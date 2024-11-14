Гособвинение запросило пожизненное для актера Канахина и основателя РДК Капустина

Генерал авиации спрогнозировал список стран – покупателей Су-57

Генерал авиации Попов: Истребитель Су-57 станет заменой американским F-35 для целого ряда стран

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Экспортная версия самолета в некоторых нюансах будет отличаться от той, которая используется ВКС России. Мы не будем размещать на экспортных вариантах Су-57 системы распознавания «свой-чужой». Кроме того, Россия не станет оснащать их оборудованием, которое предназначено для работы с ядерным вооружением», – пояснил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

Он также предположил, что в другие страны могут отправиться Су-57 с изменениями в части локационной и радиотехнической аппаратуры. «Она может быть практически та же самая, но частотные и мощностные характеристики, безусловно, на вариантах для ВКС России будут отличаться от экспортных версий», – добавил эксперт.

«Необходимо пояснить: авиация стран Азиатско-Тихоокеанского региона, куда мы можем поставлять Су-57, будет работать на других частотах. С этим связано изменение экспортных вариантов истребителя. К тому же этот аспект зависит даже и от таких факторов, как магнитные поля Земли, а также от географических и климатических особенностей того или иного государства. При этом принципы работы оборудования на Су-57 останутся, естественно, прежними», – детализировал Попов.

«Что касается списка стран-импортеров, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допускал покупку Су-57 для замены F-35. Также среди потенциальных клиентов африканские страны, с которыми мы начали восстанавливать весь массив отношений, который был в советское время. Это, прежде всего, Египет и Алжир. Вероятно, в списке окажется Индия. Не исключено, что Южная Америка также заинтересуется новыми самолетами», – спрогнозировал собеседник.

«У России есть свой рынок сбыта для военной продукции. Мы никогда не страдали отсутствием экспорта, будь то стрелковое оружие, артиллерия или авиация. У нас мощностей не хватает обеспечивать всех возможных покупателей. Поэтому экспорт Су-57 – следующая ступень развития нашего военного комплекса. Это хорошо для нас как с финансовой точки зрения, так и с политической, поскольку сближает нас со странами-партнерами», – резюмировал Попов.

Напомним, 12 ноября в Чжухае начал работу международный авиасалон Airshow China 2024. Россия представлена единой экспозицией, а в небе Китая впервые за рубежом продемонстрировал летные качества истребитель пятого поколения Су-57. Кадры с его эффектных тренировочных полетов заполнили социальные сети еще несколько дней назад, когда истребитель прибыл в Китай, а на самом авиасалоне машина вызвала восторг, сообщает ТАСС.

При этом 13 ноября стало известно о том, что «Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на поставки Су-57. Об этом заявил глава компании Александр Михеев. «Система ВТС должна выводить на рынок новые образцы вооружения и военной техники. Вот Су-57, кстати, у нас уже есть подписанные контракты первые на этот самолет», – цитируют его слова «Вести».