Учительница на Сахалине пришла на урок к второклассникам с топором

Учительница литературы в сахалинском городе Оха пришла на урок к второклассникам с топором, ведется проверка, сообщили в министерстве образования региона.

«Информация об инциденте, произошедшем в МОУ СОШ 1 имени Буюклы в Охе рассмотрена. Факт наличия топора в качестве наглядного пособия на уроке литературного чтения подтвердился. По данному факту администрацией образовательного учреждения проводится проверка», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.

В ведомстве добавили, что считают недопустимым использование наглядного пособия в таком виде.

Напомним, в 2018 году девятиклассник напал на учеников 7-го класса школы № 5 в Улан-Удэ с коктейлем Молотова и топором. Пострадали семь человек, в том числе учитель и сам нападавший. По факту нападения завели уголовное дело по двум статьям. Также были арестованы соучастники нападения.

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