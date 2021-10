В порту Азова арестована партия из восьми стоявших на вооружении у Болгарии советских БТР Пентагон заверил, что Россия и Китай не получат оставленные США в Афганистане вооружения АПЛ с «Посейдонами» пообещали провести через госиспытания до конца года 1 октября 2021, 18:29 Текст: Алексей Дегтярев

Носитель подводных беспилотников «Посейдон» атомная подлодка «Белгород», а также АПЛ «Новосибирск» и «Князь Олег» пройдут государственные испытания до конца 2021 года, заявил гендиректор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко. «На очереди – «Новосибирск», «Князь Олег» и «Белгород». Эти корабли до конца года должны выполнить еще несколько выходов в море на заводские и государственные испытания. На сегодня все работы по сдаточным АПЛ укладываются в графики. Корабли хорошо себя показывают в море, подтверждая свои характеристики», – заявил Будниченко ТАСС. По его словам, эти ракетоносцы уйдут на флот, а заводской стапель «Севмаша» будет заниматься другими проектами. «В этом году были заложены еще две атомные субмарины – «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» проекта «Борей-А». Они замкнули линейку крейсеров стратегического назначения, строительство которых сегодня ведется в заводских эллингах. Продолжаются работы и на многоцелевых АПЛ. Для ритмичного строительства прикладываем максимальные усилия», – пояснил собеседник. Летом из цеха вывели АПЛ «Красноярск» проекта «Ясень-М», напомнил Будниченко. Весной же ВМФ получил головной ракетоносец этого проекта «Казань. «Посейдон» – российский проект беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергоустановкой. Является ядерной торпедой: основной задачей аппарата указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и другиx разрушительных последствий ядерного взрыва. Американские журналисты прозвали беспилотник «торпедой апокалипсиса».

Россия собралась потеснить основных производителей военных БПЛА 1 октября 2021, 06:26 Текст: Антон Антонов

В среднесрочной перспективе Россия «точно займет» 10% мирового рынка военных беспилотников, сообщил глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. При этом, по его словам, близится то время, когда БПЛА российского производства потеснят продукцию главных конкурентов страны в этой области – Соединенных Штатов, Израиля и Турции, передает «Звезда». Он объяснил свою уверенность тем, что «конструкторы у нас на месте не сидят, мысль работает, и нам в ближайшей перспективе будет что предложить». Глава ФСВТС указал, что на форуме «Армия–2021» Россия обсуждала возможные поставки разведывательно-ударного дрона «Орион-Э» с представителями более 20 стран, передает РИА «Новости». Напомним, в настоящее время Россия предлагает на экспорт беспилотный комплекс с аппаратом «Орион-Э» как в разведывательном, так и в ударном вариантах. Также на экспорт предлагаются разведывательные дроны «Элерон» и «Орлан». Летом инозаказчики после МАКС попросили скорейшей поставки «Орионов-Э». Эрдоган оценил покупку С-400 и недовольство США словами «оно того стоило» 30 сентября 2021, 04:05

Текст: Антон Антонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Анкара правильно поступила, купив у России ЗРК С-400, хоть это и вызвало недовольство США. Эрдоган подчеркнул, что Турция «сама покупает себе вооружения», это право подтвердили Анкаре как генсек НАТО Йенс Столтенберг, так и занимавший пост президента США Дональд Трамп. Эрдоган подчеркнул, что его стране «не пришлось бы» покупать С-400, если бы США продали Турции комплексы Patriot, передает ТАСС со ссылкой на New York Times. Его спросили, имело ли смысл приобретать российские ЗРК, учитывая последовавшие трения в отношениях с США. Эрдоган ответил: «Я думаю, оно того стоило». Президент Турции подчеркнул, что Анкара «укрепляет оборону так, как считает нужным». Однако он заверил, что отношения с Вашингтоном по-прежнему принципиально важны. Эрдоган указал, что у Турции и США «давние отношения», которые «будут укрепляться», их «необходимо защищать». Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Более того, Эрдоган заявил, что Турция намерена в будущем закупить у России дополнительные ЗРК. В России выросло число призывников старших возрастов 30 сентября 2021, 12:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Число призывников старших возрастов растет в ВС России, численность 18-летних снижается, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Евгений Бурдинский. «Приятно отметить, что анализ качества молодого пополнения, направленного в войска, указывает на повышение привлекательности военной службы среди граждан старших возрастов, количество этих граждан, призываемых на военную службу, по сравнению с предшествующими годами увеличилось», – передает ТАСС слова Бурдинского. При этом он отметил, что численность 18-летних граждан, призванных на военную службу, с 2016 года сократилась на 4%. «С увеличением возраста граждан, направленных для прохождения военной службы, увеличилось и количество военнослужащих, имеющих профессиональное образование. Если в 2016 году призывалось на военную службу 45% граждан, имеющих среднее профессиональное образование, то по итогам этого призыва – более 66%», – сказал Бурдинский. При этом он отметил, что в целом состояние здоровья призывников улучшается. «На это существенно влияют все меры, которые предпринимаются на государственном и муниципальном уровнях. Это меры, связанные с профилактикой и лечением заболеваний, в том числе пропаганда здорового образа жизни молодых людей», – сказал Бурдинский. Так, если в 2012 году число граждан, признанных годными к военной службе, составило 70%, то в 2020 году этот показатель увеличился на 8% и составил – 78%, сообщил он. Бурдинский отметил, что Минобороны России продолжает уделять пристальное внимание подготовке граждан к военной службе. «В ходе весеннего призыва для прохождения военной службы направлено более 15 тыс. человек, подготовленных в организациях ДОСААФ по 14 военно-учетным специальностям», – сообщил Бурдинский. По его оценке, задание на призыв выполнено своевременно всеми субъектами России и в полном объеме. «Молодое пополнение, направленное в войска весной, успешно прошло адаптацию в воинских коллективах и в настоящее время непосредственно выполняет учебно-боевые задачи», – сказал Бурдинский. Ранее Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз. В Польше назвали место наступления России в случае войны 30 сентября 2021, 13:23 Текст: Наталья Ануфриева

Белоруссия может стать ключевым регионом для начала наступления российских войск на Польшу и Литву, считает обозреватель Defence 24 Марцин Гавенда. Гавенда считает, что эта территория важна не только с геополитической точки зрения, но и в качестве региона, где развернутся наступательные и оборонительные операции в треугольнике Польша – Литва – Белоруссия, передает РИА «Новости». Такая конфигурация позволит российской армии при необходимости достичь Калининградской области через Сувалкский коридор. Кроме того, в случае войны принципиальное значение приобретает инфраструктура Белоруссии, которая станет логистическим узлом для союзных группировок. Гавенда также уделил особое внимание Белорусской железной дороге: она позволит быстро перемещать силы и ресурсы в то время, как военные полигоны – принимать крупные союзные войска и размещать их в полевых лагерях. Напомним, 15 сентября Минобороны России сообщило, что совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» завершены. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение. Ракета «Циркон» успешно прошла летные испытания с надводного носителя 29 сентября 2021, 03:31

Текст: Антон Никитин

Летно-конструкторские испытания (ЛКИ) новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота – успешно завершены, сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству. «ЛКИ «Циркона» с берегового стенда и головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» успешно завершены. Выполнены более десять пусков, крайний из них – в июле», – приводит слова источника ТАСС. По словам близкого к Минобороны России источника, следующие испытания «Циркона» планируется начать в ноябре, а в 2022 году они могут быть продолжены, после чего начнется плановая поставка ракет в Вооруженные силы России. Напомним, 24 августа Минобороны в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» заключило первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». В августе Минобороны объявило о намерении завершить государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику. Аргентина захотела купить у России новую партию вертолетов 30 сентября 2021, 10:41 Текст: Наталья Ануфриева

