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В России 12 регионов ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
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Санкт-Петербург, Краснодарский, Ставропольский и Пермский края, республики Башкортостан и Татарстан, Иркутская, Белгородская, Амурская и Калужская области, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа ввели обязательную вакцинацию для всех жителей старше 60 лет.
В Иркутской области с 15 октября введена обязательная вакцинация для ряда категорий населения, в том числе граждан старше 60 лет. Приангарье стало одним из первых российских регионов, внедривших эту систему, которая оказалась эффективной, – к началу ноября в области темпы вакцинации выросли в пять раз, в настоящее время план по прививкам против коронавируса выполнен более чем на 60%, сообщает ТАСС.
Во вторник власти Петербурга внесли в нормативные акты требование об обязательной вакцинации жителей старше 60 лет.
В четверг управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю также постановило ввести в регионе обязательную вакцинацию для тех, кто старше 60 лет. Согласно документу, первый компонент они обязаны ввести до 13 декабря. По данным властей, в последние две недели прирост заразившихся коронавирусом составляет 16,7%, в возрастной структуре заболеваемости удельный вес лиц пенсионного возраста достигает 28,5%.
Также обязательная вакцинация для пожилых была введена в Пермском и Ставропольском краях, республиках Башкортостан и Татарстан, Иркутской, Амурской, Белгородской и Калужской областях, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах.
Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта.
Голикова: Рост смертности от COVID вызывает тревогу
Ежедневно в России от последствий коронавируса умирает более тысячи человек, это вызывает особую тревогу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства.
«Конечно, нашу особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности. Мы видим, что по оперативным данным, ежедневно из жизни, к сожалению, уходит чуть более тысячи наших граждан», – передает ее слова РИА «Новости».
Вице-премьер пояснила, что это в основном граждане, которые старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями и невакцинированные.
За минувшие стуки в России выявили 38058 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,9 млн случаев заболевания.
Также за сутки зафиксировано 1239 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 250 454 человека.
Юрист разъяснил, за что могут наказать врача-антипрививочника
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Любая агитация врача расценивается как действие, сделанное с умыслом, что, в свою очередь, является одной из составных частей уголовного правонарушения, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра медицинского права, юрист Андрей Карпенко. Так он прокомментировал заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что для врачей-антипрививочников уже предусмотрена уголовная ответственность в действующем законодательстве.
Помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов пояснил, что министр Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья сказал, что позиция медицинских работников, которые выступают против вакцинации и распространяют некорректную информацию, угрожает жизни и здоровью россиян. Однако вводить для них уголовную ответственность нет необходимости, поскольку соответствующие положения и меры уже предусмотрены действующими законами.
«В принципе, можно кого угодно наказать, главное творчески подходить к этому вопросу. В Уголовном кодексе достаточно составов, чтобы и врача можно было бы привлечь к ответственности. Не знаю, о каких конкретно статьях говорит именно министр. Единственное, на что я действительно хотел бы обратить внимание, что врач является высокообразованным человеком, а призывая других людей отказаться от вакцинации, он делает это, полностью осознавая последствия», – говорит Карпенко.
Юрист объясняет, что врачи изучают пользу и возможный вред вакцинации, и прежде чем давать те или иные рекомендации, они взвешивают все плюсы и минусы. То же самое касается методов лечения, лекарственных средств и так далее.
«То есть агитируя за отказ от вакцинации, врач в любом случае действует, осознавая последствия этого шага. И если он пренебрегает этими последствиями, то значит, действует умышленно. Умысел же, в свою очередь, является одной из составных частей уголовного правонарушения – субъективная сторона правонарушения, вина в форме умысла. Подозреваю, что министр имел в виду именно это», – считает специалист.
Собеседник подчеркивает, что действия врача всегда расцениваются как умышленные, поскольку он в силу своей образованности прекрасно понимает, к каким последствиям это может привести. Более того, даже если врач по каким-то причинам просто заблуждается, то он все равно должен понимать, что свое мнение следует держать при себе.
