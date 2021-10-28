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Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с «Газпромом»
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Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте с «Газпромом» на поставки газа по приемлемым ценам, сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица по итогам переговоров в Брюсселе с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.
«Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте по приемлемым ценам, очевидно, что этот энергетический кризис затрагивает не только нас. Мы хотим такой контракт, который сможем выполнять, в течение многих лет у нас были прочные контрактные отношения с «Газпромом», мы выполняли контрактные условия, сейчас мы ведем переговоры с прагматической точки зрения, обсуждаем финансово-экономические вопросы, надеемся, что эти переговоры приведут к успеху», – приводит ее слова РИА «Новости».
Гаврилица рассказала, что министр по делам инфраструктуры и регионального развития страны находится в настоящий момент в Санкт-Петербурге, переговоры продвигаются.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
Путин поручил повысить объём закачки газа в Европу после заполнения хранилищ в РФ
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Президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду, передает ТАСС.
Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».
Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
Польша попросила Газпром снизить цены на газ
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Польская энергетическая компания PGNiG подала заявку на снижение цены на газ по Ямальскому контракту.
«PGNiG продолжает свои усилия по пересмотру условий цен на поставки природного газа по долгосрочному контракту с Газпромом. 28 октября 2021 года PGNiG направила письмо в Газпром и «Газпром экспорт», в котором вносятся изменения в заявку PGNiG от ноября 2020 года об изменении цены на газ, поставляемый в соответствии с соглашением о купле-продаже природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения, чтобы текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий», – приводит сообщение компании ТАСС.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций.
Между тем замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс подтвердил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Эксперт объяснил поручение Путина нарастить запасы газа в европейских ПХГ
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«Если с украинским транзитом вдруг что-то случится, пострадают многие европейские страны, а газа в ПХГ надолго не хватит», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин поручил повысить объем закачки газа в Европу после заполнения российских хранилищ.
«В подземных хранилищах газа (ПХГ) Газпрома в Австрии и Германии не такая большая емкость – всего несколько млрд кубометров. Поэтому надолго этих хранилищ не хватит, особенно если с украинским транзитом вдруг что-то случится», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, Газпром качает через Украину примерно по 100 млн кубометров в сутки. «Условно говоря, одного миллиарда кубометров газа из хранилищ должно хватить на 10 дней. В целом европейские ПХГ не могут заменить текущие объемы поставок через Украину, они их скорее дополняют, – пояснил эксперт. – Когда там увеличивается спрос на газ, то часть топлива доставляется через газопроводы, а часть – достается из хранилищ. По сути, их задача – сгладить колебания ежесуточного спроса в зависимости от погоды зимой».
«Сейчас в Австрию российский газ попадает через Словакию, а до этого идет транзитом через Украину. Из Австрии он расходится по всей остальной Европе. Поэтому если вдруг с украинским транзитом что-то произойдет, пострадают многие европейцы. Таким образом, пока не запущен «Северный поток – 2», Украина остается безальтернативным транзитером российского газа в Европу», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил
Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду.
Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом». Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
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ЕС отказался доплачивать за молдавский газ
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Евросоюз не будет вмешиваться в переговоры Молдавии и «Газпрома» по поставкам газа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей. Кишиневу не стоит ждать и компенсаци за разницу между старой и новой ценой газа.
По словам Борреля, ЕС не может компенсировать Молдавии разницу между нынешней стоимостью газа и ценой, которую предлагает «Газпром».
«Я не буду говорить моим молдавским друзьям и коллегам, что им делать – это суверенное государство, которое может принимать решения самостоятельно... Он могут вести переговоры, проявлять прагматизм, добиваться наилучших условий от «Газпрома», – приводит РИА «Новости» слова Борреля.
Ранее в российском МИД заверили в отсутствии у России планов проводить переговоры по газу во вред Молдавии.
До этого власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
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Газпром, власти Молдавии и «Молдовагаз» обсудили поставки газа
В Санкт-Петербурге состоялись переговоры главы Газпрома Алексея Миллера, вице-премьера Молдавии Андрея Спыну и председателя правления «Молдовагаза» Вадима Чебана, сообщила российская компания.
Как сообщает Газпром в Telegram, стороны «продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа» в Молдавию. Также обсуждались «текущие вопросы взаимодействия» Газпрома и «Молдовагаза».
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП. Переговоры сторон пока не принесли результата. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
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Газпром закончит закачку газа в российские хранилища 8 ноября
Председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания завершит закачку газа в подземные хранилища России 8 ноября, а это значит, что работать продолжат даже в «нерабочие» дни.
