  • Новость часаПутин подписал указ о разовой выплате 80 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем Трампу Арктика

    Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.

    5 комментариев
    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

    9 комментариев
    15 января 2025, 14:59 • Новости дня

    Путин подписал указ о разовой выплате 80 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны

    Путин подписал указ о разовой выплате 80 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ветераны Великой Отечественной войны получат разовую выплату в размере 80 тыс. рублей, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Кроме того, Путин выразил поддержку предложению Минобороны присвоить ветеранам Великой Отечественной войны звания почетных граждан, отметив, что каждый фронтовик достоин этого статуса.

    На заседании российского оргкомитета «Победа» Путин отметил, что многие фронтовики уже имеют этот статус, но подчеркнул, что «его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках», сообщает РИА «Новости».

    Предложение было озвучено в рамках обсуждения вопросов, связанных с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Путин добавил, что эта мера станет дополнительным знаком уважения и признания подвига людей, внесших вклад в победу над нацистской Германией.

    12 января 2025, 18:14 • Новости дня
    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным

    Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Путина и Трампа по Украине

    Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ведется подготовка встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявил советник Дональда Трампа Майк Уолтц.

    В эфире телекомпании ABC Уолтц заявил о подготовке встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что контакт между двумя лидерами может быть установлен в ближайшие дни или недели через телефонный разговор, передает РИА «Новости».

    «Я ожидаю, что звонок, по крайней мере, состоится в ближайшие дни или недели. Это будет первым шагом, после чего мы будем действовать дальше», – сказал Уолц.

    Уолтц также добавил, что, с точки зрения Дональда Трампа, невозможно заключить сделку по Украине без диалога с Россией.

    «Необходимо установить диалог и отношения с другой стороной, и мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы», – заявил он.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц одобрил инициативу Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным, считая ее хорошей новостью и возможностью для реальных переговоров.

    Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий, однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

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    13 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин и президент Ирана подпишут договор о стратегическом партнерстве

    Путин и Пезешкиан 17 января подпишут договор о стратегическом партнерстве

    Tекст: Ольга Иванова

    17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который станет основой для расширения сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.

    Подписание пройдет по итогам переговоров, которые состоятся во время официального визита президента Ирана в Россию. Ожидается, что лидеры обеих стран также выступят с заявлениями для прессы, сообщает ТАСС.

    Встреча президентов станет важным шагом в развитии двусторонних отношений между Россией и Ираном. Обсуждаться будут перспективы расширения сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Также на повестке дня стоят актуальные вопросы региональной и международной политики.

    Планируется, что подписание договора станет основой для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Этот шаг направлен на углубление взаимодействия и координации на международной арене и в различных сферах экономики.

    Ранее сообщалось, что Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, который включает сотрудничество в обороне и безопасности.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    14 января 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин провел совещание по развитию Крыма и Севастополя

    Путин обсудил социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. На совещании обсуждалась реализация госпрограммы развития регионов, для которой в федеральном бюджете предусмотрено свыше 316 млрд рублей.

    На встрече также обсуждались достижения, которых регионы достигли после воссоединения с Россией. Основное внимание уделено улучшению качества жизни и развитию важнейших отраслей экономики и социальной сферы, передает пресс-служба Кремля.

    «За время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов по многим направлениям. И прежде всего это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики», – сказал Путин.

    По его словам, на реализацию государственной программы развития Крыма и Севастополя в период с 2025 по 2027 год предусмотрено более 316 млрд рублей. Эти средства направят на завершение строительства более 230 объектов и реализацию 32 мероприятий в течение трех лет.

    Путин отметил важность дальнейшего развития регионов и подчеркнул, что такие проекты способствуют укреплению социальной и экономической стабильности в Крыму и Севастополе. Он также подчеркнул, что несмотря на уже достигнутые успехи, нужно продолжать работу над улучшением условий жизни местных жителей.

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    14 января 2025, 08:59 • Новости дня
    Трамп заявил о желании «очень оперативно» встретиться с Путиным после инаугурации
    Трамп заявил о желании «очень оперативно» встретиться с Путиным после инаугурации
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув обоюдное желание обеих сторон.

    Трамп отметил, что хотел бы встретиться с Путиным «очень оперативно», и добавил, что российский президент выразил аналогичное желание, передает ТАСС.

    При этом избранный президент США добавил, что прежде чем встреча состоится, ему необходимо официально вступить в должность президента.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется. Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу. Сербия также заинтересована стать местом встречи. Кроме того, Словакия выразила желание принять встречу Путина и Трампа.

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    13 января 2025, 16:52 • Новости дня
    Анонсирован визит главы ЦАР в Россию

    Анонсирован визит главы ЦАР Туадера в Россию для встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера отправляется в Москву, где рассчитывает провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам пресс-секретаря Туадера Альберта Мокпема, визит начнется во вторник и продлится пять дней, включая перелеты, передает РИА «Новости». В столице России глава ЦАР планирует провести 3-4 дня.

    Основной целью визита станет встреча с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь подтвердил намерение провести личные переговоры между лидерами. «Визит президента в Москву подтвержден, вылет завтра. Вся поездка займет пять дней с перелетами, так что 3-4 дня в Москве. Состоится встреча тет-а-тет с президентом Путиным», – сообщил Мокпем.

    В ноябре прошел телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадера по вопросам безопасности, экономического взаимодействия и борьбы с терроризмом. В апреле прошлого года ЦАР направила  Путину и министру иностранных дел России Сергею Лаврову приглашения посетить страну в удобное для них время.

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    15 января 2025, 10:33 • Новости дня
    Hill: США могут предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине
    Hill: США могут предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США могут предложить России возобновление космического сотрудничества, включая участие в программе «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну, в обмен на мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщило издание Hill.

    Издание пишет, что избранный президент США Дональд Трамп мог бы «подсластить сделку» по Украине, предложив президенту России Владимиру Путину активно сотрудничать в космической отрасли. В обмен на это Россия могла бы поспособствовать быстрому разрешению конфликта на Украине, предполагают авторы статьи, передает сообщает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что Россия может стать участником программы «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну. Также Россия получит доступ к технологиям и поставщикам, включая SpaceX.

    Издание пишет, что такое предложение может быть привлекательным для российского президента Владимира Путина.

    В ноябре прошлого года историк космонавтики Александр Железняков заявлял, что при Дональде Трампе сотрудничество России и США в космосе оставалось на низком уровне. Однако в прошлом стороны планировали совместную миссию на Венеру, а российские приборы устанавливались на американских станциях.

    В мае текущего года глава Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что сотрудничество с США фактически ограничивается Международной космической станцией.

    Ранее было подписано третье дополнение к соглашению Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах к МКС, которое касается трех полетов в 2025–2026 годах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие еще вопросы могут обсудить Путин и Трамп.

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    13 января 2025, 01:24 • Новости дня
    В Краснодарском крае проложили 500 метров дороги к аварийному танкеру

    Специалисты проложили более 500 метров технической дороги к танкеру «Волгонефть-239»

    Tекст: Максим Попов

    В Краснодарском крае специалисты за двое суток проложили свыше 500 метров дороги к корме танкера «Волгонефть-239», из которого произошла утечка мазута.

    Как отметили в оперативном штабе, за последние двое суток специалисты проложили более 500 метров технической дороги к корме танкера «Волгонефть-239», передает ТАСС. Этот танкер стал источником утечки мазута 10 января, что вызвало необходимость в срочных мерах по ликвидации последствий аварии.

    По словам ликвидаторов аварии, работы ведутся в условиях неблагоприятной погоды. «Техническую дорогу к корме танкера продолжают прокладывать ночью под дождем,» – говорится в сообщении. Специалисты работают круглосуточно, чтобы быстро обеспечить доступ к аварийному судну и начать ликвидационные работы.

