Путин поддержал инициативу наградить ветеранов званиями почетного гражданина

Tекст: Валерия Городецкая

Путин, выступая на заседании оргкомитета «Победа», заявил о необходимости поддержать инициативу Министерства обороны о присвоении всем участникам Великой Отечественной войны звания «Почетный гражданин» их региона, города или муниципалитета, передает ТАСС.

«Считаю необходимым поддержать инициативу Министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием «Почетный гражданин»: региона, города или муниципалитета», – отметил глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал заседание Путина по юбилею Победы.