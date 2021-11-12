В Петербурге решили индивидуально приглашать пенсионеров на вакцинацию

Жителей в возрасте старше 60 лет будут индивидуально приглашать на проведение вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Петербурге, сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

«На каждом из участков всех поликлиник города созданы индивидуальные паспорта, то есть наши участковые врачи из этих паспортов указывают людей, которые либо переболели более 6 месяцев назад, либо вакцинированы. Исходя из этой когорты населения, они уже обзванивали пациентов с хроническими заболеваниями, пациентов пожилого возраста и приглашали их на вакцинацию. Повторим эту работу сейчас еще раз, еще раз наши участковые врачи сопоставят регистр пациентов, переболевших и вакцинированных, определят тех, кто нуждается в вакцинации, и персонально выйдут на пожилых пациентов и с хроническими заболеваниями», – приводит ТАСС слова Лисовца.

По его словам, в Петербурге проживают 1,28 млн пожилых людей, на сегодняшний день из них вакцинировано 50%, хроническими заболеваниями страдают порядка 1,9 млн человек, среди них есть как люди старше 60 лет, так и моложе.

«По закону оказание медицинской помощи добровольно. Она обязательна, если ты хочешь быть здоровым, если не хочешь заболеть, не хочешь работать в возрасте 60 лет удаленно или остаться безработным, а на том месте, на котором ты привык. Но право выбора за пациентом, он вправе выбрать социальные ограничения, либо обычный образ жизни», – подчеркнул он.

С19 октября в Петербурге отмечается интерес к вакцинации от COVID-19, он вырос почти в 3 раза и даже больше. Чтобы за полгода вакцинировать 3,5 млн взрослого населения, ежедневно первичную прививку должны делать 16 тыс. человек. Ранее темп вакцинации составлял более 9 тыс., сейчас же наблюдается повышенный спрос.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой Смольного, всего с начала массовой вакцинации в городе сделали прививку первым компонентом более 1,86 млн человек, более 1,98 млн человек завершили цикл вакцинации, сейчас в городе развернуты 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений, запас вакцины составляет 631 271 доз.

Ранее 12 регионов, среди которых Санкт- Петербург, ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет.

В это же время зампредседателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Гранатович заявила, что какой-либо ответственности для граждан, в том числе старше 60 лет, за отказ от вакцинации против коронавируса существующими нормативными актами не предусмотрено.

По последним данным, в Петербурге выявили 745 332 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 674 009 человек, умерли 24 882. За последние сутки в городе выявили 3 421 случай заражения.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД