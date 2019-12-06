Окинава пожаловалась на уронивших сигнальные ракеты американцев

Власти японской префектуры Окинава, где сосредоточено большинство американских военных объектов в Японии, готовят протест американскому военному командованию из-за того, что военнослужащие США в ходе парашютных учений, предположительно, обронили несколько сигнальных ракет, заявил губернатор Окинавы Дэнни Тамаки.

«Если мы подтвердим, что [сигнальные ракеты] принадлежат американской стороне, будет заявлен решительный протест. Мы также считаем, что подобные учения должны проводиться в удалении от населенных пунктов», – передает ТАСС слова Тамаки.

5 декабря рядом с рисовым полем в окинавском поселке Кин местные жители обнаружили сигнальную ракету, еще две нашли там же в пятницу. Рядом с поселком находится тренировочный лагерь американских военных, где как раз в эти дни проходили учения.

Напомним, 7 ноября американский истребитель F-16 во время тренировочного полета в Японии обронил учебный снаряд в пяти километрах от военной базы Мисава в префектуре Аомори.

В конце октября власти Японии потребовали от США прекратить учения десантников в пределах базы ВВС Кадена на острове Окинава. Причиной этого могли стать инциденты с военной авиацией США в Японии.

Так, в августе 2019 года военный транспортный вертолет США CH-53 потерял иллюминатор во время полета у берегов острова Окинава.

А в июле 2018 года иллюминатор вертолета США упал в районе военной базы в префектуре Канагава.

В декабре 2017 года в результате падения иллюминатора CH-53 в Окинаве получил травму ребенок.