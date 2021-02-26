Академик РАН спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом к лету На Украине признали законным закрытие дела о вмешательстве Байдена в работу прокурора Украинцы пожаловались на побочные эффекты от вакцины AstraZeneca 26 февраля 2021, 12:10 Текст: Алина Назарова

Несколько сообщений о неблагоприятных последствиях после прививки от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca зарегистрированы на Украине, заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. «По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас семь, они все несерьезные», – сказал Ляшко, передает РИА «Новости». Один случай зафиксировали в Черниговской области и шесть – в Черкасской. В вторник утром в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Первым укол сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. Всего за два дня привились 1338 человек. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.

Российские дипломаты вернулись в Россию из КНДР на дрезине 25 февраля 2021, 20:51

Фото: МИД России/Telegram

Текст: Елизавета Булкина

Сотрудникам российского посольства в КНДР из-за закрытых границ пришлось возвращаться на родину на несамоходной дрезине, которую дипломаты толкали сами, видео возвращения группы опубликовал МИД России. «Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем. Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута – пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей – и в путь», – говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства. Единственным мужчиной в отряде был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, который и толкал дрезину. Самой юной путешественницей стала его трехлетняя дочь Варя. Дипломаты толкали конструкцию больше километра по железной дороге и по мосту через реку Туманная. «И наконец дома, российская погранстанция Хасан, где наших людей встречали коллеги из Представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус, который доставил вернувшихся на Родину соотечественников в Владивостокский аэропорт», – добавили в МИДе. Напомним, КНДР временно закрыла пассажирское железнодорожное сообщение с Россией 3 февраля 2020 года в качестве меры против распространения коронавируса. Депутат Рады от оппозиции заявил о массовых арестах сотрудников партии Медведчука 25 февраля 2021, 21:06

Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Служба безопасности Украины вечером в четверг массово задерживает сотрудников офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», заявил депутат Рады от ОПЗЖ Илья Кива. «Сейчас я нахожусь в офисе «Оппозиционной платформы – За жизнь». Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся. Арестовывают сотрудников офиса «Оппозиционной платформы – За жизнь», – цитирует ТАСС заявление Кивы телеканалу «Россия-1». По словам депутата, происходящее на Украине является «агонией режима, который проиграл, предал страну, народ». Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет. Вакцинацию итальянской певицы «Спутником V» сочли «позором Евросоюза» 26 февраля 2021, 05:52

Фото: Corriere Altomilanese/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Журналист Тим Макналти в статье для британской газеты Express назвал позором Евросоюза (ЕС) вакцинацию итальянской певицы Анны Марии Кьюри российской вакциной «Спутник V». Макналти указал, что артистка сделала прививку во время гастролей в России и раскритиковала в беседе с телеканалом RT работу ЕС по проведению вакцинации. Журналист счел этот факт унизительным для европейских чиновников, передает РИА «Новости». «В Европе существует огромная проблема, поскольку здесь не удается вакцинировать население как можно быстрее. Это мешает возвращению к нормальной жизни, а здесь, в Москве, все работает более или менее в привычном режиме: магазины, театры – все открыто. Мы, музыканты, шокированы тем, что у нас все театры, как и другие учреждения культуры, закрыты. Я не могу понять, почему в Европе с этим медлят», – заявила тогда Кьюри. Она также предложила начать поставки российской вакцины в европейские страны, чтобы восполнить дефицит необходимых для прививки препаратов и начать всеобщую вакцинацию. Макналти отметил, что Хорватия уже готовит почву для приобретения «Спутника V». Аналогичные переговоры с представителями из России ведет Словакия. Ранее стало известно, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек. Между тем в постпредство России при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке начали поступать запросы на российские вакцины от коронавируса от стран-членов ООН, которые буквально выстроились за ними в очередь. Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале. СБУ решила добиваться экстрадиции Шария на Украину 25 февраля 2021, 13:50