«Достижение целевого показателя 72 миллиарда 600 миллионов (кубометров газа – ред.) к 1 ноября, и 8 ноября полностью закончим закачку», – сказал Миллер.
Об этом было заявлено на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала, передает РИА Новости.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, выступая перед лидерами ЕС, заявила, что Россия увеличит запасы газа в хранилищах ФРГ. Но, по словам Меркель, пока свидетельств увеличения мало.
Ранее Газпром заявлял о намерении наполнить российские подземные хранилища газа (ПХГ) до рекордных резервов в сезоне 2020-2021 годов, до уровня 72,638 млрд куб. м, сообщили в компании.
Учитывая ПХГ в Белоруссии и Армении, запасы составят 887,9 млн куб. м. В пресс-службе Газпрома отметили, что компания выполнит приоритетную задачу – обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям.
Путин оценил запасы газа в европейских хранилищах
Президент России Владимир Путин заявил, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже средних показателей за последние пять лет.
По его словам, цены краткосрочных контрактов по-прежнему превышают 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. «А уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет», – сказал Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что ситуация на рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, прежде всего речь идет о Европе.
«Мы с вами сегодня рассмотрим ряд перспективных проектов развития российского топливно-энергетического комплекса и его газового сегмента. Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. А она, как знаете, остается крайне нестабильной. Прежде всего имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа», – сказал президент.
Ранее в среду цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов снизилась на 2,5% и составила 1035 долларов за тысячу кубометров.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.
Американцы высмеяли попытки Европы избавиться от «российского влияния»
Читатели американской газеты The Wall Street Journal в комментариях к статье о недальновидных попытках Европы снизить влияние России на энергетическом рынке высмеяли действия властей Евросоюза (ЕС).
Автор статьи отмечает, что в 2021 году странам ЕС придется заплатить за газ на 30 млрд долларов больше, чем при прежних ценах, что стало следствием перехода на рыночные условия поставок и в течение десяти лет даже приносило свои плоды. Однако общая выгода может оказаться существенно ниже прогнозируемых потерь из-за энергетического кризиса, передает РИА «Новости».
«Ситуация в Европе пугающе похожа на ту, что произошла в Техасе прошлой зимой. Они тоже выбрали рыночный метод ценообразования на свою энергию, и они тоже пострадали от обстоятельств. Конечно, тогда виноваты были «идиоты-республиканцы», которые не обеспечили снабжение и не подготовили производство к зиме. Но теперь-то это цивилизованные европейцы. А (президент России Владимир) Путин ими нагло пользуется. Но он-то здесь при чем, если они совершенно не умеют планировать свои действия?!» – выразил мнение Paul Barkley.
«Что-то не больно бьются цифры экономии Европой на русском газе. Ну сэкономила она 70 млрд долларов за 15 лет или около того, а теперь потратит лишние 30 млрд долларов только за один год. Не очень это экономно. Они уже израсходовали сэкономленное, а теперь им нужно найти новые 30 млрд долларов. И европейцам, скорее всего, придется сделать то же самое в следующем году», – считает Carlos Gomez.
«Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе, что блок должен диверсифицировать поставщиков, а также ускорить переход на более чистую энергию. Ну-ну. Давай говори дальше. Конечно, замерзающей Европе будет легче перенести грядущую зиму с ветряками без ветра и солнечными панелями без солнца», – иронизирует John Pound.
«Еще один пример того, как Евросоюз с тупой последовательностью совершает экономическое самоубийство!» – подытожили читатели.
Ранее Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что газовый кризис на Западе «произошел не по какой-то одной причине, а из-за сочетания целого ряда факторов, оказавших одновременное воздействие», и Россия, со своей стороны, «максимально содействует разрешению кризиса, обеспечивая стабильность поставок газа в Европу».
Отметим, что в начале октября конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ, ограничив поставки в Европу. Замглавы МИД Александр Панкин заявил, что Россия не нарушала контрактных обязательств по газу, для увеличения поставок есть определенные условия.
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Эксперт: Для получения дешевого газа Молдавии надо подумать об уступках России
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«Конечно, публично Газпром не станет говорить, что занимается вопросом Приднестровья. Но в государственной деятельности энергетические и политические вопросы могут быть тесно переплетены», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович. Ранее западная пресса назвала условия Газпрома по скидке на газ для Молдавии.
