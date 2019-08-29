Иллюминатор военного вертолета США упал над Окинавой

Военный транспортный вертолет США CH-53 потерял иллюминатор в Японии во время полета у берегов острова Окинава, сообщают местные СМИ.

Военное командование США сообщило об этом инциденте местным властям 28 августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Рюкю симпо».

Размер иллюминатора – 58 на 47 сантиметров, его вес – около одного килограмма, отмечает издание. Каким образом он выпал из вертолета, не сообщается, данных о пострадавших пока не поступало.

В июле 2018 года иллюминатор вертолета американских ВВС упал в районе военной базы в префектуры Канагава, в результате никто не пострадал.

В декабре 2017 года от CH-53 в Окинаве также отвалился иллюминатор и упал на школьный двор города Футэмма, где находится военная база США. В результате этого ребенок получил травму.

За неделю до этого в том же районе на крышу детского сада рухнул предмет цилиндрической формы. Минобороны Японии предполагало, что это была часть вертолета CH-53.