Фото: из личного архива

Текст: Алина Назарова

Служба безопасности Украины (СБУ) ознакомила адвокатов блогера Анатолия Шария с материалами обвинения, в которых ходатайствует о его задержании и начале процедуры экстрадиции по подозрению в госизмене. «В СБУ адвокатам предоставили материалы, которые следователь посчитал необходимым показать. Также показали подозрение. В Печерский суд отправят ходатайство о задержании Шария и применении меры пресечения – содержание под стражей. СБУ понимает, где находится Шарий, власть будет начинать процедуру по его выдаче Украине», – говорится в сообщении Telegram издания Шарий.net. На четверг был запланирован допрос Шария в СБУ. Однако журналист находится за пределами Украины, поэтому к следователям для ознакомления с материалами дела явились его защитники. Адвокат Валентин Рыбин, комментируя материалы, заявил, что в них нет оснований для обвинения Шария в госизмене. «Материалы дела – полная ерунда, нет никакой госизмены. Протоколы исследования роликов, несколько выводов экспертов, якобы Шарий разжигал рознь. Объявление в международный розыск возможно, но выдача Шария невозможна – это политическое дело», – заявил Рыбин, подчеркнув, что никаких доказательств связи Шария с Россий в материалах тоже нет. СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур. Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью. Шарий: Обвинения против меня опозорят Украину 25 февраля 2021, 20:10

Фото: из личного архива

Текст: Ирина Яровая

Обвинения в государственной измене, выдвинутые против меня украинскими властями, абсурдны. Если с ними ознакомятся в Европе, то это будет позор для украинского государства, заявил газете ВЗГЛЯД известный блогер Анатолий Шарий. «То, что СБУ объявила меня в розыск, я оцениваю абсолютно нормально: уже девять лет я в розыске у этого недогосударства, теперь побуду еще. Ведь, по мнению СБУ, я «совершал подрывную деятельность путем пропаганды многоязычия», «вызывал недоверие к действующей власти и к Службе безопасности Украины путем размещения видео, где назвал ее сотрудников «тупыми свиньями», «вызывал сомнение во внешнеполитическом и внутриполитическом курсе Украины», в котором вообще ни у кого сомнений быть не должно. Это все цитаты! Если бы я такую фигню читал в СССР, возможно, у меня не было бы разрыва с реальностью. Но то, что я это вижу сейчас, этот бред сумасшедшего. Кто это пишет – борцы с «совком»?» – высказался украинский блогер, лидер Партии Шария Анатолий Шарий. Если украинские власти «вышлют это в Европу, мне будет плевать – я максимально унижу это государство», заявил Шарий. «Не просто одного Зеленского, а все государство целиком. Если государственная машина в лице СБУ пошла на дно и предъявляет такое людям, это государство надо максимально опозорить. И вот тогда пусть действительно считают меня государственным изменником», – сказал он. Собеседник подчеркнул – риска экстрадиции с территории Евросоюза, а также угрозы для партии по закону нет. «Даже если бы у меня не было статуса беженца, никакой экстрадиции по такому поводу не бывает. Я покидать ЕС не собираюсь, а про экстрадицию они пусть расскажут своим бабушкам в колхозных селах. На партии тоже это никак не должно отразиться, но так как украинские власти поступают беззаконно, в реальности может быть все что угодно», – считает Шарий. По мнению блогера, если правительство позволяет себе поступать «по беспределу», то с самим президентом Зеленским тоже скоро так расправятся. «С другой стороны, я всегда стою на принципах законности, поэтому считаю, что он должен будет просто отсидеть свои 50 лет срока, а еще лучше, пожизненное заключение. То, что он сейчас делает – это уголовное преступление, узурпация власти. Его команда говорит ему: «Делай, Вовчик, делай!», а он тупой, поэтому все это подписывает», – полагает Шарий. Точно в таком же стиле был создан и законопроект о коллаборационизме, считает политик. «Этот законопроект создавался специально под меня и под мою партию. По нему, партия запрещается, если ее функционер осужден по 111-й статье Уголовного кодекса – измена Родине. Эту статью «нарисовали» мне, а в нынешних условиях могут предъявить вообще любому гражданину Украины, даже если он немой», – констатировал он. Ранее пропрезидентская украинская партия «Слуга народа» внесла в Раду два проекта закона о наказании за сотрудничество с Россией, республиками Донбасса и властями Крыма. СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур. В четверг он не явился на допрос в Службу безопасности Украины, его объявили в государственный розыск, сообщила пресс-служба СБУ. Журналист находится за пределами Украины, поэтому к следователям для ознакомления с материалами дела явились его защитники. Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью. «Зеленский может запретить любую партию, запретить высказываться против власти. Но он никогда не сможет запретить людям думать, что он преступник. Оппозиции необходимо добиваться импичмента любым законным способом, вредить этой власти везде, где только можно. Если еще два года этот психически больной человек продержится у власти, он сможет просто отменить выборы, объявить себя императором, обложиться эсбэушниками, ввести военную диктатуру и расстреливать людей на улицах за инакомыслие. Пока этого не произошло, его нужно остановить», – заключил Шарий. Страны ЕС договорились ввести сертификаты вакцинации 25 февраля 2021, 22:24

Фото: CHRISTIAN MARQUARDT/POOL/ЕРА

Текст: Евгения Шестак

Лидеры стран Евросоюза согласны с необходимостью введения в будущем электронных сертификатов вакцинации, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС. «Важным пунктом [на переговорах] было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое», – цитирует ТАСС Меркель. По ее словам, начало работе над решением данного вопроса положено, теперь важно претворить его в жизнь. «В Германии мы приняли решение разработать такой национальный сертификат вакцинации», – сообщила канцлер. Меркель уточнила, что Еврокомиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах, передает РИА «Новости». «Таким образом, с дополнительной информацией (о гражданах) поездки внутри ЕС будут возможны, а также, возможно, это станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран», – пояснила Меркель. По ее словам, Еврокомиссия также создаст рабочую группу, которая будет заниматься изучением мутации коронавируса. Кроме того, Меркель отметила, что страны ЕС намерены увеличивать поддержку стран Африки в вакцинации. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что саммит глав государств и правительств ЕС не принял практических решений о введении и использовании сертификатов о вакцинации. «Нам нужно еще как минимум три месяца для обработки всей технической информации, которую необходимо согласовать, для создания и использования подобных паспортов», – заявила она. Тем временем глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что пока не ясно, как могут использоваться такие документы и как будет обеспечиваться их взаимное признание в ЕС. Ранее в ЕК сообщали, что страны Евросоюза продолжают консультации по поводу будущего сертификата вакцинации от COVID-19, но договоренностей по деталям пока нет. Напомним, глава СПЧ заявил, что введение ковид-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья. Зампостпреда России рассказал об очереди за российскими вакцинами от COVID-19 в ООН 25 февраля 2021, 21:47 Текст: Елизавета Булкина

В постпредство России при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке поступает много запросов на российские вакцины от коронавируса от стран-членов ООН, которые буквально выстроились за ними в очередь, сообщил заместитель постпреда Дмитрий Чумаков. Также в постпредство приходят подобные обращения от представителей других стран, которые иногда дублируются по двусторонним каналам. «Существует уже определенная очередь за нашими вакцинами. Мы стараемся по максимуму учесть всех, кто их запрашивает. Но мы понимаем, что для государства первоочередной задачей является обеспечение иммунизацией нашего населения. Оказание международной помощи – это также большая задача», – передает слова Чумакова ТАСС. Также сейчас активно ведутся переговоры с Сент-Винсентом и Гренадинами, где недавно российской вакциной привился премьер-министр страны Ральф Гонсалвес. «Запросы приходят. Есть и другие обращения», – отметил дипломат. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек. «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале. На Украине решили блокировать более 400 сайтов, включая РБК и «Аргументы недели» 25 февраля 2021, 13:35 Текст: Алина Назарова

Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, предписала заблокировать 426 сайтов, многие из которых являются российскими. «Следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве направил письмо от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с требованием заблокировать работу 426 сайтов», – говорится в сообщении. Основанием для таких мер стало решение суда. Среди ресурсов, которые требуют заблокировать, сайты РБК и издания «Аргументы недели», передает ТАСС. В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Крыму заявили о намерении преследовать организаторов блокады полуострова 25 февраля 2021, 21:39 Текст: Елизавета Булкина

