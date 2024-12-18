Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Российское подразделение «Аум Синрике» внесено в список террористов
Росфинмониторинг включил российское структурное подразделение международного террористического сообщества «Аум Синрике*» (запрещенная в РФ террористическая организация) в перечень террористов и экстремистов, согласно данным с сайта службы.
В официальном документе, опубликованном на сайте службы, указано: «Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Организации... 1. Российское структурное подразделение международного террористического сообщества АУМ Синрике*», передает РИА «Новости».
В июле 2018 года в Японии казнили основателя запрещенной в России экстремистской секты «Аум Синрике» Секо Асахару. Помимо Асахары, казнены еще несколько руководителей секты, в их числе Киехидэ Хаякава, Томомаса Накагава и Есихиро Иноуэ. В 2016 году Верховный суд запретил деятельность секты «Аум Синрике» в России.
Секта была организована в 1987 году. Асахара назвал себя реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы. В марте 1995 года сектанты распылили отравляющее вещество зарин в токийском метро.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