Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.3 комментария
Путин отметил значение 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма.
Путин в своем выступлении отметил, что 80-летие Победы в Великой Отечественной войне имеет знаковое значение для всей страны, передает ТАСС.
По его словам, защита Отечества и служение ему было и остается священным делом для россиян. «Защита Отечества, служение Отечеству во все времена было и остается для нас священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за нее объединяют наше общество», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.
Он добавил, что каждый гражданин России вносит свой вклад в сбережение страны. Он отметил, что это происходит через работу в различных сферах, включая науку, культуру, просвещение, экономику и промышленность, а также на ратном поприще.
Путин также подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны являются для всех россиян примером патриотизма.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал заседание оргкомитета «Победа» под председательством Владимира Путина.