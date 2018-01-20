Минздрав Бурятии рассказал о состоянии напавшего на школу в Улан-Удэ подростка

Подросток, напавший с топором и коктейлем Молотова на школу в Улан-Удэ, прооперирован и сейчас находится в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

«Находится в тяжелом состоянии. Провели операцию, у него положительная динамика. Он в сознании и разговаривает», – сказал Самбуев, передает РИА «Новости». Министр сообщил, что подросток проведет в больнице не менее 10 дней.

Состояние учителя и других пострадавших, кроме двух тяжело раненных девочек, улучшается, добавил он. По его словам, одной из девочек будет нужна помощь пластического хирурга, операцию проведут после улучшения ее состояния.



Ранее микрохирурги из Санкт-Петербурга прилетели в Улан-Удэ для оказания помощи детям, получившим при нападении в школе крайне тяжелые нейрохирургические травмы.

В пятницу утром было совершено нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне «Сосновый бор» Улан-Удэ. По данным СК, девятиклассник бросил в кабинет русского языка и литературы коктейль Молотова, а затем с топором напал на учеников и преподавателя, в результате пострадали семь человек. Возможным мотивом преступления стала плохая оценка в четверти. По факту нападения завели уголовное дело по двум статьям. Школа, где произошел инцидент, не охранялась.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети.