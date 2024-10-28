Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Участников РДК обвинили в убийстве двух мирных жителей в Брянской области
Гособвинение сочло участников РДК виновными в убийстве двух мирных жителей в Брянской области
Гособвинение назвало участников признанного террористическим «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Дениса Капустина, Кирилла Канахина (оба – в списке экстремистов и террористов) и троих сообщников причастными к убийству двух мирных жителей в Брянской области.
Прокурор в ходе заседания во 2-м Западном окружном военном суде зачитала текст обвинительного заключения, она отметила, что Канахин, Капустин, Александр Галанов, Алексей Огурцов (все в списке экстремистов и террористов), а также Антон Зырянов в составе украинской ДРГ убили двух водителей в Брянской области, передает ТАСС.
Для этого они незаконно пересекли границу России и проникли в два села. Террористы открыли огонь по гражданским машинам, погибли двое водителей, ранение получил несовершеннолетний.
Также в результате их действий ранения получили несколько других мирных жителей. Нападавшие сожгли дом и объекты инфраструктуры, заминировали местность у домовладений.
Пострадал сотрудник Росгвардии, занимавшийся разминированием. По делу допросят 91 свидетеля, включая одного секретного.
Обвиняемые находятся за пределами России, участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. Им грозит пожизненный срок заключения.
В ноябре 2023 года Капустина, который является одним из руководителей террористической организации РДК, заочно приговорили в Москве. Его бизнес в российской столице был ликвидирован.