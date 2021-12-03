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В Японии сочли прискорбным возобновление полетов F-16
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Япония сожалеет из-за возобновления полетов американских истребителей F-16, несмотря на требование прекратить их до выяснения причин сброса топливных баков вблизи жилых районов, заявил министр обороны страны Нобуо Киси.
Киси заявил, что возобновление полетов «вызывает крайнее сожаление», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Во вторник американский F-16, приписанный к базе Мисава в Японии, совершил аварийную посадку в аэропорту Аомори, для выполнения которой он сбросил два топливных бака. Один из них обнаружили около муниципалитета поселка Фукаура, другой до сих пор не нашли. Сообщений о пострадавших не поступало.
В связи с аварийной посадкой истребителя закрыли взлетно-посадочную полосу, это привело к задержке и отмене гражданских рейсов.
Ранее губернатор Окинавы Дэнни Тамаки заявил, что власти японской префектуры готовят протест американскому военному командованию из-за того, что военнослужащие США в ходе парашютных учений, предположительно, обронили несколько сигнальных ракет.
До этого, 7 ноября 2019 года, F-16 во время тренировочного полета обронил учебный снаряд в пяти километрах от военной базы Мисава в префектуре Аомори. В конце октября власти Японии потребовали от США прекратить учения десантников в пределах базы ВВС Кадена на Окинаве, причиной этого могли стать инциденты с военной авиацией США в Японии.
В августе 2019 года вертолет США CH-53 потерял иллюминатор во время полета у берегов острова Окинава, в июле 2018 года иллюминатор вертолета США упал в районе военной базы в префектуре Канагава. В декабре 2017 года в результате падения иллюминатора CH-53 в Окинаве получил травму ребенок.
Шойгу анонсировал передачу флоту АПЛ «Князь Олег» и «Новосибирск»
Российский Военно-морской флот, как ожидается, до конца года получит первые серийные атомные подводные лодки проекта «Борей-А» «Князь Олег» и проекта «Ясень-М» «Новосибирск», сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«В декабре планируется передача первых серийных атомных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на селекторном совещании.
Ранее источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что ВМФ РФ получит до конца 2021 года три атомные подводные лодки: стратегическую «Князь Олег» (проект 955А, «Борей-А»), многоцелевую «Новосибирск» (проект 885М, «Ясень-М») и носитель беспилотных «Посейдонов» «Белгород» (проект 09852).
Напомним, в январе источник в ОПК сообщил, что третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» – атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» – будет передан ВМФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года.
ОАК, «Сухой» и РСК «МиГ» решили объединить в одну компанию
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Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), «Сухой» и РСК «МиГ» объединят в одну компанию, такое решение одобрил совет директоров ОАК, говорится в сообщении корпорации.
«На прошедшем 30 ноября заседании совета директоров ОАК было одобрено объединение ПАО «ОАК», АО «Компания Сухой» и АО «РСК «МиГ». Вопрос о реорганизации ОАК в форме присоединения к нему «Сухого» и «МиГа» вынесен на внеочередное общее собрание акционеров ОАК, намеченное на январь 2022 года», – передает РИА «Новости» сообщение корпорации.
В ОАК уточнили, что «текущее управление компаниями «Сухой» и «МиГ» было централизовано ранее: функции единоличного исполнительного органа «МиГа» были переданы «Сухому», а функции ЕИО «Сухого» – в ПАО «ОАК».
Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, «предстоящее объединение – важнейшее событие для авиационной отрасли, проведена подготовка, проработаны детали для того, чтобы приступить к формированию объединенного субъекта российского самолетостроения: структуры, способной придать мощный импульс развитию авиационного комплекса Ростеха и всей отрасли».
По его словам, в единой структуре должны быть собраны лучшие практики корпоративного управления, передовые инженерные компетенции, развитая и эффективная производственная база.
Напомним, в октябре 2019 года совет директоров холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) решил объединить АО «МВЗ им. М.Л. Миля» и АО «Камов» и создать на их основе АО «Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова».
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Япония потребовала от США прекратить полеты F-16 после сброса топливных баков
Япония потребовала от США прекратить полеты истребителей F-16 в связи с инцидентом, когда для захода на аварийную посадку американский истребитель сбросил топливные баки вблизи жилых кварталов, сообщило агентство Киодо.
Министр обороны Японии Нобуо Киси на совещании руководства ведомства дал указание потребовать от американской стороны прекратить полеты истребителей F-16 до обеспечения безопасности полетов, а также потребовать представить местным властям в префектуре Аомори полную информацию, передает РИА «Новости».
