|
|
В Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Татарстане систему QR-кодов внедрят во всем общественном транспорте – городском, пригородном и межмуниципальном, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
«QR-код будет внедрен в весь внутриреспубликанский общественный транспорт (городской, пригородный, межмуниципальный), – цитирует «Интерфакс» Галимову.
Таким образом, пассажиры смогут воспользоваться услугами общественного транспорта при предъявлении либо бумажного, либо электронного сертификата о вакцинации, а также при наличии QR-кода, полученного на основании медотвода от прививки. Помимо этого, при необходимости перевозчики получат субсидии на приобретение технических средств для проверки QR-кодов.
На базе Минздрава Татарстана разрабатывают единый QR-код, который будут выдавать жителям республики, имеющим медотвод от вакцинации. Также Галимова сообщила, что президент Татарстана Рустам Минниханов особо обратил внимание на возможность использовать не только электронную версию QR-кода, но и бумажную.
«Такую форму справки выдают в МФЦ по обращению жителей республики, соответственно у этих пассажиров не должно возникать никаких сложностей с допуском в общественный транспорт», – добавила руководитель пресс-службы.
Кроме того, в настоящее время власти Татарстана подготовили обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки.
-
Ранее в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о смерти ряда генконструкторов оборонного комплекса от COVID-19
Несколько генеральных конструкторов предприятий российского оборонно-промышленного комплекса умерли от коронавируса, сообщил в понедельник в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия – 1» вице-премьер Юрий Борисов.
«На локдаун уходить нельзя, потому что у нас выполнение гособоронзаказа, обязательства на нас висят очень серьезные, потому дисциплина-дисциплина-дисциплина, хотя и у нас не без потерь, у нас погибло очень много генеральных конструкторов», – приводит его слова «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что член президиума Российской академии наук, генконструктор российских пилотируемых программ РКК «Энергия» Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке на 65-м году жизни.
Вассерман назвал число купивших сертификаты о вакцинации от COVID-19 россиян
|
|
«По крайней мере несколько сот тысяч наших сограждан решили, образно говоря, покончить с собой за свои же деньги», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он ответил на вопрос, сколько имеющих сертификаты о вакцинации от коронавируса россиян не делали настоящую прививку.
Согласно данным опроса, проведенного газетой ВЗГЛЯД, почти 40% граждан лично знают людей, которые пытались купить сертификат о вакцинации против COVID-19. Всего в опросе приняли участие более 6,2 тыс. человек. По данным на 5 ноября, первым компонентом вакцинировались более 60 млн россиян, а полную вакцинацию прошли более 57 млн граждан.
«Насколько мне известно, за последние полгода Роскомнадзор заблокировал свыше четырех тысяч сайтов, предлагавших поддельные сертификаты о прививках или такие же поддельные ПЦР-тесты. Думаю, что, с учетом затрат на организацию такого бизнеса, он, скорее всего, окупается, только если выдано несколько десятков фальшивок. То есть грубо можно предположить, что речь идет примерно о миллионе фальшивок», – рассуждает Вассерман.
С другой стороны, продолжает собеседник, поскольку сейчас есть возможность проверить, действительно ли человек делал себе прививку, стало известно, что по крайней мере у четырех из пятерых заболевших коронавирусом, имеющих сертификат о вакцинации, не было обнаружено специальных маркеров препарата, а значит, их документ о прививке, скорее всего, поддельный.
«То есть, учитывая общее число заболевших, тоже получается, что речь идет о сотнях тысяч человек. Таким образом, приходится признать, что это, по крайней мере, несколько сот тысяч наших сограждан... Я не думаю, что такой образ действий можно счесть полезным», – заключил депутат.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что с марта текущего года были удалены или заблокированы более 4117 ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Губернатор ХМАО сделала шесть прививок от коронавируса
|
|
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова призналась, что сделала уже шесть прививок от коронавируса российским препаратом «Спутник V».
«Обстоятельство, которое нужно учитывать в этом случае, – это наработанный опыт мира о том, как жить в этих условиях. Важно его учитывать. Специалисты в этой области знают, что самое эффективное правило – развести потоки, сократить количество контактов. Сейчас, когда созданы вакцины, самое эффективное – это вакцинация. Это тоже накопленный веками опыт человечества. Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Участвую в исследовании. Сделала «Спутник V». Я вместе со всеми», – пояснила Комарова, передает РИА «Новости».
Это заявление прозвучало в ходе рабочей встречи губернатора с депутатами города Урая. Глава региона отвечала на вопрос об отношении к необходимости вакцинации и в целом к усилению мер безопасности в регионе.
Комарова напомнила, что при вакцинации заболевание протекает в более легкой форме.
«Есть аргумент, что (после прививки) все равно заболевают. Да, но есть статистика, что в данном случае заболевание проходит с меньшими потерями, угрозами для здоровья человека, не говоря о том, что заболевших существенно меньше среди тех, кто с прививками. По-человечески я исхожу из следующего: если мы хотим жить, как хотим – активно, счастливо, без ограничений, то это возможно тогда, когда мы здоровы», – подчеркнула она.
В конце августа мэр столицы Сергей Собянин заявил, что объем вакцинации от коронавируса в Москве увеличился в четыре–пять раз по сравнению с августом текущего года.
Moderna и госагентство США поругались из-за вакцины от COVID-19
|
|
Компания Moderna и государственное агентство США по биомедицинским исследованиям спорят о том, кто участвовал в изобретении вакцины от коронавируса, сообщают СМИ.
New York Times пишет, что «Moderna и национальный институт здоровья ведут ожесточенный спор о том, кто заслужил признание за открытие центрального компонента» вакцины. В патентной заявке на вакцину Moderna указала в качестве изобретателей сотрудников, но не указала трех ученых из государственного агентства, передает РИА «Новости».
Издание сообщает, что вакцина стала результатом четырехлетнего сотрудничества Moderna и нацинститута. По версии госагентства, его ученые открыли процесс, который позволяет вакцине вызывать иммунный ответ. Конфликт может повлиять как на распространение вакцины, так и на прибыль компании.
Напомним, Moderna получила разрешение на использование вакцины от коронавируса в США в конце 2020 года. В начале 2021 года вакцину Moderna одобрили для использования в ЕС.
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых
В Петербурге введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции всех граждан от 60 лет, об этом говорится в постановлении главного санитарного врача города Натальи Башкетовой.
«Дополнить пункт (постановления главного государственного санитарного врача от 12 октября 2021 года о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации) подпунктом (о проведении прививок) лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы», – говорится в постановлении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора города.
Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией значительно сократились за прошлую неделю, однако в 32 регионах превышены средние по стране показатели.
Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19
|
|
Вакцину против коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок, а вакцинацию сделать обязательной, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
На вопрос о том, закончится ли когда-нибудь «вирусная ситуация», Гинцбург ответил: «Это кончится, когда 70–75% населения нашей страны, заодно и земного шара, будут провакцинированы, у которых будут антитела защитные к данному возбудителю». По его словам, для этого «препарат должен быть введен в национальный календарь прививок», а «вакцинация должна быть обязательной».
Кроме того, по словам Гинцбурга, «чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям». «И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить «здравствйте» и «до свидания», – приводит его слова «Российская газета».
Как пояснил Гинцбург, это нужно, чтобы «в обществе быть нормально воспринятым и быть полноценным гражданином того общества, в котором живешь». По его словам, «если ты будешь невакцинированным, то ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, всем окружающим». «Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, извините, плеваться или что-нибудь еще... Или ходить с грязными руками», – сказал он.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Напомним, Гинцбург сообщил, что в январе начнутся клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом. Он выразил надежду, что «в течение трех-четырех месяцев» клинические испытания будут «пройдены».
Голикова: Рост смертности от COVID вызывает тревогу
Ежедневно в России от последствий коронавируса умирает более тысячи человек, это вызывает особую тревогу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства.
«Конечно, нашу особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности. Мы видим, что по оперативным данным, ежедневно из жизни, к сожалению, уходит чуть более тысячи наших граждан», – передает ее слова РИА «Новости».
Вице-премьер пояснила, что это в основном граждане, которые старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями и невакцинированные.
За минувшие стуки в России выявили 38058 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,9 млн случаев заболевания.
Также за сутки зафиксировано 1239 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 250 454 человека.
Путин предупредил об опасности опоздания с ревакцинацией
Президент Владимир Путин заявил, что задержка с формированием коллективного иммунитета к коронавирусу может привести к опозданию с ревакцинацией, тогда многие усилия пойдут насмарку.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Путин отметил, что разговаривал с коллегами в некоторых странах, где было привито 60% населения, а потом началась очередная волна коронавируса.
«Я лично спрашивал: что случилось? Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Нужно следить за этим», – подчеркнул президент.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода.
В Минздраве объяснили, почему коронавирус называют болезнью старения
Ученые называют коронавирусную инфекцию болезнью старения. Заболевание первый раз в истории вызвало эпидемию, которая настолько зависит от возраста, заявила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
Старение населения является глобальным трендом, самые быстрорастущие популяции – это популяции пожилых людей, пояснила Ткачева, передает РИА «Новости».
«Быстрее всего растет популяция людей старше 80 лет. Конечно, пандемия повлияла на демографическую ситуацию, потому что пожилые люди находятся в зоне риска. Конечно, ковид – это первая в истории человечества эпидемия, которая так зависит от возраста. И даже многие ученые-геронтологи называют ковид болезнью старения», – добавила она.
Эксперт Минздрава отметила, что коронавирус называют болезнью старения не только потому, что она тяжелее протекает у возрастных пациентов, но и потому, что она переходит в длительный посткоронавирусный синдром. «Даже... некоторые публикации появились – ускоряет процесс старения», – сказала Ткачева.
Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил, что мужчины переносят коронавирус в острой фазе тяжелее, чем женщины, однако у женщин чаще наблюдаются посткоронавирусные осложнения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Юрист разъяснил, за что могут наказать врача-антипрививочника
|
|
Любая агитация врача расценивается как действие, сделанное с умыслом, что, в свою очередь, является одной из составных частей уголовного правонарушения, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра медицинского права, юрист Андрей Карпенко. Так он прокомментировал заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что для врачей-антипрививочников уже предусмотрена уголовная ответственность в действующем законодательстве.
Помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов пояснил, что министр Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья сказал, что позиция медицинских работников, которые выступают против вакцинации и распространяют некорректную информацию, угрожает жизни и здоровью россиян. Однако вводить для них уголовную ответственность нет необходимости, поскольку соответствующие положения и меры уже предусмотрены действующими законами.
«В принципе, можно кого угодно наказать, главное творчески подходить к этому вопросу. В Уголовном кодексе достаточно составов, чтобы и врача можно было бы привлечь к ответственности. Не знаю, о каких конкретно статьях говорит именно министр. Единственное, на что я действительно хотел бы обратить внимание, что врач является высокообразованным человеком, а призывая других людей отказаться от вакцинации, он делает это, полностью осознавая последствия», – говорит Карпенко.
Юрист объясняет, что врачи изучают пользу и возможный вред вакцинации, и прежде чем давать те или иные рекомендации, они взвешивают все плюсы и минусы. То же самое касается методов лечения, лекарственных средств и так далее.
«То есть агитируя за отказ от вакцинации, врач в любом случае действует, осознавая последствия этого шага. И если он пренебрегает этими последствиями, то значит, действует умышленно. Умысел же, в свою очередь, является одной из составных частей уголовного правонарушения – субъективная сторона правонарушения, вина в форме умысла. Подозреваю, что министр имел в виду именно это», – считает специалист.
Собеседник подчеркивает, что действия врача всегда расцениваются как умышленные, поскольку он в силу своей образованности прекрасно понимает, к каким последствиям это может привести. Более того, даже если врач по каким-то причинам просто заблуждается, то он все равно должен понимать, что свое мнение следует держать при себе.
«Врач имеет полное право на собственное мнение, но если он его ретранслирует неопределенному кругу лиц, то в силу своего образования должен осознавать последствия своей агитации. А в случае с вакцинацией мы знаем, что вне зависимости от чьего-то личного мнения, статистика, связанная с вакцинацией, которая набрана за сто лет, говорит о том, что польза от вакцинации превышает возможный вред. Естественно, при условии, что это качественная вакцина. То есть, как не крути, по сути врач-антипрививочник будет сеять раздор», – заключил Карпенко.
Ранее в Росздравнадзоре предупредили, что намерены передавать следственным органам и прокуратуре сведения об участвующих в антипрививочной кампании гражданах, уделяя особое внимание выступающим против вакцинации врачам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Антиваксерское движение в России заподозрили в связях с ультраправыми организациями США
Онлайн-платформа для петиций и голосования CitizenGo против вакцинации работает совместно с ультраправым американским и европейским истеблишментом для манипуляции общественным мнением россиян, заявили эксперты.
На фоне новостей о росте заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних в России обострилось противостояние вакцинированных граждан и антиваксеров, выступающих против прививок, передает RT.
Накануне автор Telegram-канала «Оставьте нас в покое» Александра Машкова-Благих обратилась к главреду RT Маргарите Симоньян с обвинениями в «разжигании социальной розни» и призывом подписчиков обращаться в прокуратуру. Машкова-Благих является координатором ультраправой организации, больше известной как онлайн-площадка для петиций «CitizenGO Россия».
«За CitizenGo стоят радикальные правые силы, которые даже в собственной стране воспринимают как маргиналов. Кроме того, петиции не имеют никакой юридической силы в России, а просто осуществляют сбор персональных данных», – сказал специалист по крайне правым движениям в Европе и США Фонда развития современной дипломатии Мовсес Газарян.
По мнению Газаряна, платформа является инструментом оказания влияния на формирование общественного мнения граждан в руках лоббистов.
Отмечается, что с введением антиковидных ограничений в России в русскоязычной версии платформы появились инициативы, направленные против вакцинации. По данным телеканала, инициаторами подобных петиций на «CitizenGO Россия» оказалась сама CitizenGo. В частности, межрегиональная общественная организация «За права семьи» 18 октября 2021 года разместила петицию с требованием «Прекратить обязательное ковид-тестирование детей в Москве!». Автор инициативы – директор русскоязычных компаний «CitizenGO Россия» Павел Парфентьев.
-
Платформа CitizenGo была основана в 2013 году в Мадриде как фонд для поддержки института семьи и образования с уклоном в консервативную идеологию. Учредителем выступила испанская организация HazteOir, больше известная в мире как объединение ультраправого толка.
5 августа сайт WikiLeaks опубликовал более 17 000 документов от международных HazteOir и CitizenGO. В своем сообщении WikiLeaks написал о связи HazteOir и CitizenGo с «секретной боевой мексиканской группировкой» El Yunque. Кроме того, авторы расследования указали на объединение в 2012 году испанских CitizenGO и HazteOir с Центром семьи, религии и общества Ховарда (США) с целью «влияния на политику под прикрытием семейных ценностей».
«У США есть две опции идеологического развертывания «мягкой силы» – либеральная и ультраправая. Именно последняя опция, как отдельный арсенал воздействия американской внешнеполитической машины в международных отношениях на страны-объекты, крайне плохо раскрыта», – рассказал Мовсес Газарян.
Кроме того, эксперт отметил, что антивакцинная тема призвана охватить большое количество радикально настроенных российских граждан.
По словам адвоката правового центра «Человек и Закон» Дениса Никитина, организация CitizenGO никакой ответственности за опубликованные петиции не несет, так как не подпадает под российскую юрисдикцию.
Ранее эксперт Центра медицинского права, юрист Андрей Карпенко сказал газете ВЗГЛЯД, за что могут наказать врача-антипрививочника.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России начали готовить законы для введения QR-кодов в магазинах и на транспорте
Проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах, заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», – цитирует сообщение штаба ТАСС.
Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что наиболее опасной зоной риска для заражения коронавирусом является самолет.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не обсуждал введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте.
Россия возобновила чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
|
|
Со вторника возобновляются чартерные рейсы из России на курорты Египта – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщают информационные агентства.
Представители туротрасли сообщили, что минимальная стоимость недельных чартерных туров составляет от 15–26 тыс. рублей. Первые клиенты «Интуриста» по чартерной цене отправятся в Шарм-эш-Шейх из Москвы самолетом Egypt air, а также из Санкт-Петербурга в Хургаду рейсом Azur air. В компании при этом отметили, что «рейс из Москвы регулярный, но туристы покупали тур по чартерной цене». «У нас жесткие блоки на этих рейсах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Кроме того, Россия с 9 ноября возобновила прерванное из-за коронавируса регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом. Также снимаются ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Увеличивается число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией.
Авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновили с 9 августа. В начале июля президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.
В Минздраве анонсировали вакцинацию детей от коронавируса
|
|
«В ближайшем будущем и в России разрешат вакцинацию от коронавируса детей одобренным на тот момент препаратом», – заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя разрешение вакцинации детей от 5 до 11 лет в Израиле.
Группа экспертов Министерства здравоохранения Израиля одобрила введение вакцины Pfizer-BioNTech детям в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает издание New York Times. Ранее вакцинацию детей этим препаратом разрешили в США.
«Вакцинация детей, безусловно, обоснована. Об этом говорил и наш министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко, что дети стали болеть чаще, и стали появляться тяжелые случаи. То есть мы должны хорошо понимать, что любая вакцинация качественной вакциной, прошедшей исследование на эффективность и безопасность, это большое благо», – говорит Козлов.
Он подчеркивает, что любое заболевание инфекцией в любом случае потенциально может привести человека к вредному исходу, а иногда и к летальному. Как следствие, если есть возможность предотвратить такие последствия, то это, конечно, нужно делать, причем это касается людей всех возрастов.
«Думаю, что в планах создателей российских вакцин есть исследование препарата для детей. Полагаю, что вскоре появится разрешение для более старшей возрастной группы, а затем и для младшей. Если российская вакцина для детей покажет свою эффективность и безопасность, а что это будет, я пока не сомневаюсь, то она не уступит и иностранной вакцине. И, безусловно, в ближайшем будущем и в России разрешат вакцинацию от коронавируса детей одобренным на тот момент препаратом», – заключил собеседник.
В начале ноября в пресс-службе Минздрава Коста-Рики рассказали, что страна стала первой в мире, в которой одобрили вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Препарат, которым разрешили делать прививку младшеклассникам, от компании Pfizer, власти закупили 4 млн доз вакцины. Ранее в китайском Пекине официально началась работа по вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 3 до 11 лет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пульмонолог описал разницу в течении коронавируса у мужчин и женщин
Мужчины переносят коронавирус в острой фазе тяжелее, чем женщины, однако у женщин чаще наблюдаются посткоронавирусные осложнения, заявил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
«COVID-19 тяжелее протекает у мужчин в острую фазу, но с точки зрения постковидных проблем, здесь у нас женский пол преобладает», – цитирует Авдеева ТАСС.
По его словам, чем старше человек, тем больше у него может возникнуть проблем после выздоровления от коронавируса. Часть хронических заболеваний также могут увеличить предрасположенность посткоронавирусного синдрома. Среди таких примеров он указал бронхиальную астму.
Почти треть переболевших испытывают проблемы со сном и имеют одышку, добавил пульмонолог.
«В среднем после ковида утомляемость наблюдается у 40%, одышка у 30%, проблемы со сном у 30%, проблемы с тревогой, депрессии – 20%, миалгия – 10% и так далее. То есть это действительно большая проблема с точки зрения здравоохранения. Чем тяжелее протекал ковид в острую фазу, тем тяжелее течение постковидного синдрома», – указал специалист.
Авдеев пояснил, что на текущий момент уже есть данные по выписанным из реанимации людям, пережившим коронавирус. У них в течение ближайших трех месяцев очень высок риск умереть от посткоронавирусных осложнений.
«В некоторых исследованиях сегодня приводятся данные о цифрах вплоть до 29% в течение первых трех месяцев», – сказал эксперт.
«Благодаря постковидному синдрому после выписки из стационара примерно 15-25% наших пациентов уже никогда не возвращаются к своей прежней работе. То есть это говорит о том, что проблема не заканчивается с выпиской пациентов из стационара», – сказал Авдеев.
При этом заболевание коронавирусом вместе с гриппом может привести к катастрофической ситуации, подчеркнул представитель Минздрава.
«Многократно эксперты, специалисты, инфекционисты, вирусологи подчеркивают: не дай бог, если у одного пациента встретятся сразу два вируса – SARS-CoV-2 и вирус гриппа, ситуация просто-напросто будет катастрофической», – сказал он.
Эксперты разрешили прививаться одновременно от обеих инфекций, чтобы избежать плачевных последствий, пояснил Авдеев.
«Выход из ситуации – делать две вакцины одновременно. <...> Они делаются в две разные точки, но это очень сильно упрощает всю нашу ситуацию», – подвел итог пульмонолог.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коронавирус распространяется в России быстрее в новую волну, фаза осложнения болезни также ускорилась.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД