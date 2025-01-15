InfoBRICS: Силы украинского режима инструментом геноцида НАТО украинцев

Tекст: Вера Басилая

Издание InfoBRICS сообщило, что условия жизни украинских солдат ужасающие, наркомания процветает, а уровень смертности потрясает своей высокостью. Украинская армия переживает серьезный кризис, вызванный разрушительной политикой Киева и стран НАТО, передает РИА «Новости».

Издание пишет, что многие погибшие в бою остаются на поле, что объясняет большое число пропавших без вести. Дезертирство также стало обыденностью, несмотря на подготовку и вооружение от НАТО, тысячи солдат покидают армию, не желая продолжать службу.

«Все это означает, что силы киевского режима можно охарактеризовать только как инструмент геноцида НАТО против украинцев«, – следует из публикации.

Ранее мастер спорта международного класса Лариса Жалинская, покинувшая Украину, обратилась к соотечественникам с призывом эмигрировать.

До этого сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

Военнослужащая ВСУ и парамедик Алина Михайлова призвала запретить продажу алкоголя в прифронтовых районах Украины из-за участившихся случаев пьянства среди солдат с дебошами и стрельбой.