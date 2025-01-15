Белоусов предложил ввести в школах курс о героях Великой Отечественной

Белоусов предложил школьный курс о героях Великой Отечественной войны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», на заседании Российского оргкомитета «Победа» министр обороны России Андрей Белоусов выступил с предложением ввести новый учебный курс в российских школах. Курс будет посвящен изучению подвигов участников Великой Отечественной войны, чтобы укрепить знание и уважение к историческим заслугам защитников Отечества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что в парадных расчетах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, примут участие военнослужащие, участвующие в специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин сообщил на заседании оргкомитета «Победа», что звание «Город трудовой доблести» будет присвоено еще восьми городам России, в том числе Кургану и Салехарду. Ветераны Великой Отечественной войны получат разовую выплату в размере 80 тыс. рублей, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.