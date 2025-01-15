Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.3 комментария
Путин поддержал инициативу наградить ветеранов званиями почетного гражданина
Президент России Владимир Путин предложил присвоить всем участникам Великой Отечественной войны звания почетного гражданина, поддержав инициативу Министерства обороны.
Путин, выступая на заседании оргкомитета «Победа», заявил о необходимости поддержать инициативу Министерства обороны о присвоении всем участникам Великой Отечественной войны звания «Почетный гражданин» их региона, города или муниципалитета, передает ТАСС.
«Считаю необходимым поддержать инициативу Министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием «Почетный гражданин»: региона, города или муниципалитета», – отметил глава государства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал заседание Путина по юбилею Победы.