«Не исключено, что один из вариантов, который устроит Газпром – это коррекция евроинтеграционного курса Молдавии как в энергетике, так и в приднестровском урегулировании», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Переговоры идут, но со скрипом. Предлагаются различные компромиссы. Но процесс осложняют сторонники «минимизации» сотрудничества Молдавии и России, которые пытаются представить Газпром в негативном свете. Возможно, кстати, что утечку данных с переговоров устроил сам Кишинев, чтобы показать, как Москва требует уступок политического характера. Ну и что? Если Молдавия считает себя суверенной и самостоятельной страной, пусть принимает решение. Хочет более дешевый газ? Придется подумать об уступках России», – полагает Митрахович.
«Возможно, кишиневским руководителям не стоит больше ездить на сомнительные мероприятия, носящие антироссийский характер. В этом случае Москва пойдет на компромисс по ценовому вопросу. Но если Кишинев не готов к диалогу по этим вопросам, пусть готовит деньги для возвращения долга Газпрому. Или просит скинуться своих западных партнеров – Еврокомиссию, Украину и других», – допустил экономист. «Кишинев сейчас находится в очень тяжелом положении, он рискует остаться без газа в холодную зиму. Даже если люди там и не замерзнут в прямом смысле слова, экономике будет нанесен колоссальный удар. Поэтому пускай в Кишиневе думают не о том, как «сливать» данные переговоров с Москвой, а о том, как с ней договориться», – заключил он.
Как сообщили в среду источники Financial Times, Газпром предложил Кишиневу скорректировать соглашение о свободной торговле с Евросоюзом в обмен на более дешевый газ. По данным издания, Газпром хотел, чтобы Молдавия отложила выполнение правил ЕС, которые требуют либерализации газовых рынков и усиления конкуренции, передает «Коммерсант». По словам источников, Кремль рассматривает переговоры по газу как часть более широкого политического урегулирования с Молдавией после того, как президентом страны стала Майя Санду, выступающая за развитие отношений с Евросоюзом.
Напомним, ранее переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. В Москве предупредили, что с 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
Тем временем вечером в среду власти Молдавии сообщили о возобновлении переговоров о закупке вакцины «Спутник V». Как объявила министр здравоохранения Алла Немеренко, «для нас очень важно, чтобы граждане, которые выбирают определенный препарат, имели к нему доступ», передает ТАСС. «Политические аспекты нас не интересуют. Надеемся как можно скорее подписать контракт о закупке», – добавила она.
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В МИД ответили на призывы США ввести санкции против России из-за роста цен на газ
Россия не нарушала контрактных обязательств по газу, для увеличения поставок есть определенные условия, заявил замглавы МИД Александр Панкин.
«Каким образом Россия инициировала всплеск цен, когда она соблюдала все контракты обязательства? Ограничения поставок нет, ненаращивание не означает ограничения. Если по контракту я обязался поставить 10 единиц, а вы хотите 40, это не значит, что я вас заставляю», – передает его слова РИА «Новости».
Панкин заявил, что существует большое количество других стран, которые всегда заявляли о готовности наращивать свои поставки, поэтому «флаг им в руки».
«Если кто-то просит чуть больше, то есть определенные условия, будь то цена транзита, задействование определенных маршрутов. Если вы будете на меня давить и говорить о тяжелой ситуации с просьбой на прежних условиях или на худших условиях наращивать поставки, «потому что у нас кризис», кто вам мешал год назад, когда газ стоил 100, закупить его на полвека вперед. Вы делали ставку на то, что газ будет стоить три копейки или уйдет в минус, или появится солнечная энергия, которая вообще заменит все, то это ваши расчеты», – добавил замглавы МИД.
Напомним, в начале октября конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ, ограничив поставки в Европу.
По версии Маккола, Россия таким образом пытается ускорить ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Маккол утверждает, что «Кремль придерживает газовые поставки в Европу». Это, по его словам, «привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту». Конгрессмен призвал расширить санкции.
Ребенок получил переохлаждение в неотапливаемом детсаду на Украине
Двухлетняя девочка получила переохлаждение в детском саду украинского города Кропивницкий из-за отсутствия отопления в помещении, сообщила мать ребенка.
По словам женщины, в 9:30 ей позвонила воспитательница, сказав, что девочку трясет, у нее посинели губы, холодные руки и ноги, а также, что та отказалась есть. Врач, к которому обратилась мать, диагностировала у девочки переохлаждение, сообщает портал «Общественный».
Мать ребенка отметила, что отопления в детском саду до сих пор нет – приходится тепло одеваться. «Я принесла обогреватель. Воспитатели сказали: будут включать, если позволит заведующая, потому что вообще-то нельзя из-за пожарной опасности. Сегодня разговаривала с заведующей: она сказала, что не разрешает. Сегодня минус три градуса на улице было», – возмутилась женщина.
