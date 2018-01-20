Питерские микрохирурги прилетели в Улан-Удэ спасать пострадавших в школе детей

Микрохирурги из Санкт-Петербурга прилетели в Улан-Удэ для оказания помощи детям, получившим при нападении в школе крайне тяжелые нейрохирургические травмы, сообщил главврач Центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.

По его словам, речь идет о сохранении детям конечностей, передает РИА «Новости».

Тимкин рассказал, что из семи пострадавших двое детей находятся в тяжелом состоянии и один – в крайне тяжелом. Тем не менее у всех, по его словам, наблюдается положительная динамика.

В пятницу утром было совершено нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне «Сосновый бор» Улан-Удэ. Девятиклассник бросил в кабинет русского языка и литературы коктейль Молотова, а затем с топором напал на учеников и преподавателя, в результате пострадали семь человек.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети.