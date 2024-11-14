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Основателя РДК Капустина и актера Канахина приговорили к пожизненному сроку
Участники «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Денис Капустин и актер Кирилл Канахин (оба внесены в список экстремистов и террористов в РФ) заочно получили пожизненные сроки за вторжение в Брянскую область и штрафы в размере 2,5 млн и 2 млн рублей соответственно.
2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил участников РДК Капустина и Канахина к пожизненному лишению свободы. Виновные были осуждены по делу о вторжении в Брянскую область. Оба осужденных числятся в списке экстремистов и террористов, передает ТАСС.
Суд огласил решение назначить пожизненные сроки с первыми восемью годами отбывания в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима. Судья также назначил Капустину штраф в размере 2,5 млн рублей, а Канахину – 2 млн рублей штрафа.
Ранее прокуратура потребовала пожизненное заключение для Капустина и актера Канахина, обвиняемых в причастности к вторжению в Брянскую область.
Напомним, гособвинение назвало участников признанного террористическим «Русского добровольческого корпуса» причастными к убийству двух мирных жителей в Брянской области.