    Ранее сообщалось, на побережье шести муниципалитетов Крыма выявлены новые выбросы нефтепродуктов, общая протяженность загрязнений составляет свыше 12 километров. При этом президент Владимир Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море

    Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Было эвакуировано 27 моряков, один из которых погиб. Черноморское побережье Краснодарского края оказалось наиболее пострадавшим, вследствие чего на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.

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    12 января 2025, 21:22 • Новости дня
    Вучич предложил организовать встречу Путина и Трампа в Сербии

    Tекст: Вера Басилая

    Сербия заинтересована стать местом встречи президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич впервые предложил Сербию в качестве места для встречи и переговоров между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    С этим предложением в эфире телеканала TV Pink. Президент Сербии подчеркнул, что его страна заинтересована стать местом проведения таких переговоров.

    Вучич отметил, что Сербия формально находится вне военных блоков, таких как НАТО и ОДКБ, и является полностью независимой страной. Он подчеркнул, что это делает Сербию подходящим местом для проведения международных встреч, так как страна готова гарантировать безопасность обоим президентам.

    Ранее советник Дональда Трампа Майк Уолтц заявил, что ведется подготовка встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий, однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

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    14 января 2025, 04:11 • Новости дня
    Словакия выразила желание принять встречу Путина и Трампа

    Вице-спикер парламента Словакии Данко высказался за проведение встречи Путина и Трампа в Братиславе

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

    «Я думаю, что это возможно. Я бы хотел, чтобы эта встреча была у нас, в Братиславе, но увидим, как будет», – приводят слова Данко «Известия».

    Он полагает, что далее последует «диалог с Украиной». Комментируя заявления Трампа о Панамском канале, Данко отметил, что те свидетельствуют о готовности Трампа «говорить обо всем». Данко добавил: «То, что произошло на Украине, не случилось за один день. Это история».

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется. Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу. Сербия также заинтересована стать местом встречи.

    Трамп ранее заявил, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если условия использования не будут пересмотрены, высказав недовольство высокими тарифами.

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    14 января 2025, 12:23 • Новости дня
    Стало известно о встрече Путина и Пезешкиана в Кремле

    Местом для переговоров Путина с президентом Ирана выбрали Кремль

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Кремле 17 января состоятся переговоры Владимира Путина и Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве.

    Переговоры между президентами России Владимиром Путиным и Ирана Масудом Пезешкианом пройдут 17 января в Кремле, как сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил место проведения встречи. Он отметил, что Москва придает большое значение этому событию.

    Одним из ключевых моментов встречи станет подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Песков подчеркнул, что это важная составляющая визита президента Пезешкиана. Хотя детали документа пока не раскрываются, пресс-секретарь указал на его значимость для двусторонних отношений.

    Песков также добавил, что после переговоров лидеры стран выступят с заявлениями для СМИ. На вопрос о сходстве нового договора с уже существующим соглашением между Россией и КНДР Песков отметил, что не следует забегать с анонсами вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который будет включать в себя обширное сотрудничество в различных сферах. Готовящийся договор с Ираном назвали всеобъемлющим, что подчеркивает его важность и масштабность для обеих стран.

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    14 января 2025, 19:24 • Новости дня
    Путин призвал к активным мерам по ликвидации аварии танкеров

    Путин призвал правительство и регионы к активным мерам по ликвидации аварии танкеров

    Путин призвал к активным мерам по ликвидации аварии танкеров
    @ Елена Задворная/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе.

    Путин обратился к правительству и региональным властям с просьбой активно содействовать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    «В целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами», – сказал Путин. Он также выразил благодарность волонтерам за их активное участие в работах по очистке берегов и ликвидации последствий аварии с первых дней после инцидента.

    Глава государства особо отметил важность сотрудничества всех служб и ведомств для выполнения полного комплекса мероприятий. Он подчеркнул, что это критически важно для сохранения экологического баланса и улучшения качества жизни в причерноморских регионах, включая Крым и Севастополь.

    Ранее вице-премьер Виталий Савельев объявил о создании постоянно действующего оперативного штаба для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

    Сообщалось, что в Краснодарском крае начат этап обвалования танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у берегов Анапы, для предотвращения дальнейшего загрязнения моря, а специалисты завершили очистку акватории Черного моря в Севастополе и Анапе от мазута после крушения танкеров у Керченского пролива.

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    15 января 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин сообщил о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще восьми городам

    Путин сообщил о планах присвоить звание «Город трудовой доблести» еще восьми городам

    Путин сообщил о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще восьми городам
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин сообщил на заседании оргкомитета «Победа», что звание «Город трудовой доблести» будет присвоено еще восьми городам России, в том числе Кургану и Салехарду.

    По информации ТАСС, в список претендентов вошли Курган, Верхняя Пышма, Ишимбай, Ковров, Миасс, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий и Салехард.

    Президент подчеркнул, что в этих городах продолжают успешно функционировать предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом. «Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса», – отметил Путин в ходе заседания.

    Звание «Город трудовой доблести» вручается населенным пунктам за значительные достижения в обеспечении Победы в Великой Отечественной войне и послевоенный период благодаря самоотверженной работе жителей. Присвоение этого звания является продолжением курса на признание вклада городов в развитие промышленности и экономики страны.

    В 2023 году президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти населенным пунктам, включая Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находку (Приморский край), Новомосковск (Тульская область), Подольск (Московская область), Прокопьевск (Кемеровская область), Рязань, Рубцовск (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

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    13 января 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков: Предметной подготовки к переговорам Путина и Трампа пока не ведется

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, различные страны высказывают желание организовать подобные контакты на своей территории, однако говорить об этом пока преждевременно. Он подчеркнул, что существует понимание и политическая воля в необходимости таких встреч, но конкретные шаги будут предприняты после смены администрации в Вашингтоне, передает ТАСС.

    Песков отметил, что более конкретно об организации переговоров можно будет говорить после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.

    Пресс-секретарь также прокомментировал высказывания будущего помощника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца. Он подчеркнул, что говорить об изменениях в риторике США в отношении конфликта на Украине можно будет только после официальных назначений в новой администрации.

    «Мы самым тщательным образом все эти интервью отслеживаем, но все-таки говорить о том, является ли это свидетельством изменения риторики, можно будет только через неделю,» – отметил Песков.

    Ранее советник Дональда Трампа Майк Уолтц заявил о подготовке встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    Канцлер Германии Олаф Шольц одобрил инициативу Трампа о встрече с Путиным, считая ее хорошей новостью и возможностью для реальных переговоров.

    Швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу Путина и Трампа для обсуждения украинского кризиса, если лидеры выразят такое желание.

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    14 января 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин одобрил продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением продлить программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года.

    Путин поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    «Согласен. Будем считать, что договорились и решение принято», – сказал глава государства.

    Президент отметил, что за время, прошедшее с момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились значительных успехов в различных областях, включая улучшение качества жизни и развитие социальной сферы.

    Глава государства подчеркнул важность комплексного и системного подхода в реализации программы, отметив, что общий объем ее финансирования составляет полтора триллиона рублей на период с 2015 по 2027 год.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, на котором обсуждалась реализация госпрограммы развития регионов с бюджетом свыше 316 млрд рублей.

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    14 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Кремль анонсировал заседание оргкомитета «Победа» с участием Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание организационного комитета «Победа», на котором обсудят подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.

    Отмечается, что 47-е заседание организационного комитета «Победа» будет посвящено подготовке к празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает ТАСС.

    Ранее Путин обновил состав организационного комитета «Победа», включив в него нового главу Росмолодежи Григория Гурова и полномочного представителя президента на Урале Артема Жогу.

    10 января Путин провел совещание с Советом безопасности для обсуждения вопросов обеспечения общественной безопасности в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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    В договоре Армении с США отсутствует самое главное

    Поздним вечером 14 января в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали так называемую Хартию о стратегическом партнерстве. Для США это очередное поспешное действие уходящей администрации Байдена, а официальный Ереван таким образом сделал еще один шаг в сторону от России и ОДКБ. Но есть нюансы. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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