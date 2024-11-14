Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.0 комментариев
Гособвинение запросило пожизненное для актера Канахина и основателя РДК Капустина
Гособвинение запросило пожизненное заключение для актера Канахина и основателя РДК Капустина
Прокуратура потребовала пожизненное заключение для актера Дениса Капустина и Кирилла Канахина (оба внесены в РФ в перечень экстремистов и террористов), обвиняемых в причастности к вторжению в Брянскую область.
Прокурор на заседании 2-го Западного окружного военного суда запросил пожизненное заключение для Дениса Капустина и Кирилла Канахина, участников запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), передает ТАСС. Они обвиняются в причастности к вторжению в Брянскую область. Прокурор отметил необходимость заочного признания их виновными и назначения пожизненного заключения.
Решением суда от 16 ноября 2023 года формирование «Русский добровольческий корпус» официально признано террористической организацией, и его деятельность в России запрещена. Капустин и Канахин внесены в перечень экстремистов и террористов.
Напомним, гособвинение назвало участников признанного террористическим «Русского добровольческого корпуса» причастными к убийству двух мирных жителей в Брянской области.
Бывший российский актер Кирилл Канахин заочно обвиняется в серии террористических преступлений, связанных с нападениями на Брянскую и Белгородскую области.
Ранее в Москве заочно осудили предполагаемого организатора нападения на села Брянской области Дениса Капустина.