Во вторник американский истребитель F-16, приписанный к базе Мисава в Японии, совершил аварийную посадку в аэропорту Аомори на севере Японии, для выполнения которой он сбросил два топливных бака. Один из баков был обнаружен около муниципалитета поселка Фукаура. Еще один до сих пор не найден. Сообщений о пострадавших не поступало. Истребитель находится в аэропорту Аомори. В связи с его аварийной посадкой во вторник была закрыта взлетно-посадочная полоса, что привело к задержке и отмене гражданских рейсов.
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Япония сделала американской стороне представление с требованием как можно скорее переместить истребитель из аэропорта Аомори, убрать топливный бак, приложить усилия к обеспечению безопасности и выявлению причин происшедшего.
Заместитель командующего американской авиабазой Мисава принес извинения за инцидент с самолетом F-16, который сбросил топливный бак в жилом районе на севере Японии.
«Мы очень сожалеем об этом. По словам пилота, у него не было много времени на принятие решения в чрезвычайной ситуации», – передает ТАСС слова представителя командования на встрече с мэром японского поселка Фукаура (префектура Аомори).
Ранее губернатор Окинавы Дэнни Тамаки заявил, что власти японской префектуры Окинава, где сосредоточено большинство американских военных объектов в Японии, готовят протест американскому военному командованию из-за того, что военнослужащие США в ходе парашютных учений, предположительно, обронили несколько сигнальных ракет. 5 декабря 2019 года рядом с рисовым полем в окинавском поселке Кин местные жители обнаружили сигнальную ракету, еще две нашли там же через день. Рядом с поселком находится тренировочный лагерь американских военных, где как раз в эти дни проходили учения.
Напомним, 7 ноября 2019 года американский истребитель F-16 во время тренировочного полета в Японии обронил учебный снаряд в пяти километрах от военной базы Мисава в префектуре Аомори.
В конце октября власти Японии потребовали от США прекратить учения десантников в пределах базы ВВС Кадена на острове Окинава. Причиной этого могли стать инциденты с военной авиацией США в Японии.
Так, в августе 2019 года военный транспортный вертолет США CH-53 потерял иллюминатор во время полета у берегов острова Окинава.
А в июле 2018 года иллюминатор вертолета США упал в районе военной базы в префектуре Канагава.
В декабре 2017 года в результате падения иллюминатора CH-53 в Окинаве получил травму ребенок.
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Кремль разъяснил размещение комплексов «Бастион» на Курилах
Россия вольна размещать военные объекты на своей территории там, где считает целесообразным, это суверенное право государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разумеется, планирование по размещению объектов осуществляется нашим оборонным ведомством, но, конечно же, это все докладывается и согласовывается с верховным главнокомандующим. Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах нашей страны, которые считает целесообразным, это наше суверенное право, это право любого государства. Вряд ли оно может кем-то оспариваться», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, принимаются ли решения о размещении военных комплексов с согласия президента.
По его словам, Россия сохраняет политическую волю на продолжение диалога с Японией по поиску путей урегулирования проблемы с заключением мирного договора.
«Япония – наш партнер, мы дорожим нашими двусторонними отношениями», – сказал представитель Кремля. При этом он констатировал, что у Москвы и Токио «есть проблема в отношениях». «Мы сохраняем политическую волю на продолжение всестороннего диалога с нашими японскими партнерами с тем, чтобы найти пути урегулирования этой основной проблемы», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее пресс-служба ТОФ сообщила, что расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота впервые заступили на дежурство на курильском острове Матуа.
Лукашенко: У Белоруссии есть комплекс С-400
Белорусская сторона намерена попросить оставить в стране российский комплекс С-400, который сейчас находится в учебном центре, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Создали эти (учебные) центры. Это же уже в развитие этой программы. Для чего центры? Для того чтобы мы изучили новое вооружение, которое сейчас появилось в России. Допустим, «Искандер». У нас «Полонез» похожее, но «Искандер» – это дальнобойное оружие. Мы его не знаем, оно должно быть», – сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости».
Он пояснил, что необходимо обучать военных пользоваться новым вооружением.
«Создали центр, обучаем, еще один центр по С-400. Россия поставила в этот центр С-400, мы должны его видеть, изучать», – подчеркнул глава белорусского государства.
«Я хочу попросить президента (России Владимира Путина), чтобы он и остался, этот комплекс, здесь», – сказал он, пояснив, что комплекс боеспособный.
В сентябре Лукашенко заявлял, что Россия в ближайшее время поставит Минску «десятки» самолетов, вертолетов, средства противовоздушной обороны (ПВО) и, возможно, зенитные ракетные системы С-400.
Путин заявил о скором поступлении на вооружение гиперзвуковой ракеты
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В 2022 году у России на вооружении появится новая гиперзвуковая ракета со скоростью в девять махов, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».
«Мы сейчас испытали – и успешно [новое гиперзвуковое оружие]. С начала нового года у нас уже будет на вооружении новая ракета морского базирования гиперзвуковая. Девять махов», – заявил глава государства.
Отрывок выступления президента опубликован в Telegram-канале «Смотри».
Путин пояснил, что Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы.
«Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» – ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ», – цитирует президента РИА «Новости».
В понедельник фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск из акватории Белого моря гиперзвуковой ракеты «Циркон» на дальность более 400 километров.
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Франция и Хорватия договорились о продаже 12 подержанных истребителей Rafale
ВВС Хорватии приобретут у Франции 12 подержанных истребителей Rafale F3-R, об этом договорились министр обороны республики Марио Баножич и его французская коллега Флоренс Парли.
Представитель министерства обороны Франции Эрве Гранжан сообщил, что для замены проданных самолетов французские военные закажут 12 новых истребителей Rafale в 2023 году, поставки планируется начать в 2027 году, передает портал Defense News со ссылкой на AFP.
Между тем Баножич заявил, что рад поставкам подержанных Rafale F3-R. По его словам, это «один из лучших многоцелевых истребителей на сегодняшний день», приобретая их, Хорватия «получит мощный стратегический фактор сдерживания на ближайшие 30-40 лет».
«Это инвестиции в наше будущее и безопасность, а также и инструмент, который укрепит позиции Хорватии как союзника в НАТО и партнера в Европейском союзе», – добавил министр.
Отмечается, что это позволит хорватским ВВС заменить устаревшие истребители МиГ-21 советского производства.
Сумма сделки составляет порядка 1,1 млрд долларов. В дополнение к истребителям контракт охватывает системы вооружения, запасные части, логистику и обучение.
Напомним, в 2017 году сообщалось, что президент Хорватии осталась недовольна состоянием купленных на Украине МиГ-21. В 2016 году в Хорватии начали расследование по подозрению в даче и получении взятки при закупке и ремонте на Украине истребителей МиГ-21.
Военнослужащие ЮВО совершили марш на общевойсковые полигоны
Более 10 тыс. солдат и офицеров в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО) совершили марши в районы общевойсковых полигонов, сообщили в пресс-службе округа.
«В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Боевое слаживание основывается на модульной системе обучения. Запланирована отработка слаживания отделений, расчетов и экипажей.
«При этом на базе основных полигонов для размещения личного состава развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500, в том числе на полигонах Прудбой в Волгоградской области, Ашулук – в Астраханской области, Тарское – в Северной Осетии, Николо-Александровский – на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский – в Ростовской области и Опук – в Крыму. Также впервые стартовали учебные занятия на новом полигоне Нестеровский в Ингушетии и полигоне Даниловский в Волгоградской области», – указали в округе.
В целом в основу боевой подготовки в новом 2022 учебном году ляжет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск. Всего планируется провести более 20 тыс. мероприятий боевой подготовки.
Накануне Москва возложила на НАТО ответственность за деградацию отношений с Россией. Ранее в ноябре Кремль выразил обеспокоенность действиями НАТО в Черном море. В Минобороны обвинили США и их союзников в агрессивных действиях в Черном море около границ России, которые создают угрозу региональной безопасности.
Сетецентрические соединения создали в ВС России
Несколько соединений, способных вести масштабные сетецентрические операции, созданы в российских Вооруженных силах, сообщили информированные источники.
Сетецентрический принцип предполагает, что все участники боевой операции являются частью одной сети передачи данных, в результате достигается информационное и коммуникационное превосходство над противником.
«В российских Вооруженных силах к настоящему времени уже несколько соединений получили полноценный комплект единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), созданной концерном «Созвездие». Такой комплект позволяет объединить в разведывательно-ударной системе командование соединения, средства разведки, бронетехнику, артиллерию, средства ПВО, беспилотники, а также подразделения личного состава за счет комплексов «Стрелец» и экипировки «Ратник», – сообщил источник РИА «Новости».
Другой источник добавил, что «терминалы ЕСУ ТЗ, установленные на вооружение, военную и специальную технику позволяют соединениям проводить сетецентрические операции, обмениваясь данными между боевыми единицами в режиме времени, близком к реальному». Он уточнил, что «недавно комплектом ЕСУ ТЗ была оснащена Висленская (3-я мотострелковая) дивизия».
Собеседники рассказали, что терминалы ЕСУ ТЗ на сегодняшний день ставят на танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», огнеметные системы «Тосочка», реактивные системы залпового огня «Торнадо», беспилотные летальные аппараты «Орлан», различные машины связи и мобильные командные пункты, зенитные ракетные комплексы «Тор», «Бук-М3».
«В рамках эксплуатации системы планируется дооснащение образцов техники терминалами ЕСУ ТЗ в рамках работ по их модернизации», – добавили источники.
Ранее сообщалось, что Объединенная приборостроительная корпорация (входит в Ростех) разработала программно-технические комплексы для ведения сетецентрических войн, которые устанавливаются на российскую бронетехнику.
