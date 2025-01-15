Путин отметил значение 80-летия Победы

Tекст: Валерия Городецкая

Путин в своем выступлении отметил, что 80-летие Победы в Великой Отечественной войне имеет знаковое значение для всей страны, передает ТАСС.

По его словам, защита Отечества и служение ему было и остается священным делом для россиян. «Защита Отечества, служение Отечеству во все времена было и остается для нас священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за нее объединяют наше общество», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.

Он добавил, что каждый гражданин России вносит свой вклад в сбережение страны. Он отметил, что это происходит через работу в различных сферах, включая науку, культуру, просвещение, экономику и промышленность, а также на ратном поприще.

Путин также подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны являются для всех россиян примером патриотизма.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал заседание оргкомитета «Победа» под председательством Владимира Путина.