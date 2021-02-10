Филиппины заинтересовались российскими вертолетами

Филиппины заинтересованы в поставках российских вертолетов и автомобильной техники, Москва надеется на конкретику с их стороны в ближайшее время, сообщил посол России в Маниле Марат Павлов.

По его словам, российская сторона, как и филиппинская, выступают за расширение всего комплекса отношений, в том числе и в военно-технической сфере. «В контактах с партнерами мы подчеркиваем нашу готовность оказать содействие модернизации и укреплению обороноспособности национальных вооруженных сил Филиппин», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что в октябре 2017 года было подписано соглашение между правительствами России и Филиппин о военно-техническом сотрудничестве. «Руководствуясь именно соображениями диверсификации источников продукции военного назначения, партнеры проявляют интерес к российской вертолетной и автомобильной технике. Надеемся, что в ближайшее время этот интерес приобретет более конкретные очертания», – подчеркнул Павлов.

Что касается автомобильной техники, то, по словам российского посла, «речь идет об используемых Сухопутными войсками и Береговой охраной «Уралах», а также Филиппинской национальной полицией – грузовиков ГАЗ «Садко».

Посол также заявил, что Филиппины в настоящее время рассматривают предложение России о сооружении АЭС малой мощности.

Он напомнил, что российская сторона не раз выражала готовность наладить профильное сотрудничество в сфере мирного атома с Филиппинами. «С этой целью партнерам направлен проект межправсоглашения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Этот проект сейчас находится на рассмотрении филиппинской стороны», – отметил дипломат.

Ранее также сообщалось, что Филиппины могут в начале 2021 года заключить контракт о закупке российско-индийских сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos.