Стало известно о вето Меркель на поставки оружия Украине по линии НАТО

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО, сообщили осведомленные источники немецкого таблоида Bild.

По имеющейся у таблоида информации, в мае Берлин использовал право вето, заблокировав поставки уже оплаченных Киевом американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей. При этом источник издания утверждает, что правительство Меркель вынудило Нидерланды поддержать это решение, чтобы не возникло впечатление, «что оно было единственным противником продажи» оружия Украине, передает РИА «Новости».

Как сообщает издание в августе президент Украины Владимир Зеленский лично просил Меркель во время ее визита в Киев снять вето на осуществление поставок. Однако канцлер ФРГ, по словам одного из присутствовавших на встрече, «ледяным голосом» заявила, что это «исключено». В статье утвердается, что Берлин снял вето на поставки Киеву антидроновых ружей только в конце ноября, при этом поставки американских винтовок все еще заблокированы.

Напомним, в воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.

В прошлую среду в Пентагоне анонсировали отправку очередной партию военной помощи Украине. В конце ноября российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, все больше расширяется. Он подчеркнул, что звучащие в Вашингтоне предположения о том, что Москва якобы может «испугаться» потенциала НАТО и не ответить Украине на попытку проверить прочность обороны России, являются очень опасными заблуждениями.

В ноябре руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. Донецк обвинил Запад в выдаче «индульгенции» Киеву на любые действия в виде поставок вооружения и боеприпасов «из-за океана».

В Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.