Министерства обороны России и Аргентины обсуждают вопрос о приобретении Буэнос-Айресом новой партии вертолетов Ми-171Е, заявил посол Аргентины Эдуардо Зуайн. Зуайн отметил, что «в Аргентине новый министр обороны», посольство вышлет ему «доклады о нашей повестке с Россией, и, конечно, тема вертолетов там тоже есть». Но эта тема «обсуждается между министерствами обороны», и на данный момент у посла нет никакой дополнительной информации, передает РИА «Новости». Он также заявил, что Аргентина пока не получила ответ от Москвы на свою просьбу о поддержке по реструктуризации долга перед МВФ, но рассчитывает на помощь России в организации. «Я говорю о том, что исторически Россия поддерживала Аргентину в МВФ. У меня нет причин думать, что сейчас будет по-другому. Мы надеемся, что можем рассчитывать на поддержку России», – сказал дипломат. В феврале президент Аргентины Альберто Фернандес во время разговора с главой российского государства Владимиром Путиным попросил поддержки у России по реструктуризации долга перед МВФ. В данный момент Аргентина располагает двумя вертолетами Ми-171Е, которые использует в рамках программы по исследованию Антарктиды. Ми-171Е – российский транспортный вертолет, созданный на базе известного Ми-8. Максимальная взлетная масса – 13 тонн, дальность полета – 650 километров, максимальная скорость – 250 километров в час, практический потолок – 5 тыс. метров. Академик РАН оценил оснащение ВМФ высокотехнологичным оборудованием 30 сентября 2021, 09:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский Военно-морской флот не уступает западным флотам по корабельному высокотехнологичному оборудованию, сообщил научный руководитель ЦНИИ «Электроприбор» академик РАН Владимир Пешехонов. «Сегодня перископное оборудование, устанавливаемое на новейшие ударные подводные лодки ВМС США, ни в чем не превосходит аналогичное оборудование, которым оснащаются российские подводные лодки. В связи с этим уровни ситуационной осведомленности экипажей подводных лодок ВМС США и ВМФ России примерно одинаковые, в том числе по таким техническим параметрам, как разрешающая способность и цветовые контрасты», – передает ТАСС слова академика. Он добавил, что российские навигационные комплексы разрабатываются в соответствии с мировыми тенденциями. «В последнее время осуществляется переход с инерциальных навигационных систем (ИНС) на механических гироскопах в карданных подвесах на бесплатформенные инерциальные навигационные системы на волоконно–оптических гироскопах (БИНС на ВОГ). Класс точности наших БИНС на ВОГ соответствует общемировым тенденциям», – сообщил Пешехонов. «По перископам и навигационной аппаратуре мы не уступаем мировым лидерам, и в частности французам. Более того, нами найдено такое техническое решение, которое позволит превзойти уровень аппаратуры для военно–морских сил, выпускаемой известной французской компанией «Сафран», – подчеркнул Пешехонов. По его словам, Россия продолжает поставки высокотехнологичных приборных комплексов для строящихся за рубежом кораблей. «Мы поставляем навигационную технику и другую номенклатуру на строящиеся за рубежом корабли и начинаем поставки гидроакустической навигационной техники», – сообщил академик. Однако, отметил он, поставки приборной техники по своим объемам несоизмеримы с продажей готовых кораблей и поэтому не оказывают существенного влияния на долю экспортной военно-морской техники, которая в общем объеме поставляемой за рубеж российской продукции военного назначения составляет 10%. По словам Пешехонова, концерн «ЦНИИ «Электроприбор» поставляет свою технику за рубеж через «Рособоронэкспорт» по двум каналам. Во-первых, она экспортируется в составе кораблей, которые строятся для инозаказчиков в России, и, во-вторых, предприятие осуществляет прямые поставки техники за рубеж. «Я не считаю, что передача определенных технологий инозаказчику, что требуется при выполнении некоторых контрактов, несет какие–либо опасности для России. Если такая опасность и существует, то она минимальная. Мы не стоим на месте и если передаем какую–то устоявшуюся технологию, то на полученные деньги должны создать новую технологию или модернизировать имеющуюся», – пояснил академик. По его словам, торговля оборонной продукцией к настоящему времени претерпела определенные изменения. «Теперь, например, когда заключаем контакты на поставки приборной техники в Индию, то учитываем, что эта техника будет в основном изготавливаться в самой Индии, поскольку эта страна реализует принятую концепцию «Делай в Индии», – отметил Пешехонов. «Экспортные заказы до недавнего времени были хороши тем, что давали хорошую прибыль. Сейчас же такой прибыли уже нет. Но в любом случае предприятие может распоряжаться такой прибылью от экспортных контактов и направлять ее на создание новых технологий. Что же касается гособоронзаказа, то такая возможность, к сожалению, исключена», – сообщил академик. По словам Пешехонова, специалисты ЦНИИ «Электроприбор» успешно реализовали программу импортозамещения, хотя данный процесс был непростым в связи с тем, что ранее импортная элементная база активно использовалась при создании новых приборов. «В настоящее время замена блоков и узлов из импортных комплектующих особенно масштабно ведется при модернизации корабельного оборудования», – отметил академик. По его словам, все сложные приборы, которые ранее поставлялись из Украины и других стран СНГ, теперь производятся в России. «Мы начали думать об этом еще в начале 2000–х и постепенно забрали к себе все свои технологии, чтобы их никто не мог повторить. Речь идет не только о гироскопах, но и о гидроакустической технике», – подчеркнул Пешехонов. Академик отметил, что учреждение Корпорации морского приборостроения (КМП) отвечает современному тренду на объединение имеющихся потенциалов в оборонном комплексе. «Мы ждем от корпорации, прежде всего, повышения унификации разработок, особенно по вычислительным средствам, средствам отображения информации. Флот только выиграет, если корабли будут оснащены не разнородными вычислительными средствами и дисплеями, а унифицированными средствами информации. А в рамках корпорации этого достичь намного проще», – отметил академик. По его словам, вошедшие в КМП предприятиям смогут эффективнее продвигать свою продукцию на рынке. И если с продвижением оборонной продукции особых проблем нет, то с гражданской продукцией все сложнее. Многие гражданские суда строились по зарубежным проектам с применением в приборах зарубежных комплектующих. «Когда мы говорили судостроительным заводам – «Почему же вы не применяете то, что есть у нас?», они ссылались на то, что указано в зарубежных проектах. Побороть такой подход в одиночку было сложно, а в рамках корпорации, я уверен, мы добьемся результатов», – подчеркнул он. Создание КМП позволит улучшить процесс модернизации корабельного приборного оборудования, циклы замены которого существенно меньше длительности эксплуатации корпуса и других систем корабля, считает Пешехонов. Реализация принципа открытой архитектуры при проектировании и строительстве кораблей с одновременной стандартизацией и унификацией приборного оборудования и интерфейсов позволит обеспечить интеграцию техники нового поколения на борт корабля без каких–либо значительных переделок самой платформы. Корпорация морского приборостроения создана на базе четырех концернов: «Моринформсистема–Агат» (Москва), ЦНИИ «Электроприбор», НПО «Аврора» и «Океанприбор» (Санкт-Петербург). Новая корпорация должна оптимизировать работу предприятий, которые занимаются созданием автоматизированных систем управления, навигационного и гидроакустического оборудования. Напомним, в декабре 2019 года президент Владимир Путин, открывая 14-ю серию совещаний по оборонной тематике, потребовал наращивать боевые возможности Военно-морского флота в ближайшие годы. В порту Азова арестована партия из восьми стоявших на вооружении у Болгарии советских БТР 1 октября 2021, 16:43