Власти Крыма будут преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, комментируя выдвинутые против него обвинения со стороны Киева. «Все действия украинских властей после того, как Крым самоопределился, нанесли полуострову – и республике, и городу Севастополю – колоссальный многомиллиардный ущерб, связанный с водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокадами, а также хищением банковских средств со счетов крымчан. И делалось это не по чьему-то недомыслию, а целенаправленно, чтобы нанести Крыму и крымчанам максимальный ущерб. Эти действия носят явные признаки уголовного преступления, потому что все это – политика геноцида, которую осуществляет официальный Киев против Крыма. Мы намерены преследовать организаторов этих преступлений», – передает его слова ТАСС. В ближайшее время, по словам Константинова, комиссия по оценке нанесенного Крыму украинскими властями ущерба завершит свою работу. После будут объявлены все суммы убытков региона. «Все вопросы компенсации нанесенного нам ущерба за все эти годы мы намерены обсуждать с новой украинской властью, которая будет сформирована законным путем, а не в результате или вследствие государственного переворота. С людьми, живущими в иллюзиях, полностью оторвавшимися от реальности, иначе бы они не стали упрекать кого бы то ни было в «нарушении законов и обычаев войны», которую они при этом «забыли» объявить, нам говорить не о чем», – отметил председатель Госсовета Крыма. Напомним, созданная на Украине «прокуратура Автономной Республики Крым» ранее сообщила в Facebook, что объявила подозрение главе Крыма Сергею Аксенову и председателю Госсовета республики Владимиру Константинову в «оккупации» и «нарушении законов и обычаев войны». Аксенов назвал новостями из сумасшедшего дома сообщения о предъявленных ему подозрениях со стороны украинской прокуратуры, а саму прокуратуру «автономной республики Крым» – фейковой. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Онищенко оценил планы ЕС ввести сертификаты ковид-вакцинации 26 февраля 2021, 10:38

Фото: Анна Исакова/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Европе давно пора было ввести такие сертификаты. В России же эпидемиологическая ситуация гораздо лучше, а значит, мы можем обойтись без этого», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о согласии лидеров стран Евросоюза с необходимостью введения электронных сертификатов вакцинации. «Евросоюз должен был ввести такие сертификаты уже давно и имеет на это полное право – их эпидемиологическая ситуация гораздо хуже, а показатели заболеваемости значительно выше, чем у нас. Россия же имеет свою реальность: мы активно ведем вакцинацию, собираем данные об иммунной прослойке в крупных городах», – считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Кроме того, запрет на пересечение границ внутри Евросоюза обусловлен единой шенгенской зоной, которая позволяет пересекать границы стран-членов множество раз. «Этот фактор делает риск заболеваемости выше, а проверку сертификатов о вакцинации – сложнее. Россия же пока не полностью открыла воздушное сообщение, значит, и рисков у нас меньше», – считает собеседник. «При этом если российский гражданин захочет въехать на территорию Евросоюза, ему не понадобится какое-то особое разрешение. Когда человек делает прививку, ему при необходимости выдают международный документ, который утвержден Всемирной организацией здравоохранения. Такой сертификат могут выдать даже после прививки от гриппа. Эти документы признаются во всем мире, наша вакцина не ставится под сомнение. Поэтому если действительно появится такой запрос, то наши дипломаты этот механизм отработают», – заключил Онищенко. Ранее лидеры стран Евросоюза признали необходимость введения в будущем электронных сертификатов вакцинации. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС. Такие сертификаты станут основанием для перемещения граждан внутри Евросоюза, а также, возможно, для въезда на его территорию из третьих стран. Меркель уточнила, что Еврокомиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах, передает РИА «Новости». Ранее в ЕК сообщали, что страны Евросоюза продолжают консультации по поводу будущего сертификата вакцинации от COVID-19, но договоренностей по деталям пока нет. Напомним, глава СПЧ заявил, что введение ковид-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса. В то же время уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Собянин указал возможные сроки снятия некоторых ограничений в Москве 25 февраля 2021, 17:33

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Московское правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы видим устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500–600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было еще недавно 1700 [в сутки]. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», – заявил мэр в эфире «России 1», передает ТАСС. В середине февраля Сергей Собянин отмечал, что пандемия коронавируса идет на спад, система здравоохранения города выдержала экстремальную нагрузку. В начале прошлого месяца губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение об отмене ограничений на посещение ночных клубов. В Подмосковье сняты почти все ограничения. Финны объяснили выбор вакцины «Спутник V» 25 февраля 2021, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Живущие в России финны рассказали, почему выбирали «Спутник V» для вакцинации от коронавируса, сообщила газета Helsingin Sanomat. Глава финской компании Specta Эрик Хелин начал собирать информацию о вакцинах против COVID-19 в начале января. «Будучи финном, я привык к вакцинации. Я думал не о том, прививаться мне или нет. Речь шла лишь о том, когда и какой вакциной я привьюсь», – передает РИА «Новости» слова Хелина. Он заявил, что высокая эффективность вакцины, а также ее доступность в России, определили его выбор в пользу «Спутника V». «Мы увеличиваем осведомленность наших сотрудников. Многие даже не задумывались о вакцинации. Я стараюсь свести размер этой группы до минимума, а там уже каждый пусть принимает самостоятельное решение, будет он прививаться или нет», – отметила глава компании Specta. Глава московского представительства организации East Office Яри Юмппонен отметил рост заинтересованности финских предпринимателей к «Спутнику V». «Многие хотели убедиться в эффективности вакцины и выжидали время. Во-вторых, финны начали понимать, что в Финляндии еще долго не начнется вакцинация», – подчеркнул он. Юмппонен рассказал, что многие финские руководители хотят подать пример своим подчиненным. В январе в Финляндии было зафиксировано более 30 случае побочных эффектов от вакцины Pfizer. В Чехии начали проверку сообщений о связанных с вакцинацией смертях 25 февраля 2021, 16:12 Текст: Алексей Дегтярев

