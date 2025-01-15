«АвтоВАЗ» допустил создание нового бренда для коммерческих машин

Tекст: Дарья Григоренко

Соколов заявил, что они планируют выпускать новые версии коммерческих автомобилей под новым брендом. «АвтоВАЗ» намерен следовать примеру китайского рынка, где широко представлены разные бренды, передает ТАСС.

Компания также планирует начать производство собственного минивэна в 2027 году на заводе в Тольятти. Планируется инвестировать более 20 млрд рублей в этот проект, который уже приобретает реальные очертания, уточнил Соколов.

По его словам, в 2024 году «АвтоВАЗ» экспортировал более 20 тыс. автомобилей Lada, что в четыре раза больше, чем в 2023 году. Среди новых рынков – Иран, ОАЭ, Куба и Ливан. В 2025 году компания намерена увеличить экспорт на 50% и расширить географию до 25 стран, добавил Соколов.

Продажи «АвтоВАЗа» в России выросли на 30% в 2024 году, достигнув 459 тыс. автомобилей. Реализация автомобилей составила почти 525 тыс. единиц. «АвтоВАЗ» удерживал лидерство на российском рынке весь 2024 год, занимая 28% рынка, заявил он.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» в 2024 году выпустил 525 тыс. 525 автомобилей, значительно превысив изначально запланированные 500 тыс. машин, при этом компания намерена проиндексировать цены в 2025 году.

В ноябре президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что продажи автомобилей Lada на рынке Объединенных Арабских Эмиратов пока не начались, но уже идет активная подготовка.