Расчеты БРК «Бастион» заступили на дежурство на Курилах
Расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) начали дежурство на острове Матуа на Курилах, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.
«Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа. На этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами», – передает ТАСС сообщение флота.
Отмечается, что технику, личный состав и материальные средства доставили на островную зону большие десантные корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.
«На территории острова силами подразделений материально-технического обеспечения флота развернут автономный военный городок, в котором завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава», – пояснили в пресс-службе.
В ТОФ подчеркнули, что для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям.
«Личный состав приступил к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки», – говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» уничтожили корабли «противника» в Арктике. В июле расчеты БРК «Бал» ТОФ провели стрельбы по кораблям условного противника на Камчатке. В феврале 2019 года десять новых БРК «Бал»поступили на вооружение Тихоокеанского флота. В том же месяце дивизион БРК «Бал» поступил на базу Каспийской флотилии в Дагестане. Кроме того, в ноябре 2016 года Россия разместила береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на Курилах.
В октябре источник в ОПК сообщил, что дальность стрельбы берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» после испытаний новой ракеты увеличилась вдвое и превысила 500 км.
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Шойгу объявил 29 и 30 декабря выходными для военных
Личный состав Вооруженных сил России отдохнет 29 и 30 декабря, их компенсируют две предшествующие субботы, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Прежде чем перейдем к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу вооруженных сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря», – заявил Шойгу на селекторном совещании, передает ТАСС.
Глава ведомства заявил, что необходимо обеспечить «необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках».
Ранее правительство России определило производственный календарь на 2022 год, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 9 января 2022-го, а майские – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
Белоруссия решила продолжить боевое дежурство по ПВО с Россией
Вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства, сообщила пресс-служба минобороны республики.
«В новом 2021/2022 учебном году... продолжится выполнение задач совместного боевого дежурства по ПВО Беларуси и России, а также патрулирование воздушных границ Союзного государства», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что в вооруженных силах Белоруссии начался новый учебный год, который объявлен годом боевой подготовки, она «является важнейшим средством поддержания высокого уровня готовности войск к эффективному выполнению задач в любых условиях». «С первых дней учебного года личный состав вооруженных сил Беларуси приступит к интенсивной боевой учебе», – подчеркивается в сообщении.
Напомним, во вторник многофункциональные белорусские и российские истребители Су-30СМ провели совместное патрулирование государственной границы Белоруссии.
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В ОДКБ указали на опасность брошенного в Афганистане вооружения США и НАТО
Брошенные США и НАТО в Афганистане современные вооружения создают неконтролируемые риски в стране, заявил посол по особым поручениям, постпред России при ОДКБ Микаэл Агасандян.
«Неконтролируемые риски создает огромное количество современных вооружений, брошенных бежавшими из страны коалиционными силами», – передает РИА «Новости» слова Агасандяна.
Напомним, США вывели войска из Афганистана, бросив там колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов.
Глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал, что сообщения о том, что США оставили в Афганистане оружие и технику на 85 млрд долларов, «просто ужасают».
Лавров и Блинкен начали переговоры в Стокгольме
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в Стокгольме, переговоры проходят на полях министерского заседания ОБСЕ.
Встреча глав дипведомств проходит на фоне обострения ситуации вокруг Украины, передает РИА «Новости».
Открывая переговоры – вторые после их встречи в Рейкьявике, Лавров отметил, что Россия и США привержены хельсинским принципам, однако «совершенно очевидно, что мы трактуем эти принципы по-разному».
«У меня нет никаких сомнений, что единственный выход из нынешнего кризисного состояния заключается в том, чтобы искать баланс интересов. И надеюсь, что этим мы сегодня будем заниматься», – сказал министр.
Он отметил, что считает «очень важной» возможность встречи с Блинкеном, «которая проходит «на полях» министерского заседания ОБСЕ, организации, которая призвана заниматься укреплением безопасности, сотрудничества на основе консенсуса всех государств-участников».
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Ранее в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Украинские артиллеристы провели учения вблизи границы с Крымом
Украинские артиллеристы провели учения на одном из полигонов в Херсонской области вблизи границы с Крымом, сообщила пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины.
«На одном из военных полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, проведено тактическое обучение артиллерийских подразделений, входящих в состав группировки войск «Юг», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Целью учений было «повысить уровень обученности и профессиональной подготовки личного состава, а также отработать взаимодействие с другими подразделениями группировки войск и новые тактические приемы ведения боевых действий с учетом опыта в Донбассе». Как отмечается, прежде всего, военные «усовершенствовали способность адекватно реагировать на военную опасность с морского побережья».
Напомним, в ноябре украинские военные также провели учения со стрельбой вблизи границы с Крымом.
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