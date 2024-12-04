Украинский гимнаст Ковтун решил сменить спортивное гражданство

Украинский гимнаст, олимпийский призер Ковтун и тренер Горбачева решили сменить гражданство

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский гимнаст Илья Ковтун, завоевавший серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже, рассматривает возможность смены спортивного гражданства на хорватское, передает ТАСС. Вместе с ним аналогичные планы высказывает и его тренер Ирина Горбачева. Эти намерения были озвучены на портале Tribuna.com, который сослался на комментарий Горбачевой.

Горбачева выразила благодарность за внимание к Ковтуну после его олимпийского успеха, отметив, что до достижения серебряной медали его достижения и труд не вызывали такого интереса. Она подчеркнула, что окончательная информация о смене гражданства станет доступной в конце 2024 года.

Илья Ковтун, которому 21 год, помимо олимпийского серебра, имеет и другие престижные спортивные достижения. На чемпионате мира он завоевал серебро и бронзу в личном многоборье. В 2024 году на чемпионате Европы в Римини Ковтун выиграл три золотые медали в упражнениях на брусьях, перекладине и в командном первенстве. После Олимпиады спортсмен не вернулся на Украину.

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