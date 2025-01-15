Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.3 комментария
Путин подписал указ о разовой выплате 80 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны
Ветераны Великой Отечественной войны получат разовую выплату в размере 80 тыс. рублей, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Кроме того, Путин выразил поддержку предложению Минобороны присвоить ветеранам Великой Отечественной войны звания почетных граждан, отметив, что каждый фронтовик достоин этого статуса.
На заседании российского оргкомитета «Победа» Путин отметил, что многие фронтовики уже имеют этот статус, но подчеркнул, что «его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках», сообщает РИА «Новости».
Предложение было озвучено в рамках обсуждения вопросов, связанных с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Путин добавил, что эта мера станет дополнительным знаком уважения и признания подвига людей, внесших вклад в победу над нацистской Германией.