Глава городского управления образования Лариса Костенко признала, что в некоторых помещениях детского сада температура не превышает 15-16 градусов. Она призвала родителей «с пониманием отнестись к данной ситуации» и заверила, что власти «делают все возможное, чтобы включить отопление в таких сложных условиях».
Ранее эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно заявила, что на Украине отопление до сих пор не включено на объектах социальной инфраструктуры, в связи с этим пациентам больниц приходится приносить собственные одеяла, а в детсады и школы родители приносят обогреватели.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах Украины ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
При этом замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения и социальной сферы.
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В Минэнерго назвали число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу
Число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу по программе догазификации составило почти 400 тыс., рассказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин на расширенном заседании Комитета Госдумы по энергетике.
«В настоящее время заключены порядка 60 тыс. договоров с гражданами, по ним уже подключен газ для 13 тыс. домовладений. По словам Павла Сорокина, всего в рамках догазификации природный газ смогут подключить до 3 млн домовладений в России», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.
«Эта тема крайне важна для миллионов наших граждан, которые долго ждали этой возможности. Благодаря тем инициативам, которые были приняты, и тем поручениям, которые даны, удалось за последние полгода кардинально изменить подход к газификации и существенно улучшить этот процесс, упростить его для всех граждан», – сказал Сорокин.
Ранее сообщалось, что уже 30 тыс. россиян заключили договоры на догазификацию, часть из них отработана. Итоги подвел вице-премьер Александр Новак. Основные федеральные акты регионы уже приняли. Чиновник дал поручение ускорить темпы газификации, а также рассмотреть проведение льготного подключения.
Напомним, президент Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации проведут до 2023 года, а второй – до 2030 года.
Цена на газ в Европе упала ниже 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров
Цена на газ в Европе на открытии торгов снизилась на 6%, ниже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров, на фоне ожиданий заполнения Газпромом европейских ПХГ, следует из данных на ICE Futures.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 973 доллара за тысячу кубометров, передает ТАСС.
Ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания завершит закачку газа в подземные хранилища России 8 ноября, а это значит, что работать продолжат даже в «нерабочие» дни.
Президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
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Сечин назвал причину газового кризиса в Европе
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Причиной газового кризиса в Европе стал целый ряд факторов, при этом Россия полностью исполняет все свои контрактные обязательства, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе Евразийского экономического форума.
«Газовый кризис произошел не по какой-то одной причине, а из-за сочетания целого ряда факторов, оказавших одновременное воздействие. Россия, со своей стороны, максимально содействует разрешению кризиса, обеспечивая стабильность поставок газа в Европу. При этом наша страна всегда полностью исполняет все свои контрактные обязательства», – цитирует ТАСС Сечина.
По его словам, цены на газ создают риск для экономического восстановления Европы. «Рекордные цены стали индикатором того шока, который испытала Европа», – сказал Сечин.
Он отметил, что к рекордным ценам на газ привели ограниченные возможности электрогенерации с помощью альтернативных источников на фоне растущего спроса. Также глава «Роснефти» добавил, что определенную стабильность газового рынка обеспечивают долгосрочные контракты, но они не гарантируют его полную устойчивость, поскольку развиваются спотовые поставки по краткосрочным сделкам.
Вместе с тем Сечин призвал Европу укреплять с Россией «мосты дружбы и взаимопонимания», несмотря на политизацию энергопроцессов, поскольку российская сторона остается важнейшим и самым надежным поставщиком газа в Европу.
Напомним, в начале октября конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что Москва якобы спровоцировала всплеск цен на газ, ограничив поставки в Европу. Замглавы МИД Александр Панкин заявил, что Россия не нарушала контрактных обязательств по газу, для увеличения поставок есть определенные условия.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
В МИД заверили в отсутствии у России планов проводить переговоры по газу во вред Молдавии
Россия не намерена вести переговоры по газу с Молдавией во вред молдавской стороне, заверил замглавы МИД Александр Панкин.
«Переговоры идут, они либо закончатся договоренностями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договоренностями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдавии не собирается делать», – передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что российские партнеры должны понимать выгоду от долгосрочных контрактов, однако заставлять их Москва не может.
«Мы не можем никого заставлять идти на долгосрочные контракты, но наши контрагенты должны сами понимать выгоду этого вида сделок в условиях волатильности рынка. Большая часть контрактов сейчас носит долгосрочные характер, многие носят рыночный спотовый характер – это покупателям решать, что им выгоднее, на что они делают ставку – на рост рынка, на падение, на устойчивость. Все подогревается различным коммерческими и политическими интересами», – сказал дипломат.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.