Напавших на полицейских американских военных арестовали в Японии

Трое американских морпехов арестованы на южном японском острове Окинава за нападение на полицейских в районе курортного поселка Онна, сообщили СМИ.

Как передает агентство Киодо, американцы нанесли несколько ударов по патрульной машине и разбили лобовое стекло у другого полицейского автомобиля. По данным следствия, арестованные находились в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС.

Напомним, в ноябре 2016 года служащий базы ВВС США Мисава в одноименном японском городе в префектуре Аомори с ножом напал на женщину.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что американский спецназ превращается в сборище насильников и наркоманов.