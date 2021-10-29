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Украина предоставила Молдавии газ в долг
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Молдавии в долг предоставлено 15 млн кубометров газа, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
В соответствии с решением украинских властей, Молдавии предоставлена «экстренная помощь» – временная ссуда газа – для «стабилизации давления в ГТС Молдавии на время организации дополнительных закупок газа молдавскими коллегами», сообщил Макогон. По его словам, так «поступают друзья и партнеры», передает РИА «Новости».
Макогон утверждает, что в 2018 году Газпром якобы «за 15 минут до начала поставки заявил об отказе поставлять газ несмотря на полученную предоплату от Украины». По версии Киева, «почти подобную ситуацию переживает Молдавия». Со ссылкой на СМИ Макогон заявил, что Москва «готова предоставить скидку в случае политических уступок». Как заявили на Украине, «это и есть пример использования газа в качестве гибридного оружия». Киев призвал Европу «начать реагировать на агрессивное поведение» Газпрома, которое якобы «привело к энергетическому кризису в ЕС и Молдавии».
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП. Переговоры сторон пока не принесли результата. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с Газпромом, но также заявила о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG. Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллионов кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз».
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ЕС отказался доплачивать за молдавский газ
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Евросоюз не будет вмешиваться в переговоры Молдавии и «Газпрома» по поставкам газа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей. Кишиневу не стоит ждать и компенсаци за разницу между старой и новой ценой газа.
По словам Борреля, ЕС не может компенсировать Молдавии разницу между нынешней стоимостью газа и ценой, которую предлагает «Газпром».
«Я не буду говорить моим молдавским друзьям и коллегам, что им делать – это суверенное государство, которое может принимать решения самостоятельно... Он могут вести переговоры, проявлять прагматизм, добиваться наилучших условий от «Газпрома», – приводит РИА «Новости» слова Борреля.
Ранее в российском МИД заверили в отсутствии у России планов проводить переговоры по газу во вред Молдавии.
До этого власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
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Польша попросила Газпром снизить цены на газ
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Польская энергетическая компания PGNiG подала заявку на снижение цены на газ по Ямальскому контракту.
«PGNiG продолжает свои усилия по пересмотру условий цен на поставки природного газа по долгосрочному контракту с Газпромом. 28 октября 2021 года PGNiG направила письмо в Газпром и «Газпром экспорт», в котором вносятся изменения в заявку PGNiG от ноября 2020 года об изменении цены на газ, поставляемый в соответствии с соглашением о купле-продаже природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения, чтобы текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий», – приводит сообщение компании ТАСС.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций.
Между тем замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс подтвердил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Посол Украины обиделся на отношение Берлина к использованию БПЛА в Донбассе
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Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал заявление представителя немецкого МИДа Андреа Зассе, которая осудила использование БПЛА в Донбассе.
При этом Зассе заявляла, что Германия в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, но обвиняет «все стороны» конфликта в использовании БПЛА, которые могут использовать по минским соглашениям только наблюдатели ОБСЕ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Мельник заявил, что Киев «решительно отвергает сегодняшнее предостережение» Берлина. По его словам, «Украина имеет законное право на самооборону». Посол считает, что власти Германии должны не «выражать обеспокоенность сложной ситуацией» в Донбассе, а «удвоить собственные посреднические усилия с целью созыва нормандского саммита».
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
ДНР пригрозила «не только дипломатическим» ответом на атаки на Старомарьевку
В ответ на попытки украинских силовиков занять село Старомарьевка предпринимаются шаги «разного толка и не только дипломатические», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Пушилин заверил, что «ситуацию со Старомарьевкой никто так не оставит». Он подчеркнул, что «так это продолжаться не может». «Это люди, это заложники, граждане и республики, граждане и России», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в Донбассе на южном участке фронта произошло резкое обострение ситуации, когда украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка. Глава ДНР говорил, что в Старомарьевке проживают 37 граждан России.
Украинские компании выкупили предложенную Россией электроэнергию
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Ряд украинских компаний выкупил доступную мощность для поставок электроэнергии из России на Украину в ноябре, свидетельствуют результаты аукциона.
Результаты опубликовала компания «Укрэнерго». Выкуплено 2200 МВт мощности. Больше всего выкупило ООО «ЭРУ Трейдинг» – 654 МВт. Еще 500 МВт – ООО «ОНК-Групп», 290 МВт – ООО «Электротрейдинг Групп», 250 МВт – ООО «Стимекс», 200 МВт – ООО «ДЭ Трейдинг», 126 МВт – ООО «Артлекс-Энерджи», 100 МВт – ООО «Энергопоставщик» и 80 МВт приобрело «Электро Партнерс», передает ТАСС.
Всего в аукционе приняли участие 10 компаний. Цена мегаватт-часа российской электроэнергии составила 29 украинских копеек (0,01 доллара, 78 российских копеек), передает РИА «Новости».
Напомним, Украина установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белорусии до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Так как далее запрет пока не продлевался, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии.
Эксперт объяснил поручение Путина нарастить запасы газа в европейских ПХГ
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«Если с украинским транзитом вдруг что-то случится, пострадают многие европейские страны, а газа в ПХГ надолго не хватит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин поручил повысить объем закачки газа в Европу после заполнения российских хранилищ.
«В подземных хранилищах газа (ПХГ) Газпрома в Австрии и Германии не такая большая емкость – всего несколько млрд кубометров. Поэтому надолго этих хранилищ не хватит, особенно если с украинским транзитом вдруг что-то случится», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, Газпром качает через Украину примерно по 100 млн кубометров в сутки. «Условно говоря, одного миллиарда кубометров газа из хранилищ должно хватить на 10 дней. В целом европейские ПХГ не могут заменить текущие объемы поставок через Украину, они их скорее дополняют, – пояснил эксперт. – Когда там увеличивается спрос на газ, то часть топлива доставляется через газопроводы, а часть – достается из хранилищ. По сути, их задача – сгладить колебания ежесуточного спроса в зависимости от погоды зимой».
«Сейчас в Австрию российский газ попадает через Словакию, а до этого идет транзитом через Украину. Из Австрии он расходится по всей остальной Европе. Поэтому если вдруг с украинским транзитом что-то произойдет, пострадают многие европейцы. Таким образом, пока не запущен «Северный поток – 2», Украина остается безальтернативным транзитером российского газа в Европу», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил
Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду.
Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом». Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
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Сечин рассказал о причинах нехватки американских «молекул свободы» в Европе
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Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в своем выступлении на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне напомнил об обещаниях США поставлять Европе американский природный газ, который Вашингтон назвал «молекулами свободы».
«Широко разрекламированные предыдущей администрацией США «молекулы свободы», которые принесет с собой американский газ, поступают на европейский континент в недостаточных объемах», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, за первые 7 месяцев этого года поставки американского СПГ в Европу выросли на 47% по сравнению с уровнем всего докризисного 2019 года. Однако поставки в страны АТР за тот же период выросли в 2,6 раза.
«Как видим, политические и экономические приоритеты США различаются. Обещая существенно нарастить поставки газа в Европу, в реальности поставки осуществляются в совершенно ином направлении. В результате в нефтяном эквиваленте цена газа в Европе достигла 200 долларов за баррель, что более чем вдвое превышает цену нефти», – подчеркнул Сечин.
Ранее в ЕС заявили о необходимости атомной энергетики для гарантии энергонезависимости.
Напомним, утром во вторник цена на газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за 1 тыс. кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.
На Украине заявили о входе экономики в пике
Повальная убыточность украинских предприятий является причиной того, что экономика страны входит в пике, заявил аналитик института GrowFord Виктор Скаршевский.
«Федерация работодателей Украины провела опрос среди предприятий в 20 отраслях – более 90% становятся убыточными. А если становятся убыточными, то недалеко и банкротство, длительных убытков никто не переживает», – предупредил эксперт на сайте «Голос.ua».
