Новый «Панцирь» научили бороться с любыми беспилотниками

Модернизированная экспортная версия ЗРК «Панцирь-С1М» после усовершенствований может уничтожать все типы беспилотников, сообщил заместитель гендиректора холдинга «Высокоточные комплексы» по внешнеэкономической деятельности Сергей Михайлов.

«Очень сильно расширен типаж поражаемых целей с учетом тех результатов, которые мы получили по итогам сирийских событий. Проведены соответствующие доработки. Теперь мы более эффективно работаем по всем беспилотным летательным аппаратам», – отметил Михайлов, передает ТАСС.

Радиус поражения ЗРК был увеличен до 30 километров с помощью новой ракеты, добавил он.

«Соответственно, будет уже два типа ракет: это так называемые ближняя и дальняя», – пояснил представитель «Высокоточных комплексов».

Новый комплекс ориентирован на внешний рынок, сказал Михайлов. «Он проходит испытания на полигоне в России... Предварительные, основная часть их уже произведена», – уточнил он.

В ходе последней атаки террористов на авиабазу Хмеймим в Сирии на защищаемую «Панцирями» и комплексами «Тор-М1» территорию не попал ни один из снарядов боевиков.

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