«Врач имеет полное право на собственное мнение, но если он его ретранслирует неопределенному кругу лиц, то в силу своего образования должен осознавать последствия своей агитации. А в случае с вакцинацией мы знаем, что вне зависимости от чьего-то личного мнения, статистика, связанная с вакцинацией, которая набрана за сто лет, говорит о том, что польза от вакцинации превышает возможный вред. Естественно, при условии, что это качественная вакцина. То есть, как не крути, по сути врач-антипрививочник будет сеять раздор», – заключил Карпенко.
Ранее в Росздравнадзоре предупредили, что намерены передавать следственным органам и прокуратуре сведения об участвующих в антипрививочной кампании гражданах, уделяя особое внимание выступающим против вакцинации врачам.
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Антиваксерское движение в России заподозрили в связях с ультраправыми организациями США
Онлайн-платформа для петиций и голосования CitizenGo против вакцинации работает совместно с ультраправым американским и европейским истеблишментом для манипуляции общественным мнением россиян, заявили эксперты.
На фоне новостей о росте заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних в России обострилось противостояние вакцинированных граждан и антиваксеров, выступающих против прививок, передает RT.
Накануне автор Telegram-канала «Оставьте нас в покое» Александра Машкова-Благих обратилась к главреду RT Маргарите Симоньян с обвинениями в «разжигании социальной розни» и призывом подписчиков обращаться в прокуратуру. Машкова-Благих является координатором ультраправой организации, больше известной как онлайн-площадка для петиций «CitizenGO Россия».
«За CitizenGo стоят радикальные правые силы, которые даже в собственной стране воспринимают как маргиналов. Кроме того, петиции не имеют никакой юридической силы в России, а просто осуществляют сбор персональных данных», – сказал специалист по крайне правым движениям в Европе и США Фонда развития современной дипломатии Мовсес Газарян.
По мнению Газаряна, платформа является инструментом оказания влияния на формирование общественного мнения граждан в руках лоббистов.
Отмечается, что с введением антиковидных ограничений в России в русскоязычной версии платформы появились инициативы, направленные против вакцинации. По данным телеканала, инициаторами подобных петиций на «CitizenGO Россия» оказалась сама CitizenGo. В частности, межрегиональная общественная организация «За права семьи» 18 октября 2021 года разместила петицию с требованием «Прекратить обязательное ковид-тестирование детей в Москве!». Автор инициативы – директор русскоязычных компаний «CitizenGO Россия» Павел Парфентьев.
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Платформа CitizenGo была основана в 2013 году в Мадриде как фонд для поддержки института семьи и образования с уклоном в консервативную идеологию. Учредителем выступила испанская организация HazteOir, больше известная в мире как объединение ультраправого толка.
5 августа сайт WikiLeaks опубликовал более 17 000 документов от международных HazteOir и CitizenGO. В своем сообщении WikiLeaks написал о связи HazteOir и CitizenGo с «секретной боевой мексиканской группировкой» El Yunque. Кроме того, авторы расследования указали на объединение в 2012 году испанских CitizenGO и HazteOir с Центром семьи, религии и общества Ховарда (США) с целью «влияния на политику под прикрытием семейных ценностей».
«У США есть две опции идеологического развертывания «мягкой силы» – либеральная и ультраправая. Именно последняя опция, как отдельный арсенал воздействия американской внешнеполитической машины в международных отношениях на страны-объекты, крайне плохо раскрыта», – рассказал Мовсес Газарян.
Кроме того, эксперт отметил, что антивакцинная тема призвана охватить большое количество радикально настроенных российских граждан.
По словам адвоката правового центра «Человек и Закон» Дениса Никитина, организация CitizenGO никакой ответственности за опубликованные петиции не несет, так как не подпадает под российскую юрисдикцию.
Ранее эксперт Центра медицинского права, юрист Андрей Карпенко сказал газете ВЗГЛЯД, за что могут наказать врача-антипрививочника.
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В России начали готовить законы для введения QR-кодов в магазинах и на транспорте
Проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах, заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», – цитирует сообщение штаба ТАСС.
Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что наиболее опасной зоной риска для заражения коронавирусом является самолет.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не обсуждал введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте.
В Минздраве анонсировали вакцинацию детей от коронавируса
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«В ближайшем будущем и в России разрешат вакцинацию от коронавируса детей одобренным на тот момент препаратом», – заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя разрешение вакцинации детей от 5 до 11 лет в Израиле.
Группа экспертов Министерства здравоохранения Израиля одобрила введение вакцины Pfizer-BioNTech детям в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает издание New York Times. Ранее вакцинацию детей этим препаратом разрешили в США.
«Вакцинация детей, безусловно, обоснована. Об этом говорил и наш министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко, что дети стали болеть чаще, и стали появляться тяжелые случаи. То есть мы должны хорошо понимать, что любая вакцинация качественной вакциной, прошедшей исследование на эффективность и безопасность, это большое благо», – говорит Козлов.
Он подчеркивает, что любое заболевание инфекцией в любом случае потенциально может привести человека к вредному исходу, а иногда и к летальному. Как следствие, если есть возможность предотвратить такие последствия, то это, конечно, нужно делать, причем это касается людей всех возрастов.
«Думаю, что в планах создателей российских вакцин есть исследование препарата для детей. Полагаю, что вскоре появится разрешение для более старшей возрастной группы, а затем и для младшей. Если российская вакцина для детей покажет свою эффективность и безопасность, а что это будет, я пока не сомневаюсь, то она не уступит и иностранной вакцине. И, безусловно, в ближайшем будущем и в России разрешат вакцинацию от коронавируса детей одобренным на тот момент препаратом», – заключил собеседник.
В начале ноября в пресс-службе Минздрава Коста-Рики рассказали, что страна стала первой в мире, в которой одобрили вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Препарат, которым разрешили делать прививку младшеклассникам, от компании Pfizer, власти закупили 4 млн доз вакцины. Ранее в китайском Пекине официально началась работа по вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 3 до 11 лет.
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В Германии за сутки выявили более 50 тыс. заразившихся коронавирусом
Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки возросло на 50196, что стало новым максимумом за все время пандемии, свидетельствуют данные Института Роберта Коха, который подчиняется Минздраву ФРГ.
Предыдущий антирекорд в Германии был зафиксирован 10 ноября, когда за сутки было выявлено 39676 случаев заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 4894250 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в Германии умерли 235 пациентов. Общее число летальных исходов за все время пандемии в ФРГ достигло 97198, передает ТАСС.
В прошлый четверг Германия установила рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Тогда за 24 часа было выявлено около 34 тыс. заразившихся.
В начале ноября в Германии решили ужесточить ограничения для непривитых от COVID-19.
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Глава СПЧ выступил за разработку законопроекта об обязательной вакцинации
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что для введения обязательной вакцинации от коронавируса необходимо разработать и принять соответствующий законопроект.
«Очень правильные комментарии дал сенатор Клишас. Он сказал, что конституция предполагает такие возможности в случае экстренных ситуаций, но закона соответствующего, развивающего тезис конституции, у нас нет. Если двигаться в эту сторону, я поддерживаю сенатора Клишаса, нужно разрабатывать такой закон, если надо, то срочно разрабатывать такой закон», – прокомментировал он ТАСС высказывание директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга о необходимости обязательной вакцинации.
По его словам, это необходимо, чтобы не было «никаких правовых нестыковок, в частности, например, как с постановлением петербургским». «Я не очень понимаю, как власти Санкт-Петербурга будут побуждать этих лиц прививаться, какие у них есть инструменты для этого, они что, не будут их пускать в магазин или транспорт? Поскольку нет инструментов, я не понимаю, как это постановление будет действовать», – добавил глава СПЧ.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян.
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции всех граждан от 60 лет.
Лечившийся под контролем главы Минздрава младенец умер от коронавируса
Заразившийся коронавирусом младенец, помочь в лечении которого поручил специалистам федеральных клиник глава Минздрава Михаил Мурашко, скончался во Владимире, сообщил директор департамента здравоохранения Владимирской области Константин Баранов.
«К сожалению, ребенок умер. Тяжелый исход. <...> Я вижу, что было сделано все необходимое, все возможное, что можно было сделать. О переводе ребенка в Москву вопрос не стоял, потому что все необходимые инструменты у нас были, и состояние его могло ухудшиться резко», – цитирует ТАСС Баранова.
Также он подчеркнул, что с первых дней владимирские врачи посредством телемедицины согласовывали свои действия с коллегами из ведущих клиник. По его словам, ребенок родился недоношенным с врожденными пороками развития и коронавирусом.
«Он находился 10 дней на лечении, и ему делалось все необходимое – мы протоколы проверили, и проверили федеральные специалисты – это было на контроле департамента из федерального Минздрава», – добавил Баранов.
Директор департамента здравоохранения Владимирской области уточнил, что в настоящее время на стационарном лечении в регионе находятся 27 детей с коронавирусом, один ребенок в тяжелом состоянии.
Ранее заразившийся коронавирусом младенец, находившийся в отделении интенсивной терапии, умер в Ереване.
Впервые пациент с пневмонией, вызванной коронавирусом, младше 18 лет скончался в США в марте 2020 года. Ребенок проживал в городе Ланкастер американского штата Пенсильвания.
Россиянам посоветовали не ждать новых вакцин от COVID-19
В России ведется разработка до десяти новых вакцин от коронавируса нового типа, но их экономические перспективы неясны, заявил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
«Исследований ведется много, до десятка разработок новых вакцин. Но они все ведутся в стратегическом, спокойном режиме. Когда на рынке уже присутствуют четыре полноценные вакцины, масштабированные на крупносерийное производство, экономические перспективы такого рода разработок оценить сейчас достаточно сложно», – сказал он в интервью ТАСС.
По его словам, не стоит ждать новых вакцин от COVID-19, скорее речь может идти о новых формах препаратов. «Кажется, что опять четвертая волна и пандемия, но для бизнеса это уже завершение начатых в первую волну инвестиционных циклов, которые имеют свою временную и финансовую природу. Можно говорить о новых формах», – отметил Осьмаков.
Также Осьмаков отметил, что Минздрав РФ в последние месяцы выдал разрешения на проведение клинических исследований трех вакцин: «Бетувакс» производства Института стволовых клеток человека, BCD-250 от Biocad и вакцина Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в январе начнутся клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом.
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Проверку QR-кодов решили ввести на вокзалах и в аэропортах Хабаровского края
В Хабаровском крае с 1 декабря без QR-кода нельзя будет попасть на железнодорожные вокзалы и в аэропорты, сообщил на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавируса зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов.
Никонов заявил, что «глава «Аэрофлота» подтвердил позицию самого крупного перевозчика о введении кодов при посадке на самолет, этот вопрос в ближайшее время будет урегулирован, та же самая позиция была озвучена руководством РЖД, что они тоже готовы в этом направлении двигаться», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что введение новой меры запланировано на 1 декабря, «население должно спланировать свои отпуска, передвижения, с учетом введения этого ограничения».
При планировании поездок за рубеж и в другие регионы России, а также для въезда в Хабаровск гражданам рекомендовано иметь при себе именно QR-код либо официально заверенный медотвод.
По поводу введения кодов на общественном транспорте зампред отметил, что «это большой вопрос, так как у нас достаточно холодный регион и могут быть проблемы другого рода».
«Вопросы, связанные с неудобствами пассажиров, никак не соотносятся с количеством смертей, которые мы получаем (...) Все мероприятия, связанные с введением QR-кодов, они необходимы для того, чтобы население провакцинировалось. Точка. Других вариантов здесь не будет», – заключил Никонов.
Ранее QR-коды были введены при полетах на самолетах внутри Хабаровского края и на Камчатке. Лоукостер «Победа» выступил против введения QR-кодов для покупки авиабилетов, но поддержал введение кодов при регистрации и их проверку перед полетом.
Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что наиболее опасной зоной риска для заражения коронавирусом является самолет, заявил заслуженный врач России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль не обсуждали введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте.
При этом в РЖД заявили о технологической готовности к выполнению требований.
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В Петербурге решили не наказывать за отказ от вакцинации
Какой-либо ответственности для граждан, в том числе старше 60 лет, за отказ от вакцинации против коронавируса существующими нормативными актами не предусмотрено, заявила зампредседателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Гранатович.
Гранатович заявила, что «ответственность на сегодняшний момент администрацией города не установлена (...), на сегодняшний день мы не говорим ни о какой ответственности, вакцинация остается добровольной, на усмотрение, на совесть каждого пациента, потому что защитить себя и своих родственников – это самое главное», передает ТАСС.
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Ранее в Петербурге заявили об ограничениях в ряде услуг для непривитых граждан старше 60 лет.
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В России началась третья фаза исследования вакцины от COVID для подростков
Третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М» началась в Москве, в ней принимают участие 3 тыс. человек в возрасте 12-17 лет, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова сообщила, что в Москве «на базе 10 поликлиник и двух детских больниц стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков, участниками станут три тысячи детей в возрасте 12-17 лет», говорится в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.
«Летом этого года на базе двух детских столичных больниц мы начали первую и вторую фазы клинического исследования, которые продлятся год», – добавила она.
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Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что концентрация вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» снижена в пять раз для вакцинации подростков и в десять раз – для детей младшего возраста.
Между тем Коста-Рика стала первой страной, в которой одобрили вакцинацию от коронавируса для детей от пяти до 11 лет.
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В Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта
В Татарстане систему QR-кодов внедрят во всем общественном транспорте – городском, пригородном и межмуниципальном, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
«QR-код будет внедрен в весь внутриреспубликанский общественный транспорт (городской, пригородный, межмуниципальный), – цитирует «Интерфакс» Галимову.
Таким образом, пассажиры смогут воспользоваться услугами общественного транспорта при предъявлении либо бумажного, либо электронного сертификата о вакцинации, а также при наличии QR-кода, полученного на основании медотвода от прививки. Помимо этого, при необходимости перевозчики получат субсидии на приобретение технических средств для проверки QR-кодов.
На базе Минздрава Татарстана разрабатывают единый QR-код, который будут выдавать жителям республики, имеющим медотвод от вакцинации. Также Галимова сообщила, что президент Татарстана Рустам Минниханов особо обратил внимание на возможность использовать не только электронную версию QR-кода, но и бумажную.
«Такую форму справки выдают в МФЦ по обращению жителей республики, соответственно у этих пассажиров не должно возникать никаких сложностей с допуском в общественный транспорт», – добавила руководитель пресс-службы.
Кроме того, в настоящее время власти Татарстана подготовили обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки.
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Ранее в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
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В РЖД объяснили возможное введение QR-кодов безопасностью пассажиров
Детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства, заявили в РЖД.
«Безопасность и здоровье пассажиров являются главным приоритетом ОАО «РЖД», поэтому компания безусловно выполнит все новые требования транспортного законодательства. ... Конкретные детали прорабатываются и будут определяться положениями законодательства», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».
Там подчеркнули, что схожие меры приняты во Франции, Турции, ОАЭ и нескольких других.
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«Там невозможно приобрести проездной билет без документов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест», – добавили в РЖД.
Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
На совещании у Путина не поднимали тему QR-кодов на транспорте
Тема QR-кодов на транспорте на вчерашнем совещании у президента России Владимира Путина не обсуждалась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос, обсуждалось ли на закрытой части совещании у президента в среду введение QR-кодов на транспорте, что «нет, не обсуждалась», передает РИА «Новости».
«Будет усиленное распространение инфекции, будет растущее количество заболевших, растущее количество госпитализированных, будет дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, будет потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции и будут дополнительные меры. В зависимости от целесообразности, в зависимости от ситуации каждый регион будет принимать», – добавил представитель Кремля.
Пока на федеральном уровне ничего не планируется, «но ситуация же развивается не самым благоприятным образом».
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Полная отмена QR-кодов и ограничительных мер, по его словам, возможна только после окончания пандемии.
«Сам по себе общественный иммунный порог – это же тоже не константа, за счет ревакцинации (...) этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке», – отметил Песков.
Кроме того, в данный момент идут скачки заболеваемости в некоторых европейских странах.
«Это действительно повод, наверное, для ученых-эпидемиологов попытаться найти ответы, почему это происходит. Поэтому пандемия продолжается, и по-прежнему это очень и очень серьезная угроза», – добавил Песков.
Между тем стало известно, что в России начали готовить законы для введения QR-кодов в магазинах и на транспорте.
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