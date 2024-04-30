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    Взятие Семеновки открыло ВС России путь до Карловки
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    Военкоры рассказали о «родственниках» «Царя-мангала» в зоне СВО
    Столтенберг: Победа России в конфликте на Украине дорого обойдется НАТО
    Захарова отреагировала на инцидент с автобусом на литовской границе
    Блинкен выразил надежду на согласие России вести переговоры по международному праву
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Выборгская резня навсегда останется позором Финляндии

    29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.

    9 комментариев
    Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской Русская идея Иммануила Канта

    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

    15 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    17 комментариев
    30 апреля 2024, 00:59 • Новости дня

    Российские средства РЭБ снизили эффективность снарядов Excalibur с 70% до 6%

    Российские средства РЭБ снизили эффективность снарядов Excalibur с 70% до 6%
    @ US Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Эффективность американских высокоточных снарядов Excalibur с GPS-наведением упала с 70% до 6%, это произошло после того, как российские войска стали активно использовать системы РЭБ вдоль линии фронта, сообщили старшие научные сотрудники Гудзоновского института Дэн Патт и Брайан Кларк.

    Россия также успешно использует средства РЭБ против реактивных снарядов GMLRS и авиабомб с комплектом с наведением по GPS JDAM, пишет Defense One.

    Замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант сообщил, что российские средства радиоэлектронной борьбы недавно помешали американскому высокоточному оружию поразить цель. Предположительно, речь идет о GLSDB – модифицированной «бомбе малого диаметра», к которой добавили ракетный двигатель (разработка Boeing и Saab Group), использующей GPS.

    Напомним, СМИ уже сообщали, что GLSDB, которые были отправлены ВСУ, продемонстрировали свою неэффективность из-за российских систем РЭБ. Американский генерал-лейтенант Антонио Агуто также заявил, что эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы против высокоточных вооружений США «стала проблемой» для ВСУ.

    29 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    В Китае заявили об ответе России на заморозку активов Западом

    Sohu: Россия ответила США на заморозку активов

    В Китае заявили об ответе России на заморозку активов Западом
    @ Michael Nagle/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия ответила Западу на заморозку активов, пишет китайское издание Sohu.

    Как говорится в публикации, увидев, что банк JPMorgan Chase собирается уйти из России, суд решил заморозить все его активы в стране, включая акции российской «дочки» этого конгломерата, поставив США в безвыходное положение, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что это стало ответом на действия США по замораживанию российских активов. Как пишет Sohu, США просчитались, ведь Москва – не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему.

    Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес решение о наложении ареста на средства JPMorgan в России на общую сумму 439,5 млн долларов в рамках обеспечительных мер по иску ВТБ.

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    27 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    @ Master Sgt. Robert W. Valenca/U.S. Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Боевики «Ансар Аллах» уже не в первый раз сбивают MQ-9 Reaper. Главная уязвимость этих американских дронов – их заметность для систем ПВО, сказали газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее стало известно о сбитии хуситами очередного MQ-9 Reaper.

    «Американский беспилотник MQ-9 Reaper – весьма серьезный аппарат с большими возможностями. Он имеет очень хорошую оптику с внушительной дальностью обнаружения, а также средства радиоэлектронной разведки. Кроме того, зачастую на дрон устанавливаются радиолокационные станции бокового обзора. Все это обеспечивает комплексную и весьма эффективную разведку», – говорит военный эксперт Максим Климов.

    Впрочем, Reaper также способен наносить удары по наземным целям, но только в условиях практически полного отсутствия противовоздушной обороны, добавил он. Собеседник объясняет: главная уязвимость аппаратов – их достаточно высокая заметность. «Дрон является простой аэродинамической целью. В зоне действия ПВО он не выживет», – уточнил аналитик.

    В то же время Климов не исключает, что в операции против Reaper хуситы задействовали двухступенчатый беспилотник, вторая ступень которого представляет зенитную ракету. Он напомнил, что это не первый случай, когда боевики «Ансар Аллах» смогли сбить американский дрон. «С этим их можно только поздравить», – подчеркнул спикер.

    В данном контексте военный эксперт напомнил, что цена одного Reaper составляет примерно 30 млн долларов. «Более того, к этому нужно прибавить стоимость эксплуатации. Для американцев потерять дорогую матчасть, а не личный состав – более приемлемый вариант. Ведь беспилотники выполняют задачи, которые находятся в зоне повышенного риска, потери неминуемы», – считает Климов.

    Помимо Йемена, MQ-9 сбивали в Ливии и Сирии, указал аналитик. Кроме того, был случай, когда американский беспилотник упал в Черном море в результате инцидента с российскими истребителями Су-27 в марте 2023 года. «Тогда аппарат вел разведку. Эта деятельность продолжается сейчас как в Черном, так и в Красном морях», – сказал военный эксперт.

    Однако у России не получится перенять опыт хуситов в борьбе с Reaper. «Дело в том, что боевики «Ансар Аллах» зачастую действуют вне правового поля», – пояснил собеседник. Климов указал: американские разведывательные аппараты в Черном море летают над международными водами, их уничтожение приведет к неблагоприятным для Москвы международным последствиям.

    Об уязвимости разведывательно-ударных беспилотников Reaper говорит и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. «Это достаточно крупные, хорошо видимые для радиолокационных средств обнаружения аппараты. При этом они малоскоростные и неманевренные. Совокупность этих факторов делает их несложными целями для средств ПВО», – указал он.

    Собеседник напомнил, что БПЛА Reaper использовались американскими военными в ходе всех конфликтов последних почти двух десятков лет, а также применялись в отдельных операциях ЦРУ. «Как правило, использовался полный функционал: ведение длительной разведки над заданным районом, выявление целей и их поражение бортовым вооружением», – уточнил специалист.

    Сейчас США также используют Reaper в числе прочих пилотируемых и беспилотных средств разведки вблизи наших границ на Черном море, добавил Федутинов. «В данном случае они применяются в исключительно разведывательном варианте. Тем не менее их использование, очевидно, связано с решением Украины собственных военных задач. Информационное обеспечение всех ударов по территории Крыма производится с непосредственным участием США и ряда стран НАТО. В этом вопросе они буквально балансируют на грани casus belli», – подчеркнул он.

    «К сожалению, мы на подобное участие этих стран в конфликте отвечаем главным образом дипломатически», – считает спикер. Федутинов в этой связи вспомнил события, повлекшие потерю одного из Reaper над акваторией Черного моря. «Это привело к тому, что США пересмотрели зоны патрулирования этих дронов, несколько отодвинув их от наших границ. Сейчас все возвращается обратно. Чтобы память наших визави не подводила, необходимо, чтобы такие вещи повторялись чаще», – заключил эксперт.

    Ранее йеменские хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщили представители движения «Ансар Алла». Цель была поражена в воздушном пространстве провинции Саада. Кроме того, с помощью противокорабельных ракет им удалось нанести удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star.

    С осени прошлого года Штаты потеряли уже третий БПЛА над Йеменом. Издание CBS News пишет, что стоимость одного экземпляра равна примерно 30 млн долларов. Подчеркивается, что американские дроны, базирующиеся в регионе, призваны защищать международную торговлю в акватории Красного моря.

    Так, MQ-9 Reaper был уничтожен хуситами в ноябре. Тогда представитель движения Яхья Сариа сообщил, что силами ПВО удалось сбить беспилотник Штатов, «осуществлявший враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима».

    В феврале заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что хуситы сбили второй дрон. По ее словам, ликвидация аппарата происходила с помощью ракеты класса «земля-воздух». Обломки БПЛА Штатам обнаружить не удалось. Между тем, по данным открытых источников, всего йеменским повстанцам начиная с 2019 года удалось сбить четыре MQ-9 Reaper.

    Напомним, американский аппарат является модульным разведывательно-ударным дроном, разработанным компанией General Atomics Aeronautical Systems. В настоящий момент БПЛА стоит на вооружении в ВВС США, Британии, Италии, Турции и Франции. Первый экспериментальный полет состоялся в 2001 году.

    MQ-9 Reaper создавался на основе MQ-1 Predator. От предшественника он отличается большей скоростью. Турбовинтовой двигатель позволяет дрону преодолевать 400 км/ч. Максимальная высота движения – 15 тыс. метров. Наибольшая продолжительность непрерывного полета – 24 часа.

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    27 апреля 2024, 22:57 • Новости дня
    Макрон порассуждал о применении ядерного оружия

    Макрон призвал к дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие

    Макрон порассуждал о применении ядерного оружия
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за начало дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие. Об этом он заявил в беседе с французской молодежью.

    «Нужно обсудить все это и понять, что нас действительно защищает», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на эльзасский новостной портал DNA.

    Макрон напомнил, что французская военная доктрина допускает применение ядерного оружия в тех случаях, когда существуют угрозы жизненно важным интересам страны. При этом он подчеркнул, что оценка этих интересов происходит с точки зрения обороны всей Европы, поэтому нужно обсудить противоракетную оборону, оружие большой дальности и ядерное оружие для стран, которые «им обладают или имеют на своей территории американские ядерные вооружения».

    «Франция сохранит специфику своей доктрины, но готова содействовать в большей мере европейской обороне», – подчеркнул французский лидер.


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    27 апреля 2024, 20:56 • Новости дня
    Россия готова вернуться к переговорам о поставках Су-35 в Индонезию

    Россия выразила готовность возобновить переговоры о поставках Су-35 в Индонезию

    Россия готова вернуться к переговорам о поставках Су-35 в Индонезию
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия готова возобновить переговоры с Индонезией о закупке истребителей Су-35, заявил военный атташе посольства РФ в Индонезии полковник Максим Лукьянов.

    «Мы всегда были готовы к сотрудничеству с Индонезией, и мы по-прежнему заинтересованы в этом», – отметил Лукьянов на брифинге в посольстве России в Джакарте, передает РИА «Новости».

    Напомним, в 2018 году Россия и Индонезия начали переговоры о покупке 11 истребителей Су-35 на сумму 1,1 млрд долларов. Однако в 2021 году Индонезия отказалась от сделки под давлением США, опасаясь экономических санкций.


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    28 апреля 2024, 06:04 • Новости дня
    Днепровскую флотилию оснастят вертолетами и подразделениями береговых войск

    В состав возрождаемой Днепровской флотилии войдут подразделения береговых войск ВМФ России и вертолеты

    Днепровскую флотилию оснастят вертолетами и подразделениями береговых войск
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Возрождаемая Днепровская военная флотилия будет оснащена вертолетами в десантно-штурмовом оснащении. В ее состав также войдут отдельный батальон морской пехоты и береговой ракетный дивизион, которые создаются на базе береговых войск Каспийской флотилии, а также Черноморского и Балтийского флотов, сообщили в силовых структурах Крыма.

    «Процесс формирования Днепровской флотилии запущен с начала этого года», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в крымских силовых структурах.

    По его словам, в приоритетном порядке решается вопрос с обеспечением флотилии вертолетами.

    Отмечается, что в ближайшие месяцы новое оперативное объединение примет подразделения вместе с вооружением и техникой. ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

    20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о формировании Днепровской военной флотилии.

    По словам бывшего начальника Главного штаба ВМФ РФ адмирала Виктора Кравченко, в состав флотилии должны войти бригада малых ракетных кораблей, артиллерийские и ракетные катера, речные тральщики, подразделения морской пехоты, береговые ракетные и артиллерийские части. Главной задачей флотилии станет обеспечение форсирования Днепра во взаимодействии с силами Сухопутных войск и Черноморского флота.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что к сражению за Днепр готовится новая флотилия.

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    29 апреля 2024, 21:04 • Новости дня
    США разрешили до 1 ноября энергетические операции с российскими банками

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, продлевающую до 1 ноября 2024 года разрешение на проведение операций, связанных с энергетикой, с российскими банками, которые находятся под санкциями США.

    Согласно документу Минфина, речь идет о транзакциях с Центральным банком РФ, ВТБ, Альфа-банком, Сбербанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Росбанком, банками «Зенит» и «Санкт-Петербург», а также с любыми другими организациями, где этим банкам принадлежит доля 50% и более, передает ТАСС.

    Разрешение распространяется на операции, ранее запрещенные президентским указом, на основе которого были введены американские санкции.

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    29 апреля 2024, 06:37 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали с передовой подбитый Abrams

    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали с передовой подбитый Abrams, танк планируется доставить в Москву

    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали с передовой подбитый Abrams
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали первый американский танк M1 Abrams с линии фронта на авдеевском участке в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    «В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе», – рассказал Савчук РИА «Новости»

    Отмечается, что ранее появились сведения об уничтожении российскими военными танка Abrams на авдеевском участке фронта.

    Ранее журналист Владимир Соловьев показал видеокадры того, как подбитый американский танк Abrams впервые эвакуируют из зоны спецоперации.

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    27 апреля 2024, 10:51 • Новости дня
    Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику

    Минобороны опубликовало кадры подбитой на Авдеевском направлении трофейной бронированной техники США

    Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Американская гусеничная ремонтно-эвакуационная машина М88 и машина разграждения М1150 на базе танка M1 Abrams были выявлены и обезврежены российскими военнослужащими группировки «Центр» в районе Бердычей на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что эвакуация иностранной военной техники с передовой проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Вторым этапом была проведена операция по эвакуации бронетрофеев, которые позже были доставлены в ремонтное подразделение.

    Также специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты, некоторые элементы электропроводки и основные детали. После чего будет принято решение на дальнейшую транспортировку американских машин.

    Ранее Минобороны сообщало, что организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими во время СВО.

    В парке Победы на Поклонной горе будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран.

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    28 апреля 2024, 08:59 • Новости дня
    Европейские журналисты объяснили, как западные СМИ блокируют материалы

    Tекст: Александра Юдина

    Журналисты из Италии и Финляндии рассказали о цензуре в западных СМИ, где блокируются материалы, освещающие события в новых регионах России.

    Так, по словам итальянского журналиста Андреа Лучиди, европейские государственные каналы отказываются публиковать репортажи из этих регионов, а работающих там журналистов определяют как пропагандистов, передает РИА «Новости».

    Также Лучиди добавил, что в европейских СМИ сейчас практически нет правдивой информации о спецоперации, потому что все корреспонденты на Украине.

    «Государственный канал Италии, например, не хочет материалы из России, из новых территорий. Мой материал тоже не нужен. Коллеги говорят, что я пропагандист, потому что работаю в России», – подчеркнул он.

    Финский журналист Кости Хейсканен в свою очередь рассказал о том, что ситуация в Финляндии еще более сложная, так как на государственном уровне отсутствует стремление к объективному освещению ситуации на Украине.

    «Все лгут без конца. Правдивую или альтернативную информацию просто не донести, тебя затыкают, банят», – заверил он.

    В заключение журналисты отметили, что подобная информационная политика западных СМИ является грубым нарушением принципов свободы слова и препятствует формированию объективного представления о событиях в мире.

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    28 апреля 2024, 22:44 • Новости дня
    Россиянин задержан по подозрению в убийстве двух украинских военных в Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое граждан Украины, являющихся военнослужащими, были убиты в городе Мурнау, Германия. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Российской Федерации.

    Тела мужчин с колото-резаными ранениями были обнаружены в субботу вечером вблизи торгового центра, сообщает РИА «Новости».

    По данным местных правоохранительных органов, один из пострадавших скончался на месте происшествия, второй – позднее в больнице.

    Украинское Министерство иностранных дел подтвердило, что погибшие являлись военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.

    В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего. Украинские консулы устанавливают личности погибших и оказывают содействие их семьям.

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    28 апреля 2024, 07:34 • Новости дня
    Российские ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства противовоздушной обороны России за минувшую ночь уничтожили 17 украинских беспилотников самолетного типа над территорией четырех регионов, сообщает Минобороны России.

    «Пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Больше всего дронов – девять – было сбито над Брянской областью.

    В Курской области уничтожены три беспилотника, в Белгородской и Калужской – по два и три соответственно.

    По информации Минобороны, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что уничтожили над Брянской областью в общей сложности 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытавшихся атаковать территорию. Четыре БПЛА были уничтожены над Севским районом, над которым ранее были дважды сбиты по два дрона.

    Еще три беспилотника были сбиты над Выгоничским районом, один – над Трубчевским и один – над Стародубским муниципальным округом.

    Во всех случаях пострадавших и разрушений нет.

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    29 апреля 2024, 01:43 • Новости дня
    Шойгу наградил отличившиеся в спецоперации воинские части

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы воинским частям и соединениям, отличившимся в ходе специальной военной операции, сообщили в российском военном ведомстве.

    Орденом Суворова награждены 11-я отдельная гвардейская инженерная Кингисеппская бригада и 90-я зенитная ракетная бригада, передает ТАСС.

    По словам Шойгу, военнослужащие этих подразделений проявили мужество и отвагу при выполнении боевых задач на лисичанском, соледаро-бахмутском, авдеевском, запорожском, каховском и херсонском направлениях.

    50-я отдельная железнодорожная бригада удостоена ордена Кутузова за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие показатели в боевой подготовке. В настоящее время бригада выполняет задачи по материально-техническому обеспечению группировки войск «Восток» и охране государственной границы на территории Брянской области.

    Орденом Кутузова также награжден 56-й гвардейский десантно-штурмовой Донской казачий полк. Бойцы полка проявили мужество и героизм в ходе боевых действий на херсонском и ореховском направлениях.

    В Минобороны отметили, что сотни военнослужащих из награжденных подразделений представлены к государственным наградам.

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    27 апреля 2024, 22:31 • Новости дня
    Осужденный в Киргизии участник СВО запросил временное убежище в России

    Осужденный в Киргизии участник СВО подал документа на получение в России временного убежища

    Tекст: Денис Тельманов

    Участник специальной военной операции (СВО) Аскар Кубанычбек уулу, гражданин Киргизии, получивший условный срок на родине за наемничество, может получить временное убежище в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации», – написала Волк в своем Telegram-канале.

    Она также отметила, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о предоставлении Кубанычбек уулу российского гражданства.

    Напомним, летом 2022 года Кубанычбек уулу вступил в вооруженные силы Луганской Народной Республики (ЛНР), которая на тот момент не являлась частью России. По версии следствия, он участвовал в разведывательных операциях и занимался материально-техническим обеспечением войск.

    В ноябре 2022 года он вернулся в Бишкек, где был задержан и осужден за наемничество.

    В августе 2023 года Верховный суд Киргизии отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

    МИД России сообщил, что работает над вопросом выдачи Кубанычбек уулу российского паспорта.

    Ранее сообщалось, что сербскому добровольцу Александру Йокичу, который участвовал в СВО на стороне России, грозит депортация на родину, где ему может грозить до 25 лет тюрьмы по статье «наемничество».

    Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя и сражался на Угледарском направлении, где получил ранение.

    Он четырежды пытался получить российское гражданство, но ему отказывали из-за того, что он подписал контракт с ДНР, а не с Минобороны.

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    28 апреля 2024, 03:08 • Новости дня
    В России разработали беспилотник-«утку» с улучшенными характеристиками

    В России разработали новый беспилотник-«утку» с улучшенными характеристиками

    Tекст: Денис Тельманов

    НПО машиностроения получило патент на новый беспилотный летательный аппарат с турбореактивным двигателем. Отличительной особенностью БПЛА является аэродинамическая схема «утка» и улучшенные летные характеристики.

    Целью разработки является создание беспилотника, превосходящего аналоги по своим возможностям, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что новый аппарат оснащен центральным грузовым отсеком, крылом сложной формы и V-образным хвостовым оперением.

    Интегральная компоновка и особая форма крыла позволят беспилотнику достигать высокой маневренности и эффективно выполнять задачи в условиях противодействия ПВО и истребителей-перехватчиков, подчеркивается в сообщении.

    НПО машиностроения также рассматривает проект по созданию малозаметных ударных БПЛА с реактивным двигателем. По мнению специалистов, такие беспилотники смогут выполнять функции штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации, обладая при этом меньшей стоимостью изготовления и обслуживания.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Минобороны будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия.

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    29 апреля 2024, 22:24 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Блинкена о переговорах по Украине

    Захарова указала Блинкену на «маниакальное» стремление США заменить международное право западным «миропорядком»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который выразил надежду, что Москва «продемонстрирует готовность» к переговорам по ситуации на Украине в соответствии с международным правом.

    Захарова заявила в Telegram, что «складывается ощущение зазеркалья, в котором находятся американские политики». Она указала, что Москва «продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав минские договоренности». Кроме того, еще в 2022 году российская сторона «подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах».

    По словам Захаровой, глава Госдепа «забыл», что Вашингтон вынудил Украину отказаться от переговоров с Россией. Кроме того, она обвинила США в «маниакальном» желании вытеснить международное право «миропорядком, основанным на правилах». Захарова указала, что Франция и Германия как участники «нормандского формата» подтвердили игнорирование «международно-правового решения» кризиса на Украине.

    Также Захарова подчеркнула, что и сам Блинкен настаивал на переговорах, опирающихся на некую «формулу Зеленского», а не на международное право. «Все смешалось в Доме Белом», – заявила она.

    Напомним, Блинкен выразил надежду на то, что Россия «продемонстрирует готовность к искренним переговорам» по Украине «в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН».

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