В Чехии работники Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) проверяют сообщения о смерти людей, якобы связанные с прививками от коронавирусной инфекции, сообщили в институте. «ГИКЛ зарегистрировал к вечеру среды восемь сообщений о смерти людей, которые могли бы быть связаны с вакцинацией против коронавируса. Все данные случаи проверяются. В целом от граждан получено 996 сообщений о возможных нежелательных последствиях (вакцинации), что составляет примерно две промилле от общего количества проведенных прививок», – цитирует сообщение учреждения РИА «Новости». Согласно данным института, все полученные от граждан сообщения – это пока подозрения, а не доказанные нежелательные последствия вакцинации. «Между сделанными прививками и реакциями на них может существовать лишь взаимосвязь во времени без взаимосвязи в причинах», – отметили в ГИКЛ. Институт отправляет сообщения с подозрениями на возможную смерть, связанную с вакцинацией, в европейскую базу данных нежелательных последствий. В Чехии вакцинация стартовала 27 декабря. К утру 25 февраля привиты 600 тыс. 400 человек. «На сегодняшний день мы в целом получили 797 460 вакцин, в частности, на этой неделе пришли 93 тысячи вакцин от фирм Pfizer/BioNTech, 80 400 от фирм Modernа и AstraZeneca. Astra сократила свою поставку нам на 20 тыс.», – заявил премьер страны Андрей Бабиш. Ранее в Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания. После этого греческие врачи установили пять случаев серьезных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса. На Украине предложили сажать в тюрьму за сотрудничество с Россией и Донбассом 25 февраля 2021, 15:00 Текст: Алексей Дегтярев

Пропрезидентская украинская партия «Слуга народа» внесла в Раду два проекта закона о наказании за сотрудничество с Россией, республиками Донбасса и властями Крыма. «Коллаборантами будут считаться граждане, которые отрицали осуществление вооруженной агрессии против Украины и оккупацию ее территорий или публично призывали к поддержке агрессора, сотрудничеству с оккупантами», – цитирует сообщение зампреда фракции Евгении Кравчук в соцсетях РИА «Новости». Согласно одному из проектов, украинцам, добровольно занимающим должности, «не связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций» в органах власти на неподконтрольных Киеву территориях, грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Также проекты законов предлагают наказывать тех, кто занимается «пропагандой в учебных заведениях» и «внедрением образовательных стандартов государства-агрессора». Занимающим выборные должности или помогающим в местных выборах на неподконтрольных Киеву территориях грозит срок от трех до пяти лет. Ранее львовский журналист Остап Дроздов предложил усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних. В Нью-Йорке нашли новый вариант коронавируса 25 февраля 2021, 14:43 Текст: Дмитрий Зубарев

В Нью-Йорке распространяется новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, мутации которого, возможно, могут снизить эффективность вакцин, говорится в исследовании ученых из Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета. Медики присвоили новому варианту название B.1.526. Впервые его выявили еще в ноябре, а к середине февраля он уже получил довольно широкое распространение. «Мы наблюдаем случаи в Уэстчестере, Бронксе, Куинсе и в нижней части Манхэттена, а также в Бруклине. Поэтому, кажется, он широко распространен. Это не единичная вспышка», – передает РИА «Новости» слова директора исследовательского центра Aaron Diamond AIDS в Колумбийском университете доктор Дэвида Хо. По мнению ученых, мутации обнаруженного в Нью-Йорке варианта коронавируса схожи с теми, что раньше выявили в других странах, в том числе в ЮАР. Ранее в Финляндии выявили новый штамм COVID с 15 отличиями от предыдущих видов вируса.