По мнению Скаршевского, такое положение дел приведет к увольнениям, увеличению безработицы, дополнительной нагрузке на бюджет через выплаты пособий и субсидий.
В свою очередь председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник заявлял, что страну ждёт серьёзный экономический кризис, который будет сопровождаться резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на нефть.
Также, по словам Олейника, подорожают все товары, так как цены на энергоносители заложены в себестоимость каждого продукта. В результате потребители не смогут что-либо покупать, а продавцы не смогут продолжать повышать цены, хотя расходы продолжат расти.
Ранее политолог Андрей Ермолаев заявил, что украинская экономика фактически работает «в минус», наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будет, нужно готовиться к худшему.
Санду объяснила затягивание переговоров с «Газпромом»
Переговоры с «Газпромом» затянулись, потому что Молдавия хочет получить лучшую цену на газ, заявила на брифинге президент страны Майя Санду.
«Переговоры с «Газпромом» длятся так долго, потому что правительство Молдавии хочет получить лучшую цену. Мы огласим эту цену как только сможем о ней договориться», – приводит ее слова РИА «Новости».
По ее словам, от стоимости газа будет зависеть способность молдавских предприятий и компаний производить товары и услуги по конкурентоспособным ценам.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
«Интер РАО» исключила переговоры о возобновлении экспорта электроэнергии на Украину
ПАО «Интер РАО» (российский оператор экспорта и импорта электроэнергии) не ведет никаких переговоров по вопросу возобновления поставок электроэнергии на Украину, сообщила врио главы блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина.
«На Украине до 1 ноября действует запрет на импорт электроэнергии. Сейчас с украинской стороной никаких переговоров не ведется», – цитирует ТАСС Панину.
Ранее ряд украинских компаний выкупил доступную мощность для поставок электроэнергии из России на Украину в ноябре.
Напомним, Украина установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белорусии до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Так как далее запрет пока не продлевался, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с «Газпромом»
Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте с «Газпромом» на поставки газа по приемлемым ценам, сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица по итогам переговоров в Брюсселе с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.
«Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте по приемлемым ценам, очевидно, что этот энергетический кризис затрагивает не только нас. Мы хотим такой контракт, который сможем выполнять, в течение многих лет у нас были прочные контрактные отношения с «Газпромом», мы выполняли контрактные условия, сейчас мы ведем переговоры с прагматической точки зрения, обсуждаем финансово-экономические вопросы, надеемся, что эти переговоры приведут к успеху», – приводит ее слова РИА «Новости».
Гаврилица рассказала, что министр по делам инфраструктуры и регионального развития страны находится в настоящий момент в Санкт-Петербурге, переговоры продвигаются.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
Американцы высмеяли попытки Европы избавиться от «российского влияния»
Читатели американской газеты The Wall Street Journal в комментариях к статье о недальновидных попытках Европы снизить влияние России на энергетическом рынке высмеяли действия властей Евросоюза (ЕС).
Автор статьи отмечает, что в 2021 году странам ЕС придется заплатить за газ на 30 млрд долларов больше, чем при прежних ценах, что стало следствием перехода на рыночные условия поставок и в течение десяти лет даже приносило свои плоды. Однако общая выгода может оказаться существенно ниже прогнозируемых потерь из-за энергетического кризиса, передает РИА «Новости».
«Ситуация в Европе пугающе похожа на ту, что произошла в Техасе прошлой зимой. Они тоже выбрали рыночный метод ценообразования на свою энергию, и они тоже пострадали от обстоятельств. Конечно, тогда виноваты были «идиоты-республиканцы», которые не обеспечили снабжение и не подготовили производство к зиме. Но теперь-то это цивилизованные европейцы. А (президент России Владимир) Путин ими нагло пользуется. Но он-то здесь при чем, если они совершенно не умеют планировать свои действия?!» – выразил мнение Paul Barkley.
«Что-то не больно бьются цифры экономии Европой на русском газе. Ну сэкономила она 70 млрд долларов за 15 лет или около того, а теперь потратит лишние 30 млрд долларов только за один год. Не очень это экономно. Они уже израсходовали сэкономленное, а теперь им нужно найти новые 30 млрд долларов. И европейцам, скорее всего, придется сделать то же самое в следующем году», – считает Carlos Gomez.
«Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе, что блок должен диверсифицировать поставщиков, а также ускорить переход на более чистую энергию. Ну-ну. Давай говори дальше. Конечно, замерзающей Европе будет легче перенести грядущую зиму с ветряками без ветра и солнечными панелями без солнца», – иронизирует John Pound.
«Еще один пример того, как Евросоюз с тупой последовательностью совершает экономическое самоубийство!» – подытожили читатели.
Ранее Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что газовый кризис на Западе «произошел не по какой-то одной причине, а из-за сочетания целого ряда факторов, оказавших одновременное воздействие», и Россия, со своей стороны, «максимально содействует разрешению кризиса, обеспечивая стабильность поставок газа в Европу».
Отметим, что в начале октября конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ, ограничив поставки в Европу. Замглавы МИД Александр Панкин заявил, что Россия не нарушала контрактных обязательств по газу, для увеличения поставок есть определенные условия.
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В ДНР заявили о новых фортификационных сооружениях Киева в Донбассе
В поселке Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе появились фортификационные сооружения и траншеи, оборудованные украинскими силовиками, сообщают представители ДНР.
Поясняется, что 26 октября в адрес представительства ДНР в СЦКК через команду СММ ОБСЕ по взаимодействию поступил письменный запрос о предоставлении гарантий безопасности, чтобы провести мероприятия по оказания гуманитарной и медицинской помощи жителям Старомарьевки, передает РИА Новости.
В сообщении ведомства говорится, что было отказано в запрошенной украинской стороной в СЦКК гарантий безопасности из-за вероломной оккупации населенного пункта вооруженными формированиями Украины.
«Также нами было выдвинуто требование незамедлительно устранить нарушения соответствующих пунктов мер по усилению режима прекращения огня и провести разбирательства по данному факту», – добавили в ДНР.
В представительстве ДНР в СЦКК уведомили Киев о запросе оказать гуманитарную помощь жителям Старомарьевки от представителей нейтральных гуманитарных организаций.
Сам поселок находится на линии соприкосновения сторон, в зоне безопасности, где, согласно минским соглашениям, не должно быть военных подразделений.
«Рассчитываем, что украинское руководство вернется в дипломатическое русло и в самое ближайшее время прекратит осуществлять политику террора», – говорится в релизе.
Молдавия заключила контракт с «Нафтогазом»
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Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллионов кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз», сообщила пресс-служба Агентства публичной собственности при кабмине республики.
«Украинская компания «Нафтогаз» стала победительницей четвертого раунда тендера компании Energocom на закупку 1,5 миллиона кубометров газа», – приводит РИА «Новости» сообщение, опубликованное на сайте Агентства публичной собственности.
Уточняется, что газ решено закупить, чтобы оценить возможность его импорта из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Президент Молдавии Майя Санду объяснила затягивание переговоров с «Газпромом» получением лучшей цены на газ.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
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На Украине застрелили активиста «Правого сектора»
Представителя организации «Правый сектор*» (признана экстремистской и запрещена в России) Александра Иванина застрелили в украинских Сумах, сообщил глава Сумской областной госадминистрации Дмитрий Живицкий.
«Убит сумчанин, член «Правого сектора*» Александр Иванина. Его нагло убили у подъезда его дома из огнестрельного оружия», – отметил Живицкий в Facebook.
По данным украинского издания «Общественное», около 21.00 в среду Иванина подъехал с женой к своему дому и вышел из машины, после чего неизвестный мужчина выстрелил в него несколько раз. От полученных ранений представитель организации умер на месте.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия, заведено уголовное дело.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что украинские радикалы пожирают друг друга.