Текст: Алексей Дегтярев

В азовском порту арестовали партию из восьми советских гусеничных бронетранспортеров, их планировалось перевезти из Болгарии в Белоруссию транзитом, сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области. «В Азове сотрудники правоохранительных органов арестовали крупную партию военных гусеничных бронетранспортеров марки «МТ-ЛБ» (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный)», – сообщил собеседник РИА «Новости». Он пояснил, что в партии всего было 20 гусеничных бронетранспортеров, их стоимость оценивается в 5 млн рублей. На границе задержали восемь единиц, остальные 12 были пропущены Ростовской таможней. По словам источника, технику и запчасти, ранее принадлежавшие армии Болгарии, планировали вывезти в Белоруссию, чтобы сменить ее назначение с военного на гражданское, после чего машины планировалось продать в России. «Согласно представленным в таможенные органы документам, указанная военная техника прошла на территории Болгарии процедуру демилитаризации с целью дальнейшего использования для гражданских нужд в Российской Федерации. В действительности техника эту процедуру не проходила, в акты демилитаризации болгарской компанией были внесены ложные данные о якобы выполненных работах», – указал он. Компания-перевозчик, чей владелец находится в США, представила эти данные в таможенные органы России, чтобы подтвердить законность перемещения военной техники через границу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело «Контрабанда вооружения и иной военной техники». На Амурском судостроительном заводе заложили корвет «Бравый» 29 сентября 2021, 12:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Сторожевой корабль (корвет) «Бравый» начали строить на Амурском судостроительном заводе (АСЗ), сообщили в пресс-службе предприятия. «29 сентября на Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК) заложен многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны класса «корвет» проекта 20380. Приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России кораблю присвоено наименование «Бравый». Это шестой, заключительный корабль в данной серии корветов, строящихся для Военно-морского флота на АСЗ», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Торжественную церемонию, знаменующую начало строительства нового серийного корабля, амурские корабелы провели в одном из строительных доков стапельного цеха. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПАО "АСЗ" (@pao_asz) «Этап закладки означает начало строительства корабля, но на стапеле корабль пробудет совсем недолго, и руководство Объединенной судостроительной корпорации надеется, что стапельный период строительства корабля будет идти в полном соответствии со строительным графиком. Желаю заводу выполнить этот важнейший государственный заказ с надлежащим качеством и в установленные сроки», – приводятся в сообщении слова директора департамента гособоронзаказа ОСК Вячеслава Господинова. По морской традиции закладная секция нового корабля была освящена по православному церковному обряду. Благоденствия и процветания предприятию и его работникам пожелал обратившийся к заводчанам и гостям митинга руководитель епархиального Отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Амурской и Чегдомынской епархии иерей Владимир. Амурский судостроительный завод является основной базой на Дальнем Востоке по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота. Амурские корабелы освоили строительство корветов проекта 20380. Боеспособность государства усилили три сторожевика: «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», до конца года к ним присоединится «Резкий». Эту линию продолжил новый корвет «Грозный», заложенный амурскими корабелами в августе. Корвет «Бравый» завершает серию кораблей проекта 20380. Он вступит в строй в 2025 году. Ранее ОСК пообещала флоту до конца года два атомохода и дизельную подлодку. Осенний призыв в армию стартовал в России 1 октября 2021, 00:55

Текст: Антон Антонов

С 1 октября начинается осенняя призывная кампания на военную службу, сообщило Минобороны России. Ведомство уточнило, что «для прохождения военной службы осенью этого года планируется направить более 127 тысяч человек». Будут приняты меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. Сообщается, что военкоматы обеспечены масками, тест-системами, бесконтактными термометрами и антисептиками. Кроме того, транспорт для призывников будет проходить специальную дезинфекционную обработку, передает РИА «Новости». Минобороны сообщило, что «при прибытии в воинскую часть с военнослужащими проведут карантинные мероприятия в течение 14 суток», передает ТАСС. Также указывается, что никаких задержек и изменений не предвидится при увольнении военнослужащих призыва 2020 года. Год назад было призвано 128 тыс. человек. Увольнение большинства из них также начнется с пятницы. При этом продолжают нести службу свыше 134 тыс. человек, которых призвали весной. 30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который начался 1 апреля. В Общественной палате объясняли, что призыв не помешает карантинным мерам, наоборот, благодаря ему молодых людей проверят на коронавирусную инфекцию. В мае министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ходе весеннего призыва в условиях коронавируса. Главу концерна «Тракторные заводы» задержали по делу о крупной растрате 30 сентября 2021, 12:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Основатель и руководитель концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин задержан по делу о крупной растрате, следствие требует его ареста, сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство. «В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Болотину, задержанному по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере)», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Ранее глава ВЭБ Игорь Шувалов рассказали, что Ростех передаст частные активы концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) частному инвестору. В сентябре 2017 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что финансовое оздоровление КТЗ невозможно, предприятие нужно банкротить. Это подтверждает проблемы с разработкой одного из ключевых для российской бронетехники проектов – «Курганец-25». Напомним, в августе 2018 года Чемезов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву, предупредив о риске остановки производства «Тракторных заводов» в связи с планами ВЭБа пересмотреть условия финансового оздоровления концерна. Годом ранее в отношении КТЗ была начата процедура банкротства. Число испытаний российских боеприпасов решили сократить с помощью суперкомпьютеров 30 сентября 2021, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Российское предприятие «НИМИ имени Бахирева» (входит в холдинг «Ростеха» «Технодинамика») внедрил на своем производстве суперкомпьютерные технологии, которые позволят сократить число реальных испытаний боеприпасов за счет их перевода в виртуальное измерение, сообщили в пресс-службе «Технодинамики». «НИМИ им Бахирева» внедрил суперкомпьютерные технологии и цифровые двойники в процесс создания новых боеприпасов. В ходе виртуальных исследований были просчитаны основные характеристики выстрелов: разгон в стволе, внешняя баллистика, бронепробитие. Новые технологии позволят существенно снизить количество натурных испытаний и значительно уменьшить затраты на их проведение и сроки работ», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы. Целью проекта, стартовавшего в 2018 году, стала разработка суперкомпьютерного двойника кумулятивного танкового снаряда «Двойник – КС». Проект включал разработку технологии суперкомпьютерного моделирования кумулятивного взрыва, а также процессов функционирования снаряда в условиях выстрела, на траектории и взаимодействия с преградой. «Результаты проведенной работы показали высокую идентичность моделирования при проведении реальных испытаний на полигоне, что подтвердило целесообразность развития этого направления – создания цифровых двойников», – заявил гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков. Специалисты института провели основные этапы расчетов – движение снаряда в стволе танковой пушки, моделирование процессов функционирования боеприпаса на траектории, поведение снаряда у цели. Также определялись главные характеристики бронебойного действия. В ходе исследований были получены данные о полете снаряда, скорость и направление движения, а также о деформации боеприпаса в стволе пушки. Ранее Насенков сообщил, что серийное производство новейшей кассетной бомбы «Дрель» планируется начать в 2023 году. «МиГ» опроверг информацию о разрыве сотрудничества с Болгарией 30 сентября 2021, 11:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» не приостанавливала сотрудничество с минобороны Болгарии, информация о якобы срыве сроков ремонта ракет Р-27 не имеет к компании никакого отношения, сообщили в пресс-службе предприятия. Ранее в болгарских СМИ писали, что военное ведомство страны приостановило соглашение с РСК «МиГ», предусматривавшее ремонт 18 авиационных ракет класса «воздух-воздух» Р-27, из-за нарушений в ходе работ. «В связи с появившейся в СМИ информации о якобы планируемом расторжении контрактов на обслуживание самолетов МиГ-29, заключенных с министерством обороны Болгарии, сообщаем: информация, приведенная в статье болгарского портала «Монитор», на которую ссылается ряд российских СМИ, посвящена исключительно работам по ремонту управляемых ракет Р-27. Корпорация «МиГ» не разрабатывает и не производит ракеты. Мы разрабатываем и производим самолеты марки «МиГ», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы. В «МиГ» подчеркнули, что компания не заключала контрактов с Болгарией на обслуживание и ремонт авиационных ракет Р-27 и не участвовала в проведении данных работ. Корпорация также сообщила о досрочном завершении исполнения контрактов на поставку комплектующих для истребителей МиГ-29 ВВС Болгарии. «В ходе прошедших в августе переговоров руководство ВВС Болгарии и корпорация «МиГ» договорились о поставке комплектующих для МиГ-29 с опережением срока. На прошлой неделе мы отгрузили заключительную партию авиационно-технического имущества в рамках действующих контрактов. Досрочное выполнение корпорацией своих обязательств позволит существенно повысить боевую готовность ВВС Болгарии», – сообщил управляющий директор компании Андрей Герасимчук.



На вооружении ВВС Болгарии находится 16 истребителей МиГ-29 в стандартной и учебно-боевой модификации. Напомним, в ноябре 2018 года правительство Болгарии согласилось по предложению минобороны страны выделить около 40,5 млн евро на ремонт восьми самолетов МиГ-29, помощь в котором окажет Российская самолетостроительная корпорация (РСК) «МиГ». Последний эшелон с российскими военными покинул Белоруссию после учений 29 сентября 2021, 11:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Последний воинский эшелон с военнослужащими и техникой Вооруженных сил Российской Федерации, принимавшими участие в учениях «Запад-2021», покинул Белоруссию, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. «Российский воинский контингент, принимавший участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021» на территории нашей страны, убыл к местам дислокации», – передает ТАСС сообщение оборонного ведомства. Напомним, 15 сентября Минобороны России сообщило, что совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» завершены. Российские военные провели учения в горах Таджикистана 30 сентября 2021, 08:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие крупнейшего российского сухопутного соединения, дислоцированного за рубежом, провели тактическое учение в горах Таджикистана по ликвидации условных боевиков, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). «По замыслу учения разведкой были замечен отряд незаконного вооруженного формирования, двигающийся по горному серпантину в сторону населенного пункта. Мотострелки сорвали планы «боевиков», нанеся внезапный удар с фланга», – передает РИА Новости сообщение ЦВО. Экипажи модернизированных бронетранспортеров БТР-82 уничтожили отряд огнем из 30-миллиметровых автоматических пушек на подступах к городу. Поддержку мотострелкам обеспечили снайперские подразделения, вооруженные 12,7-миллиметровыми снайперскими винтовками «Корд-М», добавили в ЦВО. Напомним, 7 сентября начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что на границе Таджикистана с Афганистаном складывается наиболее неблагоприятная ситуация в Центрально-Азиатском регионе из-за прихода к власти талибов* (движение запрещено в России как террористическое).