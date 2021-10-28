Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с «Газпромом»

Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте с «Газпромом» на поставки газа по приемлемым ценам, сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица по итогам переговоров в Брюсселе с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.

«Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте по приемлемым ценам, очевидно, что этот энергетический кризис затрагивает не только нас. Мы хотим такой контракт, который сможем выполнять, в течение многих лет у нас были прочные контрактные отношения с «Газпромом», мы выполняли контрактные условия, сейчас мы ведем переговоры с прагматической точки зрения, обсуждаем финансово-экономические вопросы, надеемся, что эти переговоры приведут к успеху», – приводит ее слова РИА «Новости».

Гаврилица рассказала, что министр по делам инфраструктуры и регионального развития страны находится в настоящий момент в Санкт-Петербурге, переговоры продвигаются.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.

Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.