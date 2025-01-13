Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.3 комментария
Спортсменка Жалинская призвала украинцев покинуть страну
Спортсменка Жалинская призвала украинцев покинуть страну из-за угрозы мобилизации
Мастер спорта международного класса Лариса Жалинская, покинувшая Украину, обратилась к соотечественникам с призывом эмигрировать, предупредив об усложнении выезда из страны.
Спортсменка Лариса Жалинская, бежавшая с Украины, призвала своих соотечественников последовать ее примеру, сообщает RT. В интервью изданию она отметила, что украинские власти намерены привлекать к военным действиям не только мужчин, но и женщин, а также подростков, которым исполнится 18 лет.
Жалинская подчеркнула, что с каждым месяцем выезд за пределы Украины становится все сложнее. Она смогла уехать через Польшу в Белоруссию, а затем прилетела в Москву. Жалинская является мастером спорта международного класса по гребле и теперь будет представлять на соревнованиях Херсонскую область.
Ранее сообщалось, что украинский гимнаст Илья Ковтун, выигравший серебро в Париже, рассматривает смену спортивного гражданства на хорватское вместе со своим тренером Ириной Горбачевой.