте.
При этом российские средства РЭБ активно подавляют эти боеприпасы.