ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус» в список террористов

Эксперт указал на странности в заявлении Польши о «российской ракете»

Эксперт Кнутов: Если бы Россия хотела обстрелять Польшу, то била бы по военным целям

Tекст: Андрей Резчиков

«Заявление польского генштаба – провокационное. Я бы не воспринимал его всерьез. Вполне возможно, что нарушения воздушного пространства Польши вовсе не было. Новое польское руководство отличается высокой степенью русофобии и сейчас оно будет разыгрывать эту карту», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

Он указал на ряд странностей в заявлениях польской стороны. По поводу самого эпизода трудно сделать какой-либо серьезный вывод, потому что польская сторона не приводит подробностей инцидента. «Нужно знать траекторию полета. Если ракета пролетела через какой-то выступ, то это одна ситуация. Если ракета, допустим, залетела на польскую территорию, а затем развернулась и ушла, то это могла сделать только крылатая ракета, в которую заложен маршрут полета», – пояснил Кнутов.

Эксперт особо подчеркнул: даже если появятся доказательства того, что ракета российская, то это был «непреднамеренный обстрел территории Польши». «Если бы перед Россией стояла такая цель, то мы бы били по военным объектам, а не просто нарушали воздушные границы страны, – продолжил спикер. – Но на мой взгляд, здесь просматривается желание подыграть Киеву с учетом того, что в пятницу противнику был нанесен серьезный урон российскими крылатыми ракетами и беспилотниками «Герань». Польша хочет, чтобы у НАТО появилась возможность оказывать на Россию давление по поводу массированных ракетных обстрелов».

Кнутов особо отметил, что пятничный массированный ракетный обстрел украинских военных и промышленных объектов опроверг заявления Владимира Зеленского о наличии у ВСУ мощной системы ПВО. «Их противовоздушная оборона оказалась дырявой и ни на что негодной. Зеленский в очередной раз опростоволосился, хотя недавно выступал с угрозами в адрес ВКС России, запугивал на русском языке наших летчиков. А теперь ВКС доказали, что его слова ничего не стоят», – подытожил Кнутов.

Напомним, в пятницу Польский генштаб без доказательств заявил, что нарушившая воздушное пространство Польши ракета была российской. В частности, генерал Мацей Клиш, оперативный командующий польскими вооруженными силами, сказал, что объект, скорее всего, покинул воздушное пространство Польши, пробыв над территорией страны менее трех минут, и вернулся на территорию Украины.

По его словам, ракета пролетела 40 километров в сторону Польши, но против нее не было предпринято никаких действий. Как сообщает РИА «Новости», в генштабе отметили, что оперируют непроверенными данными, но есть «радиолокационное подтверждение». Проверкой маршрута полета займутся направленные на место группы военных экспертов.

Изначально сообщалось о том, что утром в пятницу польские военные зафиксировали неопознанный объект, который вошел в воздушное пространство со стороны Украины, а затем исчез с радаров. В связи с этим недавно избранный премьер-министр страны Дональд Туск созвал экстренное совещание с военными.

Напомним, в ноябре прошлого года украинская ракета С-300 5-В-55 упала в польском Пшеводуве на юге страны, в результате взрыва погибли два местных жителя. Инцидент вызвал опасения, что конфликт на Украине получит международный масштаб и в него будут втянуты страны НАТО. Зеленский изначально утверждал, что упавшая в Пшеводуве ракета не была украинской и требовал проведения совместного расследования. Однако Польша и США его в этом вопросе не поддержали.