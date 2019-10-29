Токио потребовал прекратить учения американских десантников на Окинаве

Власти Японии потребовали от США прекратить учения десантников в пределах базы ВВС Кадена на острове Окинава, заявил министр обороны Японии Таро Коно.

«Американской стороне было сделано представление с требованием прекратить проведение таких учений», – передает ТАСС слова Коно.

Он добавил, что проведение подобных учений в густонаселенном районе при условии быстро меняющихся погодных условий может нести потенциальную опасность для местного населения.

Инциденты с военными и техникой США в Японии случаются регулярно.

В июле 2018 года иллюминатор вертолета американских ВВС упал в районе военной базы в префектуры Канагава, в результате никто не пострадал.

В декабре 2017 года от CH-53 в Окинаве также отвалился иллюминатор и упал на школьный двор города Футэмма, где находится военная база США. В результате этого ребенок получил травму.

За неделю до этого в том же районе на крышу детского сада рухнул предмет цилиндрической формы. Минобороны Японии предполагало, что это была часть вертолета CH-53.

29 августа военный транспортный вертолет США CH-53 потерял иллюминатор в Японии во время полета у берегов острова Окинава.

Напомним, в понедельник трое американских морпехов были арестованы на южном японском острове Окинава за нападение на полицейских в районе